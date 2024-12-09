عبدالله لطفي يروج للمانجا الإماراتية ويحقق إنجازات بارزة في عالم الفن

ويمتد تأثير الفنان البالغ من العمر 31 عاماً إلى ما هو أبعد من الفن، حيث تعاون مؤخراً مع فنانين آخرين وأحرز إنجازات مهمة تمثل صعوده في عالم الفن. وفي احتفالات اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعاون مع شركة محلية لإنشاء عبوات محدودة الإصدار. كما لا تزال أعماله تُعرض في مواقع بارزة، بما في ذلك متجر Loopy Shop في متحف المستقبل والمتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تروي أعماله المعقدة والمفصلة قصص الحياة والثقافة الإماراتية.