"بينالي أبوظبي"يحول الشوارع والحدائق إلى مساحات فنية

تحولت البحيرات والحدائق ومعابر المشاة والشوارع في أبوظبي إلى طابع فني مع بدء الإمارة أول معرض فني عام على الإطلاق في الإمارة. يجمع "بينالي أبوظبي للفن العام" (PAAD) بعضاً من أشهر الفنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها لتحويل الأماكن العامة في جميع أنحاء أبوظبي والعين إلى مساحات للمحادثة والمرح.