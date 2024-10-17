الحيوانات الأليفة والصحة العقلية: فوائد ومخاطر
لقد ساعدت كلاب "إيزوبيل ويلاند" الثلاثة في تجاوز بعض الأوقات الصعبة. فمن كونها مهاجرة بمفردها في الخليج لأكثر من 25 عاماً إلى العزلة التامة أثناء جائحة كوفيد، فقد أعطوها نفس القدر الذي أعطتهم إياه: الرعاية والرفقة والحب غير المشروط.
"لقد أنقذوني خلال فترة العزل الصحي، وكانوا الاتصال الجسدي الوحيد الذي يربطني بكائن حي آخر لعدة أشهر. أعتقد حقاً أن الحب الذي تقدمه لشيء أو شخص ما، مثل الحيوانات الأليفة، يعود إليك بمليون ضعف. إنهم يعتنون بي بقدر ما أعتني بهم."
بعد أن عاشت مع الحيوانات الأليفة طوال معظم حياتها، أوضحت الاسكتلندية البالغة من العمر 56 عاماً كيف كانت الكلاب والقطط التي أنقذتها ضرورية لسلامتها العقلية.
"أعاني من قلق مزمن، ورعايتهم تجعلني أتخلص من أفكاري السلبية. وإذا كنت أعاني من صعوبة في التعامل مع الأمور، فإنهم يجعلونني أتحرك... ويتعين عليّ النهوض لأنني أتحمل مسؤولية تجاههم. وفي النهاية أشعر بتحسن".
ومع ذلك، لا يعتبر الجميع تربية الحيوانات الأليفة تجربة مريحة.
فاطمة "أ.*" مواطنة مصرية، انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة في بداية الوباء مع زوجها وطفليها الصغيرين.
مثل العديد من الآخرين، اعتقدت فاطمة وزوجها أن اقتناء حيوان أليف فكرة جيدة لمساعدتهما على تجاوز الوباء. وقد حصلا على كلب جولدن ريتريفر حديث الولادة بعد أيام قليلة من ولادته.
وبعد أن تلاشى الحماس الأولي، تذكرت فاطمة كيف كان لتربية الكلب تأثير مختلف على صحتها العقلية.
"كان أطفالي صغاراً جداً وكان زوجي مشغولاً بالعمل. لذا كان عليّ القيام بكل شيء. بكى الجرو،و لم أكن أعرف أشياء مثل ضرورة تحفيز الجراء على [التبول] و[التغوط]. كنت قلقة من أنه كان يتألم ولم أكن أعرف حقاً ماذا أفعل معظم الوقت."
تذكرت أنها اعتمدت بشكل كبير على الإنترنت لتوجيهها. لكن العبء النفسي الناتج عن شعورها بأنها ليست "أماً جيدة للكلاب" كان يثقل كاهلها.
"لقد عانيت كثيراً لأنني رأيت الكلب يكافح. شعرت بالقلق والذنب الشديد. لا أريد أن أؤذي أحداً من مخلوقات الله. لقد كان الأمر مرهقاً للغاية - مما أضاف المزيد من التوتر إلى كل ما يحدث."
تحدث الدكتور نوفل عياد، طبيب نفسي في مركز ريم لعلوم الأعصاب في أبو ظبي، على نطاق واسع عن تأثير تربية الحيوانات الأليفة على الصحة العقلية، ويرى أنها سلاح ذو حدين.
في الطب النفسي، تُستخدم الحيوانات العلاجية عادةً في أماكن مختلفة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات النفسية، لتخفيف القلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.
وبالمثل، في البيئات غير السريرية، أوضح الدكتور أياد أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون بمثابة شريان حياة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في صحتهم العقلية. فالحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب، تساعد الأفراد على إنشاء روتين يومي، وهو أمر بالغ الأهمية لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب.
"يقول إن الكلاب قادرة على استشعار الحالة العاطفية لأصحابها، فهي قادرة على شم رائحة الخوف والاكتئاب والحزن. وفي المقابل، فهي بارعة في توفير الراحة والدفء الجسدي والتواصل الذي قد يكون علاجاً حقيقياً في لحظة الحاجة. وعلى عكس البشر، فهي لا تحتاج إلى تفسير، ولن تتحداك. إنها تقبلك كما أنت".
المساعدة العقلية
كما يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة بمثابة جسر للتفاعل الاجتماعي. يقول الدكتور أياد: "يتواصل الناس في الأماكن العامة مع أصحاب الحيوانات الأليفة الآخرين، ويمكنهم تكوين صداقات وروابط من خلال الحديث عن حيواناتهم الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي أو جنون العظمة، والذين يكرهون الإفراط في الاتصال البشري، أن يجدوا رفقاء في حيواناتهم الأليفة أيضاً."
لكن الاعتماد المفرط على الحيوانات الأليفة يعد أحد الجوانب السلبية المحتملة على الصحة العقلية للإنسان.
يقول الدكتور أياد: "يجب أن يتم كل شيء بتوازن. إذا أصبحت معتمداً بشكل مفرط على حيوان أليف، فإنك ترتبط بشيء لن يستجيب لك كما تفعل الإرادة البشرية. لن تمنحك الحيوانات الأليفة ذلك التبادل الذي يمكن أن يقدمه لك الإنسان." ويحذر من أن الحيوانات الأليفة لا يمكن أن تحل محل الحاجة إلى التفاعل البشري؛ فهي ببساطة لا تستطيع توفير الوفاء العاطفي الكامل، على الرغم مما قد يعتقده البعض.
"في الواقع، يصبح امتلاك حيوان أليف أمراً مثيراً للقلق إذا كان يتسبب في تجنبك أشكال التفاعلات الاجتماعية الأخرى."
قد يكون امتلاك حيوان أليف أمراً مرهقاً أيضاً، خاصة عندما يتعلق الأمر برعايته. بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية، يشير الدكتور أياد إلى أنه إذا عانت الحيوانات نفسها من حالات مثل الصدمة والقلق والاكتئاب، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الضغوط العاطفية على أصحابها الذين قد لا يكونون مجهزين للتعامل مع هذه المشكلات.
في النهاية، فإن امتلاك حيوان أليف هو قرار شخصي للغاية.
تظل ويلاند من أشد المؤيدين للحيوانات الأليفة. "يعتمد الأمر على الشخص، ومشكلة الصحة العقلية لديه، وما إذا كان قادراً على الاعتناء بشيء آخر في حالته العقلية. لكنني أعتقد حقاً أن الحيوانات الأليفة تثري حياتنا - لقد فعلت ذلك من أجلي".
بالنسبة لآخرين مثل فاطمة، فإن امتلاك الحيوانات الأليفة أضاف إلى مشاكلها الصحية العقلية. عندما أعادت جروها، شعرت وكأن ثقلاً قد أزيح عن كتفيها. خضعت للعلاج للتعامل مع آثار الوباء ومشاعر الذنب والقلق المتبقية الناجمة عن تجاربها كمالكة للحيوانات الأليفة.
"لا تعتبر الحيوانات الأليفة حلاً يناسب الجميع. لقد تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة."
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