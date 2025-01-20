معرض الاقتران الثلاثي في دبي: تجربة فنية فريدة

يعيش عالم الفنانين الرقميين حالة من التقلبات. فمن ناحية، مع التطور السريع للتكنولوجيا والطلب المتزايد على التجارب الجذابة والغامرة، فإن الفن الرقمي في ازدياد. وتشير الأبحاث إلى أن سوق الفن الرقمي العالمي يُقدر بنمو سنوي يبلغ حوالي 14% سنوياً حتى العقد المقبل. ومع ذلك، فإن مبيعات الفن الرقمي بطيئة، لأنها غالباً ما تكون مرتبطة بسوق الفن المشفر، الذي شهد انخفاضات كبيرة خلال فترة الانكماش التي امتدت من عام 2022 إلى عام 2023. وفي حين أن هذا السوق يُظهر علامات على التعافي، إلا أن الخبراء لا يزالون حذرين بشأن إمكانية عودته إلى المستويات العالية غير المسبوقة التي سجلها في عام 2021.