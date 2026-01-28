"آرت دبي" في عيده العشرين نبض عالمي يصنع اقتصاد الإبداع

أما في قطاع الفن الرقمي، فيواصل المعرض ريادته التي بدأت قبل خمس سنوات، حيث يضم اليوم 31 صالة عرض، وهو العدد الأكبر في تاريخه. وتكشف جوتوايس، مديرة "آرت دبي"، عن آفاق جديدة في هذا المجال قائلة: "بفضل رؤية المنسقين الفنيين أولريش شروث ونديم خليل، اللذين يتكاملان في أسلوبهما، استطعنا الانتقال بالفن الرقمي إلى أبعاد جديدة تماماً. ستشهدون ما نسميه (الأعمال الهجينة) التي تبدو مادية لكنها نتاج عمليات رقمية معقدة، بالإضافة إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في الإبداع، كما فعل رامي فاروق مؤخراً. نحن فخورون بأننا كنا السبّاقين، واليوم نواصل دفع الحدود لنأخذ الفن الرقمي إلى أبعاد أبعد مما يتخيله الكثيرون".