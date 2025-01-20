معرض الاقتران الثلاثي في دبي: تجربة فنية فريدة
يعيش عالم الفنانين الرقميين حالة من التقلبات. فمن ناحية، مع التطور السريع للتكنولوجيا والطلب المتزايد على التجارب الجذابة والغامرة، فإن الفن الرقمي في ازدياد. وتشير الأبحاث إلى أن سوق الفن الرقمي العالمي يُقدر بنمو سنوي يبلغ حوالي 14% سنوياً حتى العقد المقبل. ومع ذلك، فإن مبيعات الفن الرقمي بطيئة، لأنها غالباً ما تكون مرتبطة بسوق الفن المشفر، الذي شهد انخفاضات كبيرة خلال فترة الانكماش التي امتدت من عام 2022 إلى عام 2023. وفي حين أن هذا السوق يُظهر علامات على التعافي، إلا أن الخبراء لا يزالون حذرين بشأن إمكانية عودته إلى المستويات العالية غير المسبوقة التي سجلها في عام 2021.
لذا، ربما يكون المستقبل هو الاندماج. وهذا الشهر، يقدم معرض في دبي هذا بالضبط: لوحات رقمية ولوحات مادية مجردة ومقاطع صوتية مصاحبة، قام الفنان "جيك أندرو" بدمجها في قطعة رقمية عملاقة واحدة، تم عرضها على مساحة تزيد عن 10.5 متر في معرض وسط المدينة.
وقال "أندرو": "يستكشف هذا المعرض ما يمكننا القيام به داخل الفن الرقمي والفن المادي في نفس المساحة. عملي هو تجسيد للفن الصوتي، والرقمي، والمادي الذي يجتمع معاً في تجربة غامرة تماماً. بالنسبة لي، هذه وجهة نظر معاصرة للتجريد؛ عرض لما يمكن أن يكون عليه الرسم في المستقبل".
يحمل المعرض عنوان "الاقتران الثلاثي" (Syzygy)، وهو يرمز إلى اتحاد أو اقتران الأضداد. وكثيراً ما تستخدم الكلمة في المعنى الفلكي، عندما تصطف الأجرام السماوية، أو في علم الأحياء لوصف اقتران الكروموسومات. وبالنسبة لـ"أندرو"، تصف هذه الكلمة المزيج المتوازن من مخرجاته الفنية.
وأضاف أندرو": "أصف نفسي كفنان متعدد التخصصات. أستخدم الرسم للتعبير عن نفسي، ولكنني أيضاً فنان رقمي منذ 11 عاماً. أنا أيضاً موسيقي وملحن تجريبي؛ والأجزاء الثلاثة لممارستي متشابكة."
"أندرو"، الذي يعيش ويعمل في المملكة المتحدة، لديه أيضاً قدرة تسمى التآزر الحسي، وهو مصطلح طبي لوصف تداخل الحواس. وفي حالة "أندرو"، تمكنه هذه القدرة من إدراك التحفيز الصوتي كلون، وملمس، وشكل، وحركة. سيسمع نغمة موسيقية كلون معين، ممّا يعني أن لوحاته الإيمائية تترجم إلى مشهد صوتي يؤلفه لمرافقتها. تبدأ عمليته عادةً بلوحات مادية، ثم يقوم بتشريحها باستخدام برنامج مسح ثلاثي الأبعاد لاستخراج ضربات الفرشاة والحركات لإنشاء لوحات رقمية متحركة. بالنسبة لـ"الاقتران الثلاثي" (Syzygy)، المعروض الآن في معرض "موندوار" في دبي، يتم عرض كل من اللوحات الرقمية والمادية بشكل فردي مع عمل رقمي عملاق يجمعها جميعاً على جدران الشاشة التي يبلغ طولها 10.5 متراً. تكمل الطبقة الإضافية من الصوت التجربة الغامرة في المعرض، ولكنها تُعرض أيضاً بتنسيق مرئي داخل العمل المركب الكبير.
وأوضح: "لقد تم استخراج كافة القوام والألوان والحركات من كل لوحة، ومسحها ضوئياً ووضعها معاً في تنسيق تسلسلي إطاراً تلو الآخر بتشبع فائق، ثم وجدت طريقة لتغذية الصوت في قناة الفيديو التي تخلق حركات الموجات الصوتية بحيث يصبح العمل النهائي عرضاً ثلاثي الطبقات للعرض بأكمله".
إنه معرض رائع وأفضل ما يمكن أن نترجمه هو التجربة الجسدية التي نختبرها من خلال الوقوف في المعرض. إنه نتيجة عامين ونصف من العمل، وقال "أندرو" إنه ممتن: "لفرصة تقديم أعمالي في مكان يمكن فهمها والاستمتاع بها".
أعمال "أندرو" متاحة لهواة جمع الأعمال الفنية المادية وأولئك الذين يرغبون في شراء القطع الرقمية على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال. إنها مزيج نادر يناسب أسواق الفن التقليدية والعملات المشفرة.
وقال "أمير سليماني"، مؤسس معرض "موندوار": "يتجاوز فن "جيك أندرو" حدود اللوحة، فهو يدعوك إلى عالم تلتقي فيه العناصر البصرية، والرقمية، والسمعية لخلق تجربة غامرة حقاً. ويُعد معرض "الاقتران الثلاثي" (Syzygy) احتفالاً بهذا النهج الرؤيوي، حيث جمع ببراعة بين اللوحات، والشاشات الرقمية، والموسيقى لإشراك كل الحواس. يتحدث عمله مباشرة إلى الروح، ويحوّل فعل مشاهدة الفن إلى رحلة عاطفية وتواصلية".
وتُعَد دبي واحدة من المراكز الرائدة عالمياً في مجال الفن الرقمي. ومنذ إطلاق استراتيجية دبي للبلوك تشين 2020 في عام 2016، نجحت المدينة في ترسيخ مكانتها كرائدة في مجال تقنية البلوك تشين، والتي امتدت بشكل طبيعي إلى الفن الرقمي. وفي عام 2022، كان معرض "آرت دبي" أحد المعارض الفنية الأولى في العالم التي قدمت قسماً مخصصاً للفنون الرقمية، كما تعد هيئة دبي للثقافة والفنون داعمين أقوياء للفنون الرقمية الإبداعية.
وقد اجتذب موقف المدينة التقدمي بشأن لوائح ومنصات العملات المشفرة الفنانين الرقميين وعشاق الرموز غير القابلة للاستبدال، وأدّى إلى ظهور صالات عرض خاصة مثل "موندوار" و"آرت إن سبيس" القريبة، وكلاهما يركز بشكل أساسي على الفن الرقمي. ويتم دعم هذه المنظمات من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، التي توفر أطراً واضحة لإنشاء الرموز غير القابلة للاستبدال وتداولها وتعزز الثقة بين الفنانين الرقميين والجامعين والمنصات.
وسيستمر معرض "الاقتران الثلاثي" (Syzygy) حتى 26 يناير في معرض "موندوار"، بشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد وسط مدينة دبي