المهندس"أدريان سميث": صممت الكثير وبرج خليفة في المقدمة
منذ خمسة عشر عاماً، في مساء يناير البارد، شهد العالم عرضاً لا مثيل له. مع انطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء دبي وعروض النوافير التي رقصت بتناغم، كان هناك برج ضخم من الزجاج والخرسانة يثبت مكانته في التاريخ. بارتفاع 828 متراً، أصبح برج خليفة رمزاً لطموح دبي—إنجاز معماري، وبعد 15 عاماً، لا يزال يعكس السعي الدؤوب للمدينة لتترك بصمتها على العالم. وفي الواقع، "لا يزال البرج يزداد قوة في مكانته الرمزية مع مرور الوقت"، كما يقول أدريان سميث، المعماري المبدع وراء هذا العمل الرائع.
ولكن سميث ليس غريباً على المباني الشاهقة. فهو مهندس معماري أمريكي متميز، اشتهر بتصميم بعض من أكثر ناطحات السحب شهرة في العالم، ومن بين مشاريعه برج خليفة في دبي، وبرج جين ماو في شنغهاي، وفندق وبرج ترامب الدولي في شيكاغو. ولكن هل كان إنشاء أطول مبنى حلم طفولة بالنسبة للمهندس المعماري المقيم في شيكاغو؟ يقول سميث، البالغ من العمر 80 عاماً، لـ ويكند: "كان تصميم هذا المبنى حدثاً غير حياتي. فعندما كنت مهندساً معمارياً شاباً أرسم على مكتبي، كنت أتساءل كثيراً عما إذا كنت سأحظى بفرصة العمل على مبنى شاهق الارتفاع. لم يكن هذا هدفاً في حد ذاته، لكنه كان فكرة ظلت عالقة في ذهني".
وبينما نتأمل إرث البرج الممتد على مدى 15 عاماً، التقينا بسميث، الذي يستمتع الآن بتقاعده، لكشف النقاب عن الرؤية الضخمة التي أعادت تعريف حدود التصميم، والأهمية الثقافية والاقتصادية لبرج خليفة، وذكرياته عن المشروع وإرثه الدائم - كرمز للتحول السريع في دبي.
مقتطفات محررة من المقابلة:
أدريان، بعد 15 عاماً، كيف تفكر في مشاركتك في برج خليفة، الذي أصبح الآن أيقونة عالمية ورمزاً لدبي؟
حسناً، أعتقد أنه من المدهش أن يمر 15 عاماً منذ اكتمال بنائه، ولا يزال أطول مبنى في العالم. الأمر يسير على ما يرام في هذه المرحلة، وأتطلع إلى أن يظل أطول مبنى. ويستمر في النمو في مكانته المميزة مع مرور الوقت. هناك محاولات أخرى من قبل المطورين والمهندسين المعماريين لبناء هياكل أطول، ولكن كما تعلمون، فإن إكمال مثل هذه المباني أمر صعب للغاية. فهي باهظة الثمن، وهناك الكثير من التكنولوجيا التي يجب أخذها في الاعتبار لبنائها.
لقد ذكرت أنك قد تقاعدت مؤخراً، ولكن ما تَرَكْتَه من إرث عملٌ مذهلٌ حقاً وهو شيء يستحق أن يُسجل في كتب التاريخ. كيف بدأت اهتماماتك في مجال العمارة؟
عندما كنت طفلاً، لم أكن أفكر كثيراً في الهندسة المعمارية. ولم أبدأ في التفكير في هذا الأمر إلا عندما كنت في المدرسة الثانوية. بل إن والدتي هي التي عرّفتني على الهندسة المعمارية. وعندما كنت أصغر سناً، كنت أتصفح الصحف والمجلات وأقص صور المباني التي تعجبني. وقد لاحظت والدتي ذلك وقالت: "يبدو أنك مهتم بالمباني، وربما يجب أن تصبح مهندساً معمارياً".
كنت في الخامسة عشرة من عمري في ذلك الوقت ولم أكن أعرف حقاً ما هو المهندس المعماري. شرحت لي ذلك، وبدأت في البحث. ذهبت إلى المكتبة ووجدت كتباً عن فرانك لويد رايت. لقد أثارت أعماله اهتمامي - كانت تصميماته منخفضة وأفقية ومتصلة بمحيطها. كانت تبدو عضوية ومتكاملة بشكل جميل مع الموقع. عندها عرفت أنني أريد أن أصبح مهندساً معمارياً.
هل كان تصميم أطول مبنى في العالم حلماً من أحلام الطفولة؟
كان تصميم هذا المبنى بمثابة حدث غير حياتي تماماً. ومن المثير للاهتمام، أن هذا لم يكن شيئاً أخطط لتحقيقه عندما أصبحت مهندساً معمارياً. عندما انضممت إلى شركة سكيدمور، أوينغز وميريل، كانوا يعملون على مبنى يسمى مركز جون هانكوك، وهو مبنى مكون من 100 طابق بجوانب مائلة وعناصر هيكلية مكشوفة في الخارج. كان هذا أحد أول المشاريع التي عملت عليها، على الرغم من أنه تم تكليفي بمساحات ميكانيكية في الطابق السفلي - لا شيء براق.
لم يكن أطول مبنى في العالم، لكنه كان واحداً من أطول المباني في ذلك الوقت، وكان من الرائع أن نشهد عملية تصميم مثل هذا المشروع المهم. عمل المهندس المعماري الذي يقف وراءه، بروس جراهام، لاحقاً في برج سيرز في شيكاغو، والذي أصبح أطول مبنى في العالم.
باعتباري مهندساً معمارياً شاباً أرسم على مكتبي، كنت أتساءل كثيراً عما إذا كنت سأحظى يوماً ما بفرصة العمل في بناء ضخم للغاية. لم يكن هذا هدفاً في حد ذاته، لكنه كان مجرد فكرة ظلت عالقة في ذهني.
أحياناً، تكون تلك اللحظات العابرة أو صفاء اللحظة هي التي تؤدي إلى تحقيق الإنجازات الرائعة...
بالضبط. مع مرور الوقت، ومع تقدمي في العمل في الشركة، بدأت العمل على مبانٍ أطول فأطول ـ 40 و50 و60 طابقاً. وكان المشروع الذي مهد الطريق لبناء برج خليفة في نهاية المطاف هو برج جين ماو في شنغهاي، الذي صممناه في عام 1992 وأكملناه في عام 1998.
كان هذا المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 88 طابقاً أطول مبنى في الصين في ذلك الوقت، وكان المبنى الذي أطلق العنان للمعجزة الاقتصادية التي حدثت في الصين وفي منطقة بودونغ. وكان هذا المبنى هو الذي أعطى منطقة بودونغ مصداقية مفادها أنها قد تصبح المركز المالي الجديد للصين.
ومن المثير للاهتمام أن محمد العبار ذكر خلال لقائنا الأول مع إعمار في نيويورك أنه زار للتو برج جين ماو وأعجب به. وأصبح هذا المشروع بمثابة حجر الأساس لما كان من المقرر أن يأتي بعده برج خليفة.
هل التقاعد هو الوقت المناسب لك لمراجعة أعمالك والنظر فيها؟
لقد كنت أقوم على مدى السنوات الأربع إلى الست الماضية بنشر كتب عن العمل الذي قمت به ليس فقط عملي، بل وأيضاً عمل شركاتي. لقد نشرت كتاباً قبل أن أترك شركة سكيدمور، أوينجز وميريل، والذي ركز على مساهماتي كشريك رئيسي في مجال التصميم. وهدفي هو ترك شيء للأجيال القادمة، خاصة عائلتي، حتى يعرفوا من أنا والعمل الذي قمت به. لقد كنت مهتماً دائماً بعلم الأنساب فالبحث في الماضي أمر رائع بالنسبة لي بقدر ما هو أمر مثير للإهتمام تخيل المستقبل.
ما هو الدور الذي يلعبه برج خليفة في إرثك؟
أوه، ربما يكون المبنى رقم واحد. إنه أكثر المباني تحديداً لمسيرتي المهنية. كثيراً ما يسألني الناس، "ما هو المبنى المفضل لديك الذي صممته؟" هذا سؤال صعب لأن المباني تشبه أطفالك .. لك ارتباطات عاطفية مع كل واحد منهم. لكن من حيث الأهمية وتحديد من أنا كمعماري، هناك حوالي عشرة مبانٍ تبرز بالنسبة لي. وبالطبع، برج خليفة في المقدمة. وسيظل كذلك دائماً.
ما هي بعض الذكريات الجميلة التي تبقى عالقة في ذهنك من مشروع برج خليفة؟
كان حفل الافتتاح مذهلاً. فقد أضاءوا منطقة البحيرة بزهرة بيضاء ضخمة ترمز إلى البرج. ثم أضاء البرج نفسه بعرض ضوئي هائل ونافورة، مع ألعاب نارية. لم أكن أعلم أن هذا سيحدث، لقد كانت مفاجأة كاملة. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مبنى بهذا الشكل لعرض ضوئي. كان الأمر لا يصدق. أتذكر أنني نظرت إلىصاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكانت عيناه تلمعان. كان سعيداً للغاية.
قبل 15 عاماً، هل كنت تتوقع التأثير العالمي الذي سيحدثه برج خليفة؟
لقد كانت قفزة مذهلة. ولا يزال برج خليفة مبهراً حتى بعد مرور 15 عاماً. لقد أحدث تحولاً عميقاً في دبي من نواحٍ عديدة، وأصبح المرساة التي عززت مكانتها كمدينة عالمية كبرى. كان لدى الشيخ محمد رؤية طموحة لدبي، ولعب برج خليفة دوراً محورياً في تجسيد هذه الرؤية.
من المثير للدهشة أن برج خليفة يرمز إلى نمو دبي على مدى العشرين عاماً الماضية. هل تعتقد أن الهندسة المعمارية تعكس طموحات المدينة وهويتها؟
بالتأكيد. فالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري يشكلان عنصرين أساسيين في تشكيل شخصية المدينة وقدرتها على العيش. وعندما كنا نصمم برج خليفة، كان محمد العبار يدرك بوضوح إمكاناته. وكان يعلم أن إقامة أطول مبنى في العالم على هذا الموقع من شأنه أن يرفع من قيمة الأراضي المحيطة ويجذب التنمية.
وهذا اتجاه ثابت مع المباني شاهقة الارتفاع، فهي ترسخ التنمية وتضيف قيمة إلى محيطها. وقد فعل برج جين ماو الشيء نفسه بالنسبة لبودونغ في شنغهاي. وقد أدرك محمد العبار هذا الأمر ونفذه ببراعة في برج خليفة، الأمر الذي أدى إلى تحويل ليس فقط الموقع بل ودبي ككل.
هل يمكنك أن تأخذنا إلى اجتماعك الأول حول برج خليفة منذ أكثر من 20 عاماً وتشاركنا أفكارك الأولية حول المشروع؟
عندما بدأنا المشروع لأول مرة، كان ذلك في مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2003، حين تلقينا اتصالاً من شركة إعمار للحضور إلى نيويورك وتقديم عرض تقديمي حول أفكارنا ليس بالضرورة أفكاراً تتعلق ببرج خليفة، بل عرضاً تقديمياً حول تجربتنا مع المباني الشاهقة الارتفاع. لذا، ذهبت أنا وبيل بيكر (مهندس إنشائي) وجورجيو سوسيو (مدير المشروع) إلى نيويورك واجتمعنا بمحمد العبار وروبرت بوث وفريقهما.
لقد عرضنا خمسة أو ستة مبانٍ صممناها سابقاً، بعضها تم بناؤه وبعضها الآخر لم يتم بناؤه. كانت هذه المباني أصغر كثيراً من برج خليفة، لكنها كانت لا تزال تعتبر شاهقة الارتفاع في ذلك الوقت. لقد تحدثنا عن التصاميم وحصلنا على تعليقاتهم حول ما أعجبهم وما لم يعجبهم.
في نهاية اليوم، سألني محمد: "لقد أجرينا مقابلات مع العديد من المهندسين المعماريين. كيف ستختار المهندس المعماري إذا كنت في مكاننا؟" اقترحت عليهم عقد مسابقة أفكار قصيرة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لمعرفة من يحبون العمل معه وما هي المفاهيم المقدمة. بعد أسبوع، اتصلوا بنا مرة أخرى وقالوا إنهم يريدون المضي قدماً في ذلك.
هل يمكنك أن تأخذنا مرة أخرى إلى تلك الرسومات الأولى؟
في ذلك الوقت، كانوا يفكرون في بناء أطول مبنى في العالم، والذي كان من المفترض أن يتراوح ارتفاعه بين 550 و600 متر. وقد طورت مخططين: أحدهما يعتمد على مبنى سابق صممته، وكان له شكل ثلاثي القوائم، والآخر بنظام حلزوني حيث تتحرك كل ساق بشكل مستقل في شكل حلزوني لتعطيل قوى الرياح.
عندما وصلنا إلى النقطة التي بلغ ارتفاع البرج عندها 700 متر، لم نشعر بأن له نهاية مناسبة. كان يحتاج إلى مزيد من الارتفاع. وبينما كنا نعمل على الأساسات، بدأت بهدوء في دراسة الجزء العلوي من البرج وكيفية تمديده وإعطائه إحساساً بالاكتمال. في النهاية، رفع البرج من حوالي 710 أمتار إلى 828 متراً. أعطى هذا التعديل للمبنى شكله الظلي المميز مع الحفاظ عليه ضمن الميزانية.
من منظور التصميم، ما هو برأيك أكبر ابتكار تم تحقيقه في برج خليفة؟
إن أطول مبنى في العالم له جوانب مجهولة. وكانت الرياح تشكل تحدياً كبيراً. وكانت كتلة المبنى وشكلها من الابتكارات الرئيسية للتخفيف من قوة الرياح. وقد سمح الهيكل على شكل حرف (Y) بأقصى محيط داخلي للمساحات السكنية، مما عزز الإطلالات والضوء.
كانت الأعمدة المنحنية المصنوعة من الفولاذ من السمات الفريدة الأخرى. فقد خلقت تفاعلاً جميلاً مع الضوء، مما أعطى المبنى توهجاً متلألئاً. لم يحدث هذا من قبل لقد كان اختياراً تصميمياً دقيقاً ولكنه مؤثر.
قبل خمسة عشر عاماً، لم تكن قضية الاستدامة تشكل موضوعاً مهماً كما هي الحال اليوم. هل تنبأت بأهمية الاستدامة في ذلك الوقت؟
نعم، حتى في ذلك الوقت، ركزنا على الكفاءة. فالتصميم باستخدام مواد أقل يحد من انبعاثات الكربون. واستخدام الزجاج بدلاً عن الخرسانة للواجهات الخارجية يوفر تكاليف المواد والطاقة. وهناك جانب آخر يتمثل في أن برج خليفة عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات. فهو يحتوي على مساحات سكنية ومكاتب وفنادق وتسوق، لذا يمكنك الوصول إلى كل هذه الوظائف داخل مبنى واحد دون الحاجة إلى السفر لمسافات بعيدة. وإذا قمت بتكرار هذا النوع من المباني في حي ما، فإنه يستخدم مساحة أقل.
كما قمنا بدمج الألواح الكهروضوئية على أسطح بعض المباني الأصغر حجماً حول برج خليفة. ومع ذلك، عندما تقوم بتصميم مبنى شاهق الارتفاع أو رمز لمدينة، فإنك تعمل على مجموعة مختلفة من الأولويات. في حين أن المباني الشاهقة الارتفاع أقل عدداً على مستوى العالم، فإن أهميتها الرمزية والوظيفية يمكن أن تفوق تأثيرها البيئي عندما يتم تصميمها بعناية.
كيف نجح برج خليفة في دمج ميزات التصميم المبتكرة لمواجهة تحديات المناخ في دبي وتحسين الاستدامة؟
مثال رئيسي على الابتكار هو الأجنحة الموجودة في الطابق الأرضي من برج خليفة (الأجنحة الثلاثة المدخلية). هذه الأجنحة تحتوي على جدران مزدوجة، مع واجهة زجاجية وأجهزة تظليل داخل الزجاج، تليها جدار زجاجي آخر في الداخل. نحن نطلق على هذا "الجدار المناخي".
تعمل هذه الفكرة على النحو التالي: تضرب الحرارة المنبعثة من الشمس الزجاج الخارجي، وتمر من خلاله، ثم تعترضها أجهزة التظليل. وتحافظ أجهزة التظليل هذه على الحرارة داخل الجدار المزدوج، ثم يتم تصريف هذه الحرارة من أعلى الجدار، حتى لا تدخل المساحات الصالحة للاستخدام والمأهولة. كان هذا مفهوماً جديداً نسبياً في ذلك الوقت، خاصة في بيئة حارة مثل دبي، ويعمل بشكل مثالي. كما أنه يخلق ضوءاً جميلاً ومتناثراً في المساحات الداخلية.
من الجوانب المهمة الأخرى هو كيفية إدارة التكثف. أنظمة التبريد تخلق تكثفاً، ونحن نقوم بجمع تلك المياه لاستخدامها في الري. يوفر التكثف كمية كافية من المياه لملء حوالي 20 حمام سباحة يومياً. في الماضي، كانت هذه المياه تُهدر، لكننا رأينا إمكاناتها كمورد قابل للاستخدام.
لو تم بناء برج خليفة اليوم، مع كل هذا التطور التكنولوجي، هل كنت ستتعامل مع التصميم بطريقة مختلفة؟
أعتقد أن جودة الجدار الزجاجي ستظل ذات أهمية كبيرة إذا تم بناؤه اليوم. ولكننا الآن نستكشف دمج الطاقة الكهروضوئية داخل الزجاج نفسه، وهو ما لم يكن ممكناً في ذلك الوقت. وهذا من شأنه أن يسمح للزجاج بتوليد الطاقة للمبنى، مما قد يؤدي إلى تحقيق صافي صفر كربون. ونظراً لوفرة ضوء الشمس في دبي، فإن هذا يعد تطبيقاً مثالياً.
بعد خمسة عشر عاماً، كيف تنظر إلى إرث برج خليفة؟
لقد غيّر برج خليفة دبي بشكل كبير وأصبح بمثابة المرساة التي عززت مكانتها كمدينة عالمية. كما كان مبنىً معاصراً للغاية بالنسبة لوقته، وقد صمد أمام الزمن بشكل لا يصدق. ولا يزال يبدو وكأنه خالد، وكأنه بُني بالأمس. إن تحقيق هذه الجودة الخالدة هو غالباً الهدف، وأعتقد أن برج خليفة يجسد ذلك.