"آنا ثاكري": من جنوب أفريقيا إلى أبوظبي، حكاية فنانة ملهمة

قد يكون تركيزها شديداً لدرجة أنها تنسى غالباً تناول الطعام أو الشراب. "إذا لم أقم بجدولة فترات راحة، فسوف أعمل لمدة 12 ساعة متواصلة دون الشعور بالجوع أو العطش. قد ينتهي بي الأمر أن أصاب بالجفاف، وهو أمر غير جيد بالطبع! لكن الجانب الإيجابي هو أنني أنهي المشاريع بسرعة كبيرة. أحب عملي كثيراً لدرجة أنني لا أحتاج إلى أخذ إجازة. الفن هو وسيلتي للتخلص من التوتر".