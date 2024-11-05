500 مصمم و30 معرضاً ضخماً في أسبوع دبي للتصميم

سيجمع السوق، الذي يقام يومياً من 5 إلى 10 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، 75 من المبدعين والحرفيين والشركات الصغيرة التي تقدم كل شيء من الأزياء المستدامة المصنوعة من أوراق الموز إلى الزجاج المنفوخ يدوياً من بيروت، والكيمونو من غانا، والمجوهرات المصنوعة يدوياً.