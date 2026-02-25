"ليالي مقتنيات دبي" ترسم ملامح المشهد الفني 2026

ويبرز معرض "في تآلف"، الذي تقيمه القيّمة الفنية جمانة عباس، كجوهرة التاج في برنامج هذا العام، حيث يفتتح أبوابه في ملحق المعارض بمكتبة الصفا للفنون والتصميم، ليقدم قراءة بصرية عميقة لمفاهيم التجريد، ويضم المعرض نخبة من رواد الفن من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وفي مقدمتهم الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف، والفنانة سامية حلبي، ورنا بيجوم، والنحات شوقي شوكيني. وتؤكد جمانة عباس أن المعرض ليس مجرد لغة بصرية، بل هو إطار لاستعادة الذاكرة واستشعار المناظر الطبيعية التي نعيشها، حيث تحمل المواد والأشكال آثار الأمكنة وتفتح آفاقاً لسيناريوهات مكانية جديدة.