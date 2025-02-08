البيت الخليجي 353: رحلة في عالم الأحلام والفن في دبي

في الغرفة الرابعة، تستعين الفنانة القطرية نور العلي بالمؤثرات البصرية لسرد قصص من الأساطير الشعبية. وتشرح القصة الأولى سبب تسمية السمكة "بنت النوخذة" بهذا الاسم، وسبب تسمية نجم سهيل بهذا الاسم. وتدور القصة حول قبطان ذهب إلى البحر ولم يعد، مما دفع ابنته إلى المغامرة في المحيط والتحول إلى سمكة "بنت النوخذة"، أي ابنة القبطان، بحثًا عنه.