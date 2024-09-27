"فيزكس ولاه": شريك تعليمي موثوق في الإمارات والخليج
يشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً، حيث تلعب منصة "فيزكس ولاه" Physics Wallah، وهي منصة للتعلم عبر الإنترنت، دوراً حاسماً. وقد تمكنت هذه المنصة من تقوية الطلاب في الإمارات، وهي الآن على استعداد لتوسيع نطاق وصولها إلى مناطق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مقابلة مع وكند wknd، أعرب "براتيك ماهيشواري"، المؤسس المشارك لمنصة فيزكس ولاه، عن حماسه للتوسع. وقال: "تقدم منطقة الخليج فرص نمو قوية، وخاصة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم)، وهو ما يتماشى مع رؤية المنطقة. كما نرى إمكانات كبيرة في بناء شراكات مع المؤسسات والمدارس المحلية لتعزيز نتائج التعلم للطلاب من خلال الاستفادة من الخبرة التكنولوجية لمنصة فيزكس ولاه".
مقتطفات محررة من المقابلة:
في ظل النمو السريع الذي تشهده سوق الإمارات ، ما هي الاستراتيجيات التي تم تنفيذها لتوسيع نطاق المشهد التعليمي المحلي وجذب قاعدة أوسع من الطلاب؟
تسعى منصتنا إلى نشر التعليم على مستوى العالم، مع التركيز بشكل كبير على الأسواق التي نعمل فيها مثل الإمارات العربية المتحدة. وقد كان نمونا في المنطقة مدفوعاً بشراكتنا الاستراتيجية مع نوليدج بلانيت، والتي منحتنا رؤى أساسية حول المشهد التعليمي المحلي.
ومن المبادرات الرئيسية التي أطلقناها التعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي لتقديم دورات امتحان القبول المشترك للطلاب العرب، بما يتماشى مع الإطلاق الأخير للمعهد الهندي للتكنولوجيا في أبوظبي. وهذا يفتح مسارات مباشرة للطلاب الذين يسعون إلى العمل في مجال الهندسة.
قمنا أيضاً بتقديم برنامج متميز عبر الإنترنت لطلاب سي بي اس اي، يتميز بفصول صغيرة وتفاعلية ومشاركة ثنائية الاتجاه. يشمل البرنامج مجموعة تعليمية مدعومة من 'الغورو'، وهو مساعد أكاديمي متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدة الطلاب في حل الشكوك في الوقت الفعلي.
بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالشراكة مع المدارس لاستضافة ندوات حول القبول والامتحانات التنافسية، إلى جانب معارض التوظيف والاستشارات الشخصية. وقد عززت هذه المبادرات ارتباطنا بطلاب دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، مما يضمن بقائنا شريكاً تعليمياً موثوقاً به.
كيف قامت المنصة بتكييف نهجها التعليمي ليتماشى مع أنماط التعلم والقيم الثقافية المحددة لطلاب الخليج؟
في الخليج، وخاصة بالنسبة للطلاب الهنود، ندرك الحاجة إلى أكثر من مجرد توفير تعليم عالي الجودة. يوازن نهجنا بين الجوانب الأكاديمية، والتحفيز، والاستراتيجية، والدعم الشخصي. تسمح أحجام الفصول الصغيرة بتوفير اهتمام فردي، مما يساعد المعلمين على معالجة التحديات الفريدة لكل طالب. كما نقدم جلسات استراتيجية تركز على مهارات الحياة مثل التفكير على المدى الطويل، وإدارة الوقت، وتحديد الأهداف، لمساعدة الطلاب على النجاح في المشهد المتغير باستمرار.
ندرك أن التعليم ليس مقاساً واحداً يناسب الجميع، لذا نقدم مسارات تعليمية مخصصة تشمل الفصول الإضافية، وجلسات توضيحية، واجتماعات منتظمة بين أولياء الأمور والمعلمين لمتابعة وتحسين أداء الطلاب. فصولنا الدراسية، التي تُدَرَّس باللغة الإنجليزية بالكامل، سواء عبر الإنترنت أو في الحضور الفعلي، تشجع الطلاب على طرح الأسئلة بحريّة، مما يخلق بيئة تعليمية ديناميكية مع معلمين يسهل التواصل معهم. ولضمان الشفافية، نقدم تقارير أداء أسبوعية للآباء توضح الحضور ونتائج الاختبارات والتقدم. وقد أدى هذا النهج الشامل إلى تحقيق نجاح ثابت.
هل يمكنك توضيح دور التكنولوجيا في تخصيص تجربة التعلم للطلاب وتعزيز التفاعل بين المعلم والطالب ضمن منصة فيزكس ولاه؟
تلعب التكنولوجيا دوراً حاسماً في تخصيص التعليم في فيزكس ولاه. تم تصميم منصتنا لسهولة الوصول، مما يسمح للطلاب بالوصول إلى المواد التعليمية بسلاسة عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. تتيح لهم هذه المرونة المشاركة في الفصول الدراسية في أي وقت وفي أي مكان.
تتمثل الميزة البارزة التي قمنا بتطويرها محلياً في مجموعة الأخ التعليمية، التي تعمل بتقنية الغورو، وهي دليل أكاديمي متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، يوفر إجابات فورية لاستفسارات الطلاب. نقوم بإنشاء خطط دراسية مخصصة وفصول مراجعة مستهدفة من خلال تتبع الموضوعات الشائعة ودمجها مع أداء الاختبارات. يعمل محرك فيزكس ولاه، وهو أحد مكونات مجموعة الأخ، على حل 80 بالمئة من 1.2 مليون استفسار شهرياً في الوقت الفعلي بدقة تصل إلى 85 بالمئة. يتيح هذا لمعلمينا تخصيص المزيد من الوقت للتدريس الأساسي، مما يعزز تجربة التعلم بشكل شامل.
نقدم أيضاً أنظمة اختبار مخصصة، حيث نوفر ملاحظات مفصلة حول نقاط الضعف ونرسل حزم دراسية مخصصة تتضمن ملاحظات وأسئلة تدريبية لمساعدة الطلاب على التحسن. تسهم الميزات مثل الدردشات المباشرة، واستطلاعات الرأي داخل الفصل، وخيارات رفع اليد في جعل الفصول الدراسية تفاعلية للغاية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مقاييس الأداء، بما في ذلك درجات الاختبار ومعدلات المشاركة، في حساب متوسط درجات كل طالب، مما يضمن تقييماً شاملاً لتقدمه.
هل يمكنك تقديم أمثلة حول كيفية مساهمة الرياضات والمسابقات التي تنظمها نوليدج بلاينت بريمير ليغ ، بالشراكة مع Physics Wallah، في تنمية الطلاب؟
إن مبادرة(كي بي ال) الخاصة بنا هي مثال رئيسي لكيفية مساهمة الرياضة في التنمية الشاملة للطلاب. من خلال مسابقات كرة القدم وكرة السلة، تعمل بريمير ليغ على تعزيز المهارات الحياتية الأساسية مثل العمل الجماعي والتعاون والمرونة، مما يعزز قيمنا الأساسية.
نؤكد أن الجهد أكبر من النتيجة، ونشجع الطلاب على بذل أقصى ما لديهم والتركيز على العمل الجماعي. تسهم أهمية الحضور يومياً في بناء الاتساق والمثابرة. يتعلم الطلاب كيفية احتضان الفشل كفرصة للتعلم، مما يساعد على تنمية المرونة وعقلية النمو.
كما تغرس (كي بي ال) قيمة "عدم وجود أعذار"، حيث تعلم الطلاب تحمل مسؤولية أدائهم. تعمل هذه التجربة على تعزيز الدافع، وخلق شعور قوي بالانتماء للمجتمع بين الطلاب. ونتيجة لذلك، يصبح الطلاب أكثر انخراطاً وحماساً، سواء في الملعب أو في الفصل الدراسي، مما يترجم تجاربهم الرياضية إلى نجاح أكاديمي.
كيف تستخدم المنصة تحليلات البيانات لتحديد فجوات التعلم لدى الطلاب وتصميم محتواه وطرق التدريس الخاصة به؟
نحن نستخدم تحليل البيانات لتوفير تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب. تلتقط منصتنا بيانات تتراوح من أداء الاختبار إلى مقاييس المشاركة مثل الحضور والمشاركة في الفصل الدراسي. يساعدنا هذا في اكتساب رؤى عميقة حول نقاط قوة الطلاب ومجالات التحسين.
من خلال تحليل نتائج الاختبارات على مستوى الفصول والموضوعات، نقوم بتحديد فجوات التعلم ونقدم الدعم المستهدف عبر فصول المراجعة الإضافية وجلسات التوضيح. كما نتابع مقاييس المشاركة لمراقبة الاتجاهات، مما يتيح لنا الوصول إلى الطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
لا تقتصر البيانات على تحديد المشكلات فحسب، بل إنها تشكل أيضاً أساليب التدريس لدينا. نحن ننشئ خططاً دراسية مخصصة، ونوفر أسئلة تدريبية مستهدفة، ونقدم ملاحظات إضافية ومحاضرات فيديو. من خلال الجمع بين نتائج الاختبارات وبيانات المشاركة، نضمن أن يحصل الطلاب على الدعم المناسب لتحسين أدائهم.
مع تزايد المنافسة في قطاع التكنولوجيا التعليمية، ما هي القيمة الفريدة التي تقدمها المنصة لتمييز نفسها؟
تتميز فيزكس ولاه في مجال التكنولوجيا التعليمية من خلال الجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والتعليم الجيد والتدريس التفاعلي والابتكار المستمر. يعمل مدرسونا، الذين يستوحون من رئيسنا التنفيذي، ألاخ باندي، على خلق بيئة ودية وجذابة حيث يشعر الطلاب بالراحة في طرح الأسئلة. هذه اللمسة الشخصية هي واحدة من أكبر نقاط البيع الفريدة لدينا.
نحن نبتكر باستمرار باستخدام أدوات مثل خازانا، وهو مستودع للمحاضرات الشعبية، والغورو، وهو مساعد أكاديمي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. جنباً إلى جنب مع دوراتنا المتميزة عبر الإنترنت، توفر هذه الابتكارات للطلاب دعماً شخصياً في بيئة تفاعلية عبر الإنترنت. تضمن الاجتماعات المنتظمة لأولياء الأمور والمعلمين إبقاء الطلاب وأولياء الأمور على اطلاع دائم بالتقدم.
بدأت المنصة بمهمة نشر الديمقراطية في التعليم على نطاق واسع من خلال تمكين الوصول إلى تعليم عالي الجودة وبأسعار معقولة. واليوم، يأتي واحد تقريباً من كل خمسة من المتقدمين لامتحان القبول الوطني في الهند من فيزكس ولاه. وبينما نواصل الابتكار، يظل تركيزنا على توفير تعليم يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة.
مع استمرار فيزكس ولاه في توسيع عملياتها، ما هي التحديات والفرص الرئيسية في ضمان الاستدامة وقابلية التوسع على المدى الطويل في الخليج؟
مع توسعنا في منطقة الخليج، يمثل التكيف مع حجم السوق الأصغر والتكاليف التشغيلية الأعلى تحدياً رئيسياً. في الهند، تتيح لنا عملياتنا واسعة النطاق تقديم تعليم بأسعار معقولة، لكن الخليج يتطلب نهجاً مصمماً خصيصاً للتسعير والتسليم، دون المساس بإمكانية الوصول والجودة..
يمثل التحدي الآخر في التوسع هو الوصول إلى جنسيات غير هندية، حيث نخدم حالياً المغتربين الهنود. نحن نعمل على تطوير خدمات شاملة لتلبية احتياجات السكان المتنوعين في الخليج. وتتمثل خطوتنا الأولى في توسيع نطاق عروضنا للطلاب الهنود قبل أن نبدأ بالتوسع بشكل أكبر.
ونرى أيضاً إمكانية بناء شراكات مع المؤسسات والمدارس المحلية لتعزيز نتائج التعلم للطلاب باستخدام خبرة فيزكس ولاه في مجال التكنولوجيا.
يمثل التوسع المدعوم بالتكنولوجيا فرصة كبيرة أخرى، حيث يتيح لنا الوصول إلى المزيد من الطلاب، سواء عبر الإنترنت أو من خلال مراكز التعلم المحلية. من خلال الحفاظ على المرونة والاستماع إلى الملاحظات، نلتزم بالاستدامة طويلة الأجل وتقديم تعليم عالي الجودة بأسعار معقولة.
كيف ساهمت مراكز التعلم المحلية التابعة لـ فيزكس ولاه في تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم ونتائجه للطلاب في الخليج؟ ما هي التحديات والفرص التي نشأت عن هذا النهج؟
لقد نجحت مراكزنا التعليمية المحلية في تحسين إمكانية الوصول إلى التعليم في منطقة الخليج بشكل كبير. لدينا 12 مركزاً في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الشارقة وأبوظبي ودبي، تقع في مواقع استراتيجية ضمن مناطق ذات كثافة سكانية عالية. هذا يقلل من أوقات التنقل ويسمح للطلاب بالتركيز على كل من الدراسة والأنشطة اللامنهجية.
تقدم هذه المراكز اهتماماً شخصياً وتتكامل مع عروضنا عبر الإنترنت من خلال توفير جلسات مسجلة يمكن للطلاب إعادة زيارتها في أي وقت.
أحد التحديات التي تواجهنا هو العثور على مواقع مميزة توفر مساحة كافية للفصول الدراسية والمرافق. الهدف هو تحقيق التوازن بين الراحة والبنية التحتية، وضمان تواجد الطلاب بالقرب من بيئة التعلم الخاصة بهم ومشاركتهم الذهنية.
في المستقبل، نخطط لتوسيع هذا النموذج المحلي في مختلف أنحاء الخليج وخارجه، من خلال الجمع بين التعلم عبر الإنترنت والتعلم التقليدي. ستعمل هذه المراكز أيضاً كمراكز مجتمعية، حيث ستستضيف ورش العمل والندوات وجلسات الإرشاد، مما يعزز الروابط الأعمق مع المجتمعات المحلية.
كيف لعبت القيادة دوراً رئيسياً في توسع فيزكس ولاه في سوق الإمارات العربية المتحدة؟
لقد عمل فريق القيادة لدينا على ضمان الحفاظ على نفس المهمة التي قادت نجاحنا في الهند مع الاعتراف بالديناميكيات الثقافية والسوقية الفريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتظل رؤية القيادة تركز على النمو المستدام والمزيد من التوسع في جميع أنحاء الخليج مع البقاء على قيمنا الأساسية المتمثلة في الجودة وبأسعار معقولة وإمكانية الوصول إلى التعليم.