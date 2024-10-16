مجد كردية يعبر عن هشاشة وقوة العالم بأجنحة الفراشات

بالنسبة للفنان السوري مجد كردية، تشكل الفراشات المزخرفة ذات الألوان الزاهية محوراً أساسياً في فنِّه. وتجسِّد هذه الكائنات ذات الأجنحة مشاعر متناقضة مثل الهشاشة والقوة، والأمل والإحباط، ما يعكس الحالة الراهنة للعالم في إبداعات الفنان. في أحدث معارضه "الفراشات" في معرض "فن بورتر" بدبي، يقدم كردية رسائل قوية تجمع بين الفن ورواية القصص من خلال لوحاته المميزة ذات الطابع الطفولي والتي تضم مجموعة من الأشكال الساحرة المزخرفة بنقوش الفراشات.

يقول كردية: "إن الفراشات رمز قوي في فني. لديها أجنحة هشة، لكنها شجاعة وتجرؤ على المغامرة في أراضٍ مجهولة، بل إنها لا تخشى الطيران نحو لهب شمعة قد يحرق أجنحتها. بالنسبة لي، هي تشبه البشر عندما يتعاملون مع هذا العالم الحساس".

وُلد الفنان في حلب، سوريا، عام 1985، وترك وطنه هارباً من الصراع في عام 2013، ويعيش الآن في عمشيت بلبنان، وهي حالياً أرض مزقتها الحرب أيضاً.

مصدر إلإلهام لفنه هو الطبيعة والحيوانات ويأمل أن يسرق فنه بعض من حزن العالم. لأكثر من عقد من الزمان، رسم الفنان مجموعة من الشخصيات الصغيرة سماها "فصاعين" (كلمة تعني الصغار). تنتشر على لوحاته "فصاعين" – صبي يُدعى "فصعون" وفتاة تُدعى "فصعونة" – يبتسمان دائماً حتى في مواجهة المصاعب والحزن. ويرافقهم مجموعة من الحيوانات في مهمة لاستبدال الحزن بالفرح، والتي يطلق عليها بشكل متناقض اسم "عصابة الفراشات المخيفة للغاية".

يمزج كردية في فنه بين الرسم والأدب. تُرسم الشخصيات المحبوبة في رسومات بسيطة تشبه رسومات الأطفال، وتُطلى بطبقات من الألوان النابضة بالحياة. كما يقترن كل عمل فني ببيت شعري، غالباً ما يكتبه الفنان بنفسه. في المعرض الحالي، تظهر لوحة قماشية لفصعونة الصغيرة، بشعرها المتطاير في يوم عاصف، وهي على أجنحة الفراشات باللون الأزرق الداكن، مع اقتباس يقول: "البحار بين فراشاتها". في لوحة أخرى، تطل فصعونة وفصعون المبتسمان من خلف مروحة من أجنحة فراشات بألوان براقة، قائلة: "لو كان المكان لطيفاً معنا، لكانت قصتنا مختلفة".

كردية المتواجد الآن في دبي لحضور معرضه الذي يستمر حتى 21 أكتوبر يجلس في مقهى المعرض ويعترف بأنه يفتقد منزله المكون من غرفتين في عمشيت، والذي يقع على حافة غابة مليئة بأشجار البلوط والياسمين وزهور الجاردينيا، حيث أن التوتر المتصاعد في لبنان يجعله غير متأكد من إمكانية عودته إلى الاستوديو الخاص به للرسم بدون حامل للوحاته، بل على لوحات قماشية ممدودة على الجدران. يقول: "لا تمثل مجموعة عصابة الفراشات شخصاً واحداً أو جنسية واحدة، بل إنها تتمتع بجاذبية عالمية. ومثل الشخصيات في أعمالي الفنية، أتمنى أن يكون العالم أقل قسوة وأكثر عدالة ومليئاً بالسعادة والحب".