صحراء الإمارات تلهم"بابلو داشيفسكي" لدمج الفن بالتكنولوجيا

كان "بابلو داشيفسكي" مولعاً بالفن. فعندما كان الأطفال في مثل سنه متحمسين لتعلم حيل كرة القدم، كان يخطط لمشروعه التالي. وكان والداه المحبان للفن قد قررا قبل تسجيله في دروس الرياضة أو اللغات أن يلتحق بعالم الفنون كالرسم والنحت.

يتذكر رجل الإعلان الإسباني الأرجنتيني البالغ من العمر 44 عاماً، والذي خاض مؤخراً عالم فن الذكاء الاصطناعي الماضي فيقول : "والدتي رسامة، لذا بدأت رحلتي إلى الفن عندما كنت صغيراً جداً. كان الفن جزءاً من حياتنا اليومية، وكنت دائماً أرسم أو أنحت مع والدتي وأخي. لدي العديد من الذكريات عن قيامنا نحن الثلاثة بشيء فني معاً. كانت هذه طريقتنا للبقاء معاً".

يقول المقيم في دبي (بابلو داشيفسكي): "إنه يُرجع الفضل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إلهامه للبدء في هذه المغامرة الإبداعية". ويضيف: "أشعر بأن لدي ارتباطاً بالصحراء، وهو شيء اكتشفته أيضاً هنا؛ لأنها المرة الأولى التي أعيش فيها في مكان به هذه الصحراء الرائعة، حيث يمكنك التجوّل والشعور بعظمة كل شيء. لذلك أعطاني كل هذا الكثير من الإلهام للقيام بشيء جديد ومختلف. أعتقد أن الأمر كله كان يتعلق بهذا الشعور الذي حصلت عليه منذ البداية، وهو أن جمال هذا البلد لا يكون واضحاً للوهلة الأولى ".

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