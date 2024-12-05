"الأب الغني والأب الفقير" يكشف خرافات المال

منذ لحظة ولادتنا، يُعتقد أننا مقدرون للعظمة — أو هكذا تجعلنا اقتباسات إنستغرام نعتقد. لكن في الواقع، الشيء الوحيد الذي قدّر لنا حقاً هو العيش في الوضع المتوسط — سواء من الناحية المالية أو في الحياة بشكل عام. "احصل على درجات جيدة، حتى تتمكن من الالتحاق بجامعة مرموقة، ثم الحصول على وظيفة رائعة، وتأمين خطة تقاعد مريحة". هذه هي الرواية التي يرويها لنا المجتمع. "عِش أقل من إمكانياتك"، كما يقولون. "ابنِ شبكة أمان". وفي الوقت ذاته، تظل القرارات المالية التي تشكل مصير عالمنا محصورة في أيدي النخبة في "وول ستريت" ومجالس إدارة الشركات الكبرى.

على مدار العقد الماضي، اكتسبت المحادثات حول إدارة الأموال زخماً، لكن الثقافة المالية لا تزال موضوعاً غامضاً بالنسبة للشخص العادي. لذا، في عالم يتم فيه تجاهل التمويل الشخصي في الفصول الدراسية ويُهمَل في مكان العمل، أين يمكن للمرء أن يجد التوجيه؟

لننظر في حالة بيتر، المقيم في دبي. وبما أنه نشأ في خلفية متواضعة، أدرك منذ وقت مبكر أن تحقيق الأمن المالي في دبي يعتمد بشكل كامل على مهاراته الشخصية. فلا ميراث أو ثروة عائلية يمكنه الاعتماد عليها، لذا بدأ في توفير جزء من راتبه المتواضع، متبعاً الحكمة التقليدية. ولكن سرعان ما اكتشف بيتر أن الادخار وحده لم يكن كافياً — فقد فقدت أمواله قيمتها بسبب التضخم. وظل السؤال يلاحقه: إذا لم أتمكن من الادخار لبناء الثروة، فما الذي يمكنني فعله؟