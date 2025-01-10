معرض "عثمان يوسف زادة" يتحدى الروايات التقليدية للاستعمار والهجرة والتفاوت

مدينة بليموث، بارتباطها التاريخي برحلات الإمبراطورية البريطانية، تزيد من تأثير هذه الرموز القوية. كما تقول فيكتوريا بومري، الرئيس التنفيذي لمتحف "ذا بوكس": "العمل مع الفنانين بهذه الطريقة يتيح لنا طرح أسئلة وسرد قصص بطرق جديدة ومختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى تاريخ بليموث المعقد." تشكل شحنة القوارب - التي تبدو بسيطة من حيث الشكل ولكنها غنية من حيث التاريخ - رمزاً للإرثين المتشابكين للاستعمار والصراعات المستمرة التي تواجهها مجتمعات الشتات. مع ذلك، رغم أن الرمزية قوية، إلا أنها في كثير من الأحيان تبدو مجزأة، حيث يولد التفاعل بين الأشياء المختلفة توتراً سردياً قد يقترب من الغموض. بينما يثير العمل قضايا هامة، إلا أن إطارها النقدي أحياناً يبدو غير مركز، ويعتمد بشكل كبير على الجمهور للتنقل عبر المعاني المتعددة ودمجها بشكل مستقل، خاصة في هذا المعرض حيث يفتقر للأدبيات التوضيحية.