إبداعات فنية متنوعة في ليالي الفن بـ"دبي المالي العالمي"

سواءً تحدثنا عن ثنائي الأم والابن اللذين نحتا قطعة فنية تزن 250 كيلوجراماً أو النحات الذي انتظر 15 عاماً لعرض عمله الفني، فإن "ليالي الفن" في مركز دبي المالي العالمي تجمع فنانين من بلدان وخلفيات مختلفة في مكان واحد. ستقام النسخة الثامنة عشرة من الحدث الفني المرتقب كل مساء من الساعة 5 مساءً إلى 10 مساءً حتى 15 نوفمبر وستتضمن لوحات تفاعلية وورش عمل ومناقشات جماعية والعديد من الأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها.