المهندس"أدريان سميث": صممت الكثير وبرج خليفة في المقدمة

ولكن سميث ليس غريباً على المباني الشاهقة. فهو مهندس معماري أمريكي متميز، اشتهر بتصميم بعض من أكثر ناطحات السحب شهرة في العالم، ومن بين مشاريعه برج خليفة في دبي، وبرج جين ماو في شنغهاي، وفندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو. ولكن هل كان إنشاء أطول مبنى حلم طفولة بالنسبة للمهندس المعماري المقيم في شيكاغو؟ يقول سميث، البالغ من العمر 80 عاماً، لـ ويكند: "كان تصميم هذا المبنى حدثاً غير حياتي. فعندما كنت مهندساً معمارياً شاباً أرسم على مكتبي، كنت أتساءل كثيراً عما إذا كنت سأحظى بفرصة العمل على مبنى شاهق الارتفاع. لم يكن هذا هدفاً في حد ذاته، لكنه كان فكرة ظلت عالقة في ذهني".