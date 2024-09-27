"فيزكس ولاه": شريك تعليمي موثوق في الإمارات والخليج

يشهد قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً، حيث تلعب منصة "فيزكس ولاه" Physics Wallah، وهي منصة للتعلم عبر الإنترنت، دوراً حاسماً. وقد تمكنت هذه المنصة من تقوية الطلاب في الإمارات، وهي الآن على استعداد لتوسيع نطاق وصولها إلى مناطق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي مقابلة مع وكند wknd، أعرب "براتيك ماهيشواري"، المؤسس المشارك لمنصة فيزكس ولاه، عن حماسه للتوسع. وقال: "تقدم منطقة الخليج فرص نمو قوية، وخاصة في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستيم)، وهو ما يتماشى مع رؤية المنطقة. كما نرى إمكانات كبيرة في بناء شراكات مع المؤسسات والمدارس المحلية لتعزيز نتائج التعلم للطلاب من خلال الاستفادة من الخبرة التكنولوجية لمنصة فيزكس ولاه".