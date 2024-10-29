أبرز 5 تجارب في"بيوتي وورلد 2024": لا تفوتها في دبي

في أول ظهور لها، تعد "بيوتي لايف" (beautyLIVE) مسرحاً مخصصاً لعروض الشعر والمكياج المباشرة. وسيعرض مهرجان الألوان العربية Arabian Colour Fiesta، وهي مسابقة للشعر تركز على دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع "غولد ويل" Goldwell، المواهب الإقليمية في فئات مثل أفضل مصفف شعر لهذا العام وأفضل موهبة جديدة لهذا العام . لذا توقع إطلالات نابضة بالحياة وتقنيات الصناعة ودروساً تعليمية مثيرة من أفضل خبراء التجميل.