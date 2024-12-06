اكتشاف أسرار معايير الجمال الروسية وتأثيرها العالمي

تقليدياً، أعطت فلسفة الجمال الروسية الأولوية لمفهوم "الأقل هو الأكثر"، الذي يتبنى رؤية شاملة للعناية بالبشرة والعناية بالنفس. يرتبط هذا النهج بالممارسات القديمة والمكونات المتوافرة بكثرة في الطبيعة مثل مستخلص البتولا، ونبق البحر، والبابونج. ومن المعروف أن هذه المكونات تغذي البشرة وتعزز الصحة والإشراق من الداخل. بدلاً من إخفاء العيوب بمنتجات ثقيلة، يركز الجمال الروسي على تعزيز التوهج الطبيعي الذي يعكس الحيوية والرفاهية.

تعتمد هذه الفلسفة على طقوس مستوحاة من الحمام الروسي أو حمام البخار، وهو تقليد للعلاجات المشابهة للساونا التي تستخدم بخار الأعشاب لإزالة السموم وتنعيم البشرة. كما تستخدم العديد من النساء الروسيات تقنيات تدليك الوجه مثل التصريف اللمفاوي، الذي يحفز الدورة الدموية ويقلل من الانتفاخات. هناك أيام يحتفظ فيها الجسم بالماء وتبدو البشرة باهتة، لذا فإن طقوس العناية بالوجه مثل هذه تساعد في حل المشكلة، بدلاً من وضع طبقات من المكياج.

كما توضح زيدا"ولهذا السبب أقول إن نهجنا محدد ومتعمد. لا يتعلق الأمر بالحصول على الوجه أو الشكل المثالي، بل يتعلق بتخصيص الوقت للعناية بما لديك، ورعايته والحفاظ عليه، بدلاً من محاولة إخفائه".