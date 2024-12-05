"الأب الغني والأب الفقير" يكشف خرافات المال
منذ لحظة ولادتنا، يُعتقد أننا مقدرون للعظمة — أو هكذا تجعلنا اقتباسات إنستغرام نعتقد. لكن في الواقع، الشيء الوحيد الذي قدّر لنا حقاً هو العيش في الوضع المتوسط — سواء من الناحية المالية أو في الحياة بشكل عام. "احصل على درجات جيدة، حتى تتمكن من الالتحاق بجامعة مرموقة، ثم الحصول على وظيفة رائعة، وتأمين خطة تقاعد مريحة". هذه هي الرواية التي يرويها لنا المجتمع. "عِش أقل من إمكانياتك"، كما يقولون. "ابنِ شبكة أمان". وفي الوقت ذاته، تظل القرارات المالية التي تشكل مصير عالمنا محصورة في أيدي النخبة في "وول ستريت" ومجالس إدارة الشركات الكبرى.
على مدار العقد الماضي، اكتسبت المحادثات حول إدارة الأموال زخماً، لكن الثقافة المالية لا تزال موضوعاً غامضاً بالنسبة للشخص العادي. لذا، في عالم يتم فيه تجاهل التمويل الشخصي في الفصول الدراسية ويُهمَل في مكان العمل، أين يمكن للمرء أن يجد التوجيه؟
لننظر في حالة بيتر، المقيم في دبي. وبما أنه نشأ في خلفية متواضعة، أدرك منذ وقت مبكر أن تحقيق الأمن المالي في دبي يعتمد بشكل كامل على مهاراته الشخصية. فلا ميراث أو ثروة عائلية يمكنه الاعتماد عليها، لذا بدأ في توفير جزء من راتبه المتواضع، متبعاً الحكمة التقليدية. ولكن سرعان ما اكتشف بيتر أن الادخار وحده لم يكن كافياً — فقد فقدت أمواله قيمتها بسبب التضخم. وظل السؤال يلاحقه: إذا لم أتمكن من الادخار لبناء الثروة، فما الذي يمكنني فعله؟
بعد أن شعر بالضياع، وجد بيتر الإلهام في كتاب غيّر حياته: "الأب الغني والأب الفقير" لـ"روبرت كيوساكي". ولأول مرة، شعر أنه ليس وحده في مسيرته نحو الاستقلال المالي — وهو موضوع غالباً ما يغلفه الصمت بسبب المحرمات الثقافية المرتبطة بالمال. وقد لاقت أفكار كيوساكي صدى عميقاً في قلبه، وقدم له خطة واضحة للخروج من العجلة المالية. ومع ذلك، فإن بيتر ليس إلا واحداً من ملايين الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بفضل كتاب كيوساكي الأكثر مبيعاً.
أصبح كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، الذي نُشر لأول مرة قبل أكثر من عقدين، حجر الزاوية في الثقافة المالية. ويستشهد العديد من الأفراد بالكتاب كمحفز رئيسي لرحلاتهم نحو الحرية المالية. وقال كيوساكي في مقابلة مع صحيفة "خليج تايمز": "لقد رسبت في المدرسة لأنني كنت أعاني من الكتابة. لذا تخيل المفارقة في أن أكتب كتاباً من أكثر الكتب مبيعاً على مستوى العالم. لم يحب أساتذتي ما كتبته، وبصراحة، لم أحبهم. كانت الكتابة دائماً رحلة معقدة بالنسبة لي".
ديمقراطية التعليم المالي
لكن كتابه لم ينشأ من رغبة في التحقق الفكري، بل كان رداً على أسئلة ظلّت تطارده لسنوات — أسئلة لم يتمكن والده من الإجابة عليها، وأسئلة رفضها معلموه، وأسئلة كان عليه في النهاية أن يجيب عليها بنفسه. وأصبحت هذه الأسئلة التي لم تجد جواباً هي الأساس لشغفه بتعليم الثقافة المالية. وقال كيوساكي: "أردت أن أشارك الدروس التي تعلمتها بالطريقة الصعبة"، مُشجعاً الأفراد على التفكير خارج نطاق الحكمة التقليدية، التي غالباً ما تؤدي بهم إلى فخ الرضا المالي.
قال كيوساكي: "يجب أن تسأل نفسك، لماذا أنت هنا؟ ما هو هدفك في الحياة؟ ما هو الدور الذي من المفترض أن تلعبه في الكون؟ فكر في الأمر على هذا النحو: لا يمكن للقارب الموجود على الأرض الجافة أن يحقق غرضه. وبالمثل، نحتاج إلى فهم وظيفتنا حتى ننجح". جاء هذا التصريح أثناء وجوده مؤخراً في دبي، حيث تحدث في قمة الحرم الجامعي الضخم التي أقيمت في كوكاكولا أرينا.
مع أكثر من 30 كتاباً باسمه - بما في ذلك كتابان شارك في تأليفهما مع دونالد ترامب قبل رئاسته - لا يزال كيوساكي البالغ من العمر 77 عاماً مصراً على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم المالي. "يُطلب منا الذهاب إلى المدرسة والدراسة بجد والحصول على درجات جيدة والعثور على وظيفة ودفع الضرائب. هذا ليس تعليماً مالياً - هذا هو التلقين المالي. يبدأ التعليم المالي بالتشكيك في عقلية المال والسرد التقليديين".
دروس من أبوين
في هذا الكتاب الذي حقق أعلى المبيعات، يقارن كيوساكي بين شخصيتي والده البيولوجيين: والده البيولوجي الذي يسميه "والده الفقير"، ومعلمه الذي يسميه "والده الغني". كان والده الفقير معلماً لامعاً ــ حاصل على درجة الدكتوراه ورئيس قسم التعليم في إحدى المدارس في هاواي. ولكن على الرغم من إنجازاته الأكاديمية، لم يكن لديه أي فهم للمال. يتذكر كيوساكي قائلاً: "عندما كنت في التاسعة أو العاشرة من عمري، سألته متى سأتعلم كل شيء عن المال. فقال لي إنه لا يعرف. وبدلاً من ذلك، أعطاني التعاليم التقليدية القائلة بأن 'حب المال هو أصل كل الشرور'. ولكنني لم أستطع قبول هذه الإجابة".
لقد شكلت هذه التجربة المبكرة اعتقاد كيوساكي بأن المال في حد ذاته ليس هو المشكلة ـ بل إن المشكلة تكمن في الافتقار إلى التعليم حوله. ويقول: "إن المال ليس خيراً أو شراً بطبيعته؛ فهو أداة. وما يهم هو الكيفية التي تختار بها استخدامه. والمشكلة الحقيقية هي أن أغلب الناس لا يفهمون كيفية استخدامه بفعالية".
إن نهج كيوساكي لا يعتذر عن أي شيء وغالباً ما يكون مثيراً للجدل، ولكن هذا على وجه التحديد ما يميزه عن غيره. ففي عالم يحتفي بالتوافق، يحث كيوساكي الناس على تحدي الوضع الراهن. وتؤكد تعاليمه على بناء الأصول التي تولد دخلاً سلبياً بمرور الوقت من خلال الاستثمارات الذكية ــ وهي المبادئ التي يعتقد أنها ضرورية للتحرر من الدورة التي لا نهاية لها من الكسب والادخار والإنفاق، وهي الدورة التي يشير إليها غالباً باسم "سباق الفئران".
"على سبيل المثال،" أوضح، "أنا لا أمتلك الذهب فحسب؛ بل أمتلك المناجم. أنا لا أستثمر في أسهم النفط؛ أنا أمتلك الآبار. هذه هي عقلية المسار السريع. يركز معظم الناس على تجميع الأشياء، لكن الثروة الحقيقية تأتي من بناء الأصول التي تعمل من أجلك. الأمر لا يتعلق بالعمل بجدية أكبر - بل يتعلق بالعمل بذكاء أكبر."
من سباق الفئران إلى المسار السريع
إن تعاليم كيوساكي تتجاوز النظرية. ومن بين مساهماته الشعبية الأخرى في عالم التمويل الشخصي لعبة (كاش فلو) Cashflow، التي ابتكرها في عام 1996. وتعرّف اللعبة اللاعبين بمفاهيم مثل "سباق الفئران" و"المسار السريع"، وتوضح كيف يمكن بناء الثروة من خلال الاستثمارات الذكية. ويشرح كيوساكي: "الغرض من اللعبة هو إيقاظ عبقريتك المالية. العبها خمس أو عشر مرات، وستبدأ في إعادة برمجة تفكيرك".
وقد صُممت اللعبة بحيث تشغل نصفي الدماغ. وأضاف: "لا تشغل المدارس التقليدية سوى الجانب الأيسر من الدماغ ـ الجانب التحليلي. ولكن بناء الثروة يتطلب الإبداع، الذي يحكمه الجانب الأيمن. وتساعد لعبة التدفق النقدي على تحقيق التوازن بين الجانبين من خلال تطوير ليس فقط الذكاء ولكن أيضاً الخيال والابتكار".
أكبر خرافة عن المال
وعندما سُئل عن أكبر فكرة خاطئة لدى الناس عن المال، لم يتردد كيوساكي: "معظم الناس لا يدركون أن المال مزيف. على سبيل المثال، خذ هذه العملة الفضية - كانت نقوداً حقيقية، ولكن آخر مرة تم استخدامها كانت في عام 1964. بعد ذلك، تحولنا إلى النقود الورقية، الدولار. منذ عام 1971، كانت أمريكا تطبع الدولارات لشراء أصول حقيقية مثل الذهب والفضة والنفط والغذاء".
بالنسبة لكيوساكي، الأمر لا يتعلق فقط بكسب المال، بل يتعلق أيضاً بما تفعله به. "عندما تحتفظ بالنقود الورقية، تفقد قيمتها، في حين تكتسب الأصول مثل الفضة والذهب قيمتها. ولهذا السبب فإن بناء الأصول أكثر أهمية من مجرد كسب المال. النقود المطبوعة مزيفة، وفهم ذلك هو الخطوة الأولى نحو الحرية المالية. لا تعمل مقابل نقود مزيفة".
الجيل زد واتجاهات المال
وعندما يتعلق الأمر بالجيل الأصغر سناً ونهجه في إدارة الأموال، لا يتردد كيوساكي في التعبير عن رأيه. فعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الجيل زد ــ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عامًا ــ يعاني من مشاكل مالية، أجاب: "بالتأكيد". ومع ذلك، لا يكمن قلقه في عاداتهم فحسب، بل وفي المبادئ المالية العتيقة التي ورثوها من الأجيال الأكبر سناً.
"الادخار اللحظي"، وهو اتجاه مالي شائع بشكل خاص بين الأجيال الأصغر سناً مثل الجيل زد، يتضمن التركيز على ادخار المال لأهداف أو تجارب قصيرة الأجل مثل السفر أو تناول الطعام في الخارج أو الترفيه، بدلاً من بناء الاستقرار المالي الطويل الأجل أو اكتساب الأصول. وعلى عكس الادخار التقليدي، الذي يؤكد على تراكم الثروة من أجل الأمن المستقبلي (مثل التقاعد، أو الاستثمارات، أو المشتريات الكبرى في الحياة)، فإن الادخار اللحظي يعطي الأولوية للإشباع الفوري وتحسين نمط الحياة.
حسب رأي كيوساكي، هذا النهج يفتقر إلى خطة طويلة المدى للنمو. ويضيف: "لا أرى فائدة من ادخار المال. أنا أؤمن بتركيز الجهود على تعلم كيفية الاستثمار. لهذا السبب أنشأت لعبة Cashflow ــ لتعليم الناس كيفية جعل المال يعمل من أجلهم، وليس فقط ادخاره. من وجهة نظري، يعد ادخار المال من أسوأ القرارات المالية، لأن التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمته مع مرور الوقت".
عند سؤاله عن النصيحة التي قد يقدمها لجيل زد لتحسين التخطيط المالي، شدد كيوساكي على أهمية التعلم من التجربة أولاً. وقال: "الموضوع هو أنه لا يمكنك إخبار الناس بما يجب عليهم فعله بأموالهم. مهما كانت النصيحة جيدة، يظل الناس بحاجة لتعلم الدروس بأنفسهم من خلال ارتكاب أخطائهم".
يعتقد كيوساكي أنه من خلال التشكيك في الأفكار المالية التقليدية، وتبني التعلم العملي، وبناء شبكة من الأشخاص الذين يتوافقون مع تطلعاتهم، يمكن لأي شخص أن يتحرر من القيود المالية التي فرضتها الأجيال السابقة. وأضاف قائلاً: "معظم الناس فقراء. لا تأخذ نصيحة الفقراء. لقد توقفت عن الاستماع إلى والدي لأنه كان رجلاً صالحاً، لكنه كان فقيراً".
في النهاية، كان هذا الدرس المبكر ــ اختيار المعلمين بحكمة ــ هو الأساس الذي بنيت عليه فلسفته، والذي شكل كتابه الأكثر مبيعاً. وقال: "إذا كنت ترغب في أن تصبح غنياً، عليك قضاء الوقت مع الأثرياء. لذا، اختر أصدقائك ومعلميك بعناية".