"كاترينا كايف" وهدى قطان: شراكة رقمية تحتفي بالجمال والثقافات
أعلنت رائدة الجمال العالمية هدى قطان عن تعاون رقمي مميز مع الممثلة الهندية الشهيرة ورائدة الأعمال "كاترينا كايف"، في خطوة تجمع بين الثقافات وتحتفي بالجمال، من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في مجال مستحضرات التجميل.
وستتيح هذه الشراكة للمعجبين فرصة فريدة لاستكشاف أسرار الجمال التي يتبعانها، بالإضافة إلى الاطلاع على رؤاهما الشخصية والتجارية، ومصادر الإلهام التي تقف خلف نجاح علاماتهما التجارية الرائدة.
خلال لقاء يجمعهما، تحدثت كاترينا وهدى عن مسيرتيهما الرياديتين، وكيف استلهمتا أفكارهما لبناء إمبراطوريتهما في عالم الجمال. كما ستشاركان المعجبين من متابعي"هدى بيوتي" (Huda Beauty) و"كي بيوتي" (Kay Beauty) بعض النصائح والاستراتيجيات لتحقيق النجاح.
علاوة على ذلك، سيتمكن المشاهدون من متابعة هدى وكاترينا أثناء استعراض منتجاتهما المميزة، واستكشاف أساليبهما الخاصة في استخدام هذه المستحضرات.
يُضفي هذا التعاون بُعداً جديداً من خلال تسليط الضوء على كيفية تحدي كل من العلامتين التجاريتين للمعايير التقليدية للجمال.
وخلال الحوار، ظهرت بعض اللحظات العفوية حيث قامتا بتجربة منتجات الجمال الخاصة بكل منهما، مع مناقشة الدور الذي يلعبه التسويق عبر المؤثرين في نجاح مشاريعهما.
في فيديو حديث على إنستغرام، شاركت المؤسستان في جلسة مرحة من نوع "تجهزن معي" "Get Ready With Me"، حيث قامت كل منهما بتجربة أربعة من منتجاتها المفضلة من علامة الأخرى.
"إنها تجربة ساحرة تجمع بين الجمال والتألق! 🌟 هدى تتألق بإطلالة "كي بيوتي" الطبيعية والمشرقة، بينما لم تستطع "كاترينا" مقاومة الألوان الجريئة والفاخرة من "هدى بيوتي". معاً، يقدمان إطلالات خلابة!" هذا ما جاء في تعليق الفيديو.
قامت هدى بتجربة كريم الخدود من "كي بيوتي" بدرجة "باناشي" (Panache)، وعلّقت قائلة: "هذا هو النيود البني الذي كنتِ تبحثين عنه." في المقابل، استخدمت "كاترينا" ملمع الشفاه "فو فيلر" (Faux Filler) من "هدى بيوتي" بدرجة "شوجر بيبي" (Sugar Baby)، واصفة إياه بأنه "اللون المثالي الذي يتماشى مع فستاني."
كما جربت هدى زيت الشفاه المرطب من "كي بيوتي"، بينما اختبرت كاترينا مصحح الألوان والكونسيلر "فو فيلر" (Faux Filler) من "هدى بيوتي"، واصفة إياه بأنه اكتشاف "يغير الإطلالة تماماً."
قالت "كاترينا": "لطالما أعجبت بجرأة هدى في التعامل مع الجمال، وبأصالتها وطاقتها الديناميكية. نحن لسنا مجرد مؤسستين، بل امرأتان تؤمنان بتحدي المعايير التقليدية للجمال وتشجيع الناس على التعبير عن أنفسهم بحرية."
وأضافت هدى: "أنا مبهورة بمهارة كاترينا! فهي موهوبة للغاية، والطريقة التي أسست بها "كي بيوتي" بروح قوية وهوية فريدة مذهلة. تعرف تماماً من هي كرائدة أعمال، ويتجلى ذلك في كل ما تفعله. أنا متحمسة لأن يجتمع معجبونا لنتشارك حبنا للجمال."
يمثل هذا التعاون أيضاً خطوة مهمة لعلامة "كي بيوتي"، التي أطلقت مؤخراً منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الإمارات، يمكن شراء منتجات "كي بيوتي" حصرياً من محل "نيسا" (Nysaa) الإلكتروني من خلال زيارة: nysaa.com، ومقره في سيتي سنتر مردف.