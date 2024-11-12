الشارقة: معرض"أعمال النساء".. تكريم فن النسيج العربي

في أكتوبر 2022، اتخذت الفنانة والمشرفة "نور الحاج" خطوةً مهمّة من لندن إلى دبي، حاملة معها شغفها بالفن والحفاظ على الثقافة. وتصف هذه الخطوة بأنها "قرار متبادل" مع زوجها، وكلاهما منجذبان إلى المشهد الفني النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة. وتقول الفنانة البريطانية اللبنانية: "ما يحدث في مجال الفنون والثقافة في الدولة مثير للغاية".

"بصفتي فنانة عربية، شعرت أنه يجب علي أن أكون جزءاً منه، كرغبة وواجب". ومن خلال هذه الدعوة، جعلت حاج من مهمتها الاحتفال بمساهمات المرأة العربية في الفن ورفع شأنها، وخاصة في مجال العمل النسيجي، وهي الوسيلة التي تم تهميشها تاريخياً إلى المجال المنزلي وتصنيفها على أنها "حرفة" بدلاً من الفنون الجميلة.

,يسعى أحدث مشروع تنظيمي لنور الحاج "أعمال النساء: من الحرف اليدوية إلى الفنون الجميلة"، إلى تكريم تطور فن النسيج ودوره في سرد القصص الثقافية عبر الأجيال، وكما أوضحت الحاج، "استخدمت النساء أعمال النسيج كشكل من أشكال التعبير، ولكن أيضاً كوسيلة لنقل المعرفة والهوية الثقافية من جيل إلى آخر".