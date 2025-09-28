91% من سكان الإمارات يعتبرون الفطور الوجبة الأهم.. والبيض يتصدر القائمة

قالت دي ساركار: "تناول الطعام بين السادسة والعاشرة صباحًا يُناسب الساعة الطبيعية للجسم"، موضحةً: "يكون مستوى الكورتيزول - هرمون الاستيقاظ/التوتر في الجسم - أعلى في الصباح، لذا يُساعد تناول البروتين مع الحبوب الكاملة على موازنة الطاقة. احرص على تناول الفطور خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات من الاستيقاظ - أو قبل ذلك إذا كنت نشيطًا. السر هو تناول الطعام عندما تشعر بجوع طفيف، وليس جوعًا مُتضائلًا."