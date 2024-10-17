الحيوانات الأليفة والصحة العقلية: فوائد ومخاطر

"لقد أنقذوني خلال فترة العزل الصحي، وكانوا الاتصال الجسدي الوحيد الذي يربطني بكائن حي آخر لعدة أشهر. أعتقد حقاً أن الحب الذي تقدمه لشيء أو شخص ما، مثل الحيوانات الأليفة، يعود إليك بمليون ضعف. إنهم يعتنون بي بقدر ما أعتني بهم."

بعد أن عاشت مع الحيوانات الأليفة طوال معظم حياتها، أوضحت الاسكتلندية البالغة من العمر 56 عاماً كيف كانت الكلاب والقطط التي أنقذتها ضرورية لسلامتها العقلية.