دبي: مسرحية "مجنون"رحلة ممتعة بين الحب والفكاهة
استعدّوا لتجربة مسرحية فريدة من نوعها! "مجنون" (CRAZY)، العرض الجريء والمُفعم بالحيوية، سيُعرض على خشبة "المسرح" ، الوجهة المُفضّلة لعُشّاق الترفيه الراقي والمأكولات الفاخرة في دبي.
تدور أحداث هذا العمل الفنيّ وسط أجواء حضرية ساحرة، حيث يُتابع الجمهور رحلة مجموعة من الشخصيات المُميّزة بينما يغوصون في دروب الحب المُعقّدة وخفايا الرغبة. وبفضل أدائه المُثير وموسيقاه الجذّابة، يعد هذا العرض المُبتكر بتقديم تجربة مُذهلة للجمهور.
تتمحور قصة العرض حول مثلث حب متشابك. بطل ذو كاريزما خاصة، صديق وفي، والشخصية الغامضة "داليدا"، كلهم يتشابكون في شبكة من الشغف والمؤامرات. وبينما يواجهون الحب المحرم والعلاقات المعقدة، تتّضح قصصهم بمزيج من الفكاهة والرومانسية واللحظات المؤثرة.
يمتزج العرض بمقطوعات من موسيقى البوب العالمية والموسيقى العربية الشهيرة، ليُضفي لمسةً عصريةً على الأجواء، حيث تُعزّز كلّ أُغنية مشاعر الشخصيات، وتأخذ الجمهور في رحلةٍ عاطفيةٍ غامرة.
سيكون العرض من إخراج الموسيقيّ والمُلحّن وعازف البيانو اللبنانيّ الأرمنيّ "غاي مانوكيان"، المعروف في الشرق الأوسط كفنانٍ مُبدع، حيث سيتم تجسيد هذه الرحلة الفريدة من خلال رؤية إخراجية مُحكمة وعرض مُذهل.
وقال مانوكيان: "نحن فخورون للغاية بما ابتكرناه في هذا العرض، ليس فقط بما سيرى الجمهور، بل بما سيشعر به. لقد وُلدت هذه التجربة المسرحية من مزيج من العواطف الجياشة والمواهب الفذّة، مما أدّى إلى خلق رحلة لا تُنسى، تختلف عن أيّ عرض آخر في دبي".
مسرحية "مجنون" (CRAZY) هي احتفاءٌ بقوة الحبّ وفرحة التعبير عن الرغبات. وبينما يمرّ الأبطال بمراحل متقلبة في علاقاتهم، سيُغادر الجمهور المسرح بإحساسٍ مُفعَمٍ بالأمل والدهشة.
"المسرح" (The Theater)، المعروف بأجوائه الساحرة وتجربة تناول الطعام الاستثنائية، هو المكان المثاليّ لهذا العرض المُبتكر. يتوافد الزوّار من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بأجوائه النابضة بالحياة وتذوّق مأكولاته الشهية التي لا تُنسى.
من المقرر أن يتم عرض مسرحية "مجنون" (CRAZY) لأول مرة في 10 أكتوبر، فاستعدّوا للدخول في دوّامة من الشغف والفُكاهة والموسيقى التي ستخلد في الذّاكرة.
الموقع: المسرح (The Theater)، فندق فيرمونت، شارع الشيخ زايد.
للحجوزات: +971 4 222 2268 | reservations@thetheaterdubai.com