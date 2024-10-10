دبي: مسرحية "مجنون"رحلة ممتعة بين الحب والفكاهة

وقال مانوكيان: "نحن فخورون للغاية بما ابتكرناه في هذا العرض، ليس فقط بما سيرى الجمهور، بل بما سيشعر به. لقد وُلدت هذه التجربة المسرحية من مزيج من العواطف الجياشة والمواهب الفذّة، مما أدّى إلى خلق رحلة لا تُنسى، تختلف عن أيّ عرض آخر في دبي".