موزة على الحائط: العمل الفني المثير للجدل يصل دبي
تستعد دبي لاستقبال واحدة من أكثر الأعمال الفنية غير التقليدية شهرةً في عالم الفن: العمل الفني "كوميدي" للفنان "موريزيو كاتيلان". في يوم الاثنين 4 نوفمبر، سيحظى زوار دار سوذبي للمزادات في مركز دبي المالي العالمي بفرصة نادرة ليوم واحد لرؤية العمل الفني الشهير، وهو عبارة عن موزة مثبتة على الحائط بشريط لاصق، والتي أذهلت الجمهور في معرض "آرت بازل ميامي بيتش" في عام 2019.
ومنذ ظهوره لأول مرة، أثار العمل الفني "كوميدي" جدلاً عالمياً حول ما يسمى بـ"الفن"، حيث استقطب حشوداً قياسية وردود أفعال قوية من النقاد والجمهور على حد سواء.
ويعد هذا العرض في دبي جزءاً من جولة العمل الفني "كوميدي" العالمية قبل طرحه للبيع بالمزاد في نيويورك، حيث من المتوقع أن يحصد 5.5 مليون درهم (تقريباً). ونظراً لاحتمال عرضه في مجموعة خاصة في المستقبل، فقد تكون هذه هي الفرصة الوحيدة لسكان دبي وزوارها لرؤيته شخصياً.
ويشتهر العمل الفني "كوميدي" بتاريخه الذي لا يُنسى في المعارض، بما في ذلك عرض أدائي تم فيه تناول نسخة منه، ويستمر في دفع حدود الفن الحديث إلى الأمام. ومع توقفه القصير في دبي، يمكن للمعجبين والمشككين على حد سواء أن يروا عن كثب لماذا تثير موزة بسيطة الأحاسيس عالمياً.
إذن، هل يُعد هذا فناً؟ شاهد بنفسك.