"كاترينا كايف" وهدى قطان: شراكة رقمية تحتفي بالجمال والثقافات

وأضافت هدى: "أنا مبهورة بمهارة كاترينا! فهي موهوبة للغاية، والطريقة التي أسست بها "كي بيوتي" بروح قوية وهوية فريدة مذهلة. تعرف تماماً من هي كرائدة أعمال، ويتجلى ذلك في كل ما تفعله. أنا متحمسة لأن يجتمع معجبونا لنتشارك حبنا للجمال."