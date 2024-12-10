الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين روتين العناية بالبشرة

بالنسبة للينا، الكندية العاملة في المجال الإبداعي والبالغة من العمر 41 عاماً، بدأت رحلتها في العناية بالبشرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف بعض الشيء. وتوضح: "بدأت في قراءة ومشاهدة مقاطع فيديو تعليمية على موقع يوتيوب؛ بمجرد بلوغك الأربعينيات من عمرك، تريد أن تعرف ما يمكنك فعله للحفاظ على بشرتك لتبدو صحية وشابة أكثر، وكل ذلك دون اللجوء إلى جراحة تجميلية. تبدأ في القراءة عن كل هذه الأشياء والمنتجات التي تظهر، وكلما قرأت عنها أكثر، أدركت أن المكونات بها مواد كيميائية إلى حد كبير، وكل منها لها أغراض مختلفة. ما يحدث هو أنه كلما تعلمت عنها أكثر، كلما أدركت أن هناك أشياء لا يمكن استخدامها مع أشياء أخرى. هناك أشياء يجب استخدامها مع أشياء أخرى. هناك أشياء تحتاج إلى التبديل بينها في أيام مختلفة، أشياء تعمل بشكل أفضل في الصباح، وأشياء تعمل بشكل أفضل في الليل. لقد أصبح الأمر خارج نطاق السيطرة حقاً، وكان لدي كل هذه المنتجات أمامي، ولم أكن أعرف حقاً ماذا أفعل. لقد استغرق الأمر مني الكثير من الوقت حتى أستوعب حقيقة أنه يجب استخدام كذا في هذا اليوم، ويجب استخدامه في الصباح، وما إلى ذلك.