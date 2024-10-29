موزة على الحائط: العمل الفني المثير للجدل يصل دبي

ويشتهر العمل الفني "كوميدي" بتاريخه الذي لا يُنسى في المعارض، بما في ذلك عرض أدائي تم فيه تناول نسخة منه، ويستمر في دفع حدود الفن الحديث إلى الأمام. ومع توقفه القصير في دبي، يمكن للمعجبين والمشككين على حد سواء أن يروا عن كثب لماذا تثير موزة بسيطة الأحاسيس عالمياً.