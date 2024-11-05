500 مصمم و30 معرضاً ضخماً في أسبوع دبي للتصميم
سجلوا في جداولكم موعد أسبوع دبي للتصميم 2024، الذي سيقام في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر في حي دبي للتصميم النابض بالحياة (d3). هذا العام، يمثل المهرجان معلماً مهماً حيث يحتفل بنسخته العاشرة، و يضم أكثر من 150 حدثاً تعد بالتفاعل والإلهام.
ويمكن للزوار التطلع إلى ورش عمل تفاعلية، ومناقشات مثيرة للتفكير، وعروض فنية وموسيقية، وعروض خاصة تسلط الضوء على المشهد التصميمي الغني في المنطقة.
بمشاركة أكثر من 500 مصمم ومهندس معماري وعلامة تجارية من أكثر من 40 دولة، يأتي أسبوع دبي للتصميم ليعزز مكانته باعتباره الحدث الرائد في مجال التصميم في المنطقة.
عقد من التأثير في التصميم
وسيسلط مهرجان هذا العام الضوء على التأثير الثقافي والاقتصادي الكبير الذي أحدثه التصميم على دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. وتقدر قيمة أسواق التصميم الداخلي والأثاث في المنطقة حالياً بنحو 26 مليار دولار أمريكي، ويلعب أسبوع دبي للتصميم دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو.
على مدى العقد الماضي، عمل المهرجان على تنمية لغة تصميم إقليمية غنية تلقى صدى لدى الجماهير المحلية والدولية على حد سواء.
تحت رعاية الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، سيعمل برنامج عام 2024 على تكريم المجتمع المحلي والمواهب الفنية، مع تسليط الضوء على تطور دبي كمركز عالمي للتصميم.
أبرز الأحداث في أسبوع دبي للتصميم
ومن بين أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2024، معرض "داون تاون ديزاين"، معرض التصميم الرائد في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر على تراس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم (d3).
ويعد هذا المعرض بمثابة القطعة المركزية للمهرجان، حيث يوفر منصة للمصممين المتميزين والناشئين لعرض مفاهيمهم المبتكرة.
ومن الأحداث المثيرة للاهتمام أيضاً إطلاق معرض إيديشنز Editions، وهو أول معرض في المنطقة مخصص للفن والتصميم ذي الإصدار المحدود. وسوف يشارك في المعرض أكثر من 50 معرضاً وجماعة واستوديو تصميم، حيث سيقدمون أعمالًا فريدة ومثيرة للتفكير، كجزء من احتفالات الذكرى السنوية العاشرة.
كما يمكن للزوار أن يتوقعوا رؤية أكثر من 30 تركيباً وتصميماً ضخماً يستكشف التقنيات القديمة والابتكارات المعاصرة والمواد المتنوعة من فنانين عالميين. ستوفر هذه التركيبات تجارب غامرة تتعمق في العلاقة بين التصميم والثقافة والابتكار.
سيجمع السوق، الذي يقام يومياً من 5 إلى 10 نوفمبر من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، 75 من المبدعين والحرفيين والشركات الصغيرة التي تقدم كل شيء من الأزياء المستدامة المصنوعة من أوراق الموز إلى الزجاج المنفوخ يدوياً من بيروت، والكيمونو من غانا، والمجوهرات المصنوعة يدوياً.
بالإضافة إلى ذلك، في يومي 7 و8 نوفمبر، من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً، يمكن لعشاق الفن الاستمتاع بعروض الرسم الحية مع الرسامة الشهيرة إيفي كولينز في صالة دي جورناي.
خطط لزيارتك
مع وجود الكثير مما يمكن رؤيته والقيام به، فمن الضروري التخطيط لزيارتك. لمزيد من المعلومات حول البرنامج المجاني وترتيب جدولك، قم بتنزيل تطبيق أسبوع التصميم في دبي المتوفر على كل من iOS وAndroid.
مع انطلاق أسبوع دبي للتصميم 2024 اليوم، من المتوقع أن يكون أسبوعاً مليئاً بالإبداع والابتكار والإلهام. سواء كنت من عشاق التصميم أو محترفي الصناعة أو زائراً فضولياً، فإن هذا المهرجان يمثل فرصة للتواصل مع بعض من ألمع العقول في عالم التصميم ورؤية المواهب المذهلة التي تشكل مستقبل التصميم في المنطقة.