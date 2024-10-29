أبرز 5 تجارب في"بيوتي وورلد 2024": لا تفوتها في دبي
استحوذ معرض "بيوتي وورلد" الشرق الأوسط 2024 على اهتمام دبي بتشكيلته الأكبر على الإطلاق، حيث جمع رواد الجمال العالميين والشركات الناشئة المبتكرة والشخصيات المؤثرة من جميع أنحاء العالم.
باعتباره الحدث التجاري الأبرز في مجال التجميل والصحة في الشرق الأوسط، يقدم معرض بيوتي وورلد في نسخته الثامنة والعشرون مزيجاً مثيراً من التعليم والإلهام على مدار ثلاثة أيام مؤثرة في مركز دبي التجاري العالمي.
فيما يلي خمسة أشياء لا تريد أن تفوتها:
مسابقة الرائحة المميزة
تعود مسابقة (الرائحة المميزة) Signature Scent الشهيرة، حيث تدعو 15 شركة عطور عالمية لصياغة عطر يجسد معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2024 .
وباستخدام تقنية (إيربيرفيوم) Airparfum® المتطورة، سيتمكن الحضور من تجربة كل عطر بتنسيق "جاف" - وهي تجربة مبتكرة لعدم التعرض للحساسية مع السماح للزوار بالتصويت لرائحتهم المفضلة.
بدايات الجمال
تم إطلاق (بدايات الجمال) Beauty Beginnings هذا العام، وهي منطقة اكتشاف تعرض العلامات التجارية الناشئة التي تدخل سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إنشاء هذه المنطقة بالشراكة مع "العلامات التجارية الفاخرة الدولية للاستشارات" (International Luxury Brand Consultancy)، وستسلط الضوء على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المختارة بعناية، وتعرض المنتجات المتطورة والمفاهيم الجديدة والمواهب الصاعدة.
مؤتمر "القادم في عالم الجمال"
مع 24 جلسة مجانية وأكثر من 50 متحدثاً، يعد مؤتمر "القادم في عالم الجمال" القلب التعليمي لمعرض بيوتي وورلد 2024. سيناقش قادة الصناعة أكبر اتجاهات الجمال وذكاء السوق بينما يتعمقون في موضوعات مثل الممارسات المستدامة وابتكارات الصحة ونمو السوق الإقليمية.
وتضم قائمة المشاركين مؤثرين مثل رالف بو نادر من شركة (آريبيان عود) Arabian Oud وتارا روز كيد، الذين يقدمون رؤى جديدة.
الجوهر: فن العطور
تحتفل "الجوهر" بالعطور النادرة والفاخرة، مع مبدعين مثل "سول اوف ماكين و رامون بيجار وفيتروس" (Soul of Makeen وRamon Bejar وVertus) الذين يقدمون عطوراً فريدة مصممة خصيصاً لعشاق العطور.
ستستضيف هذه المنطقة الحصرية أكثر من 50 علامة تجارية للعطور الراقية والمميزة من مختلف أنحاء العالم. إذا كنت تحب اكتشاف الروائح الجديدة والفريدة، فهذه المنطقة هي المكان الذي يجب عليك زيارته.
مسرح الجمال المباشر
في أول ظهور لها، تعد "بيوتي لايف" (beautyLIVE) مسرحاً مخصصاً لعروض الشعر والمكياج المباشرة. وسيعرض مهرجان الألوان العربية Arabian Colour Fiesta، وهي مسابقة للشعر تركز على دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع "غولد ويل" Goldwell، المواهب الإقليمية في فئات مثل أفضل مصفف شعر لهذا العام وأفضل موهبة جديدة لهذا العام . لذا توقع إطلالات نابضة بالحياة وتقنيات الصناعة ودروساً تعليمية مثيرة من أفضل خبراء التجميل.
بفضل هذه النقاط البارزة وغيرها الكثير، يعد معرض بيوتي وورلد الشرق الأوسط 2024 حدثاً لا يمكن لعشاق الجمال والعافية ورواد الأعمال والمحترفين تفويته. إنها فرصة لاكتشاف الاتجاهات الجديدة والتواصل والمشاركة في مشهد الجمال المزدهر في المنطقة!
سيستمر الحدث حتى 30 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي