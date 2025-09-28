91% من سكان الإمارات يعتبرون الفطور الوجبة الأهم.. والبيض يتصدر القائمة

يعتبر تسعة من كل 10 من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة لبدء يومهم، كما يعتبر البيض طبقهم المفضل على الإفطار، والفواكه الطازجة هي الخيار الصحي الأكثر شعبية، والفطائر هي الخيار الأول لتناولها في الصباح.
جاءت هذه النتائج من استطلاع رأي أجرته مؤخرًا شركة بريمير إن الشرق الأوسط لاستطلاع آراء سكان الإمارات العربية المتحدة حول عادات الإفطار. وكشف الاستطلاع أن الإفطار يُعتبر أهم وجبة في اليوم بالنسبة لـ 91% من المشاركين. يتناوله ثلاثة من كل أربعة، أو 76%، يوميًا، بينما يتناوله 18% مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا؛ بينما لا يتناوله سوى 2% منهم أبدًا.
وتتمثل الأسباب الرئيسية لتخطي وجبة الإفطار في ضيق الوقت (31%)، أو عدم الشعور بالجوع (31%)، أو تفضيل تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم (15%).
يتناول ما يقرب من نصف المشاركين (47%) وجبة الإفطار بين الساعة 8 و10 صباحًا، بينما يتناولها 43% بين الساعة 6 و8 صباحًا. وهذا أمر إيجابي للغاية، وفقًا لميتون دي ساركار، أخصائية التغذية السريرية.
قالت دي ساركار: "تناول الطعام بين السادسة والعاشرة صباحًا يُناسب الساعة الطبيعية للجسم"، موضحةً: "يكون مستوى الكورتيزول - هرمون الاستيقاظ/التوتر في الجسم - أعلى في الصباح، لذا يُساعد تناول البروتين مع الحبوب الكاملة على موازنة الطاقة. احرص على تناول الفطور خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات من الاستيقاظ - أو قبل ذلك إذا كنت نشيطًا. السر هو تناول الطعام عندما تشعر بجوع طفيف، وليس جوعًا مُتضائلًا."
أشار دي ساركار إلى وجود فائدة علمية في تناول وجبة الإفطار. "ينشط الإفطار مركز الذاكرة في الدماغ، ويساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، والمزاج، واتخاذ القرارات، مما يقلل من احتمال الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة لاحقًا.
وأضافت: "يتمتع من يتناولون وجبة الإفطار بانتظام بتركيز أفضل بنسبة تصل إلى 30%، حيث يحقق الأطفال نتائج أعلى في الاختبارات، ويتمتع البالغون بتركيز أكبر في العمل. أما تخطي وجبة الإفطار، فغالبًا ما يؤدي إلى اشتهاء أكبر للطعام في وقت لاحق من اليوم".
الصيام المتقطع يُجدي نفعًا مع البعض، ولكنه ليس حلاً شاملًا للجميع. بالنسبة للنساء تحديدًا، قد يُسبب الصيام المنتظم ارتفاعًا في هرمونات التوتر ويُسبب اضطرابًا في دوراتهن، لذا يجب اتباعه بشكل مُخصص، لا بشكل عشوائي. نصيحتي: حتى حيلة سريعة لمدة 5 دقائق، مثل الزبادي اليوناني مع البذور والتوت، يُمكن أن تُعيد ضبط عملية الأيض لديك وتُنعش يومك،" تابعت دي ساركار.
أما بالنسبة لما يوجد في طبق الإفطار، فقد قال 88 في المائة من المشاركين إن البيض هو طبق الإفطار المفضل لديهم - ويفضلون تناوله على شكل عجة (36 في المائة)؛ أو مقلي (19 في المائة)؛ أو بيض مخفوق (18 في المائة) أو مسلوق (12 في المائة).
كما ذكر ثمانية من كل عشرة، أي 81% من المشاركين، أن الفواكه الطازجة هي خيارهم الصحي الأكثر شيوعًا، وأن الفطائر (52%) هي الخيار الأمثل لتناولها في الصباح. كما أنهم يحبون الكرواسون، والخبز المحمص، والجبن، والنقانق، والبطاطس المقلية، والزبادي، والسلطة.
أشار دي ساركار إلى أن "السكان يُحبون التوازن. يهيمن البيض والفواكه الطازجة على قائمة الطعام، مما يُظهر الطلب على البروتين والمنتجات الزراعية، بينما تُبرز المعجنات والفطائر أن التدليل جزء لا يتجزأ من طقوس الإفطار. يرغب الناس في التنوع - مزيج من الصحي والمُترف - مما يعكس توجهًا عالميًا نحو مرونة تناول الطعام".
الأومليت هو الخيار الأمثل لسبب وجيه، فهو مغذٍّ وصحي. أضف الفطر أو السبانخ أو الطماطم لزيادة الألياف. يحتوي البيض المسلوق أو المسلوق على نصف السعرات الحرارية الموجودة في البيض المقلي، وهو خيار رائع كوجبة خفيفة عند تناوله مع الخضار أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.
وفي الوقت نفسه، فإن مشروبات الإفطار الأكثر شعبية هي القهوة (69%)، وعصير الفاكهة (66%)، والشاي (43%)، والماء (40%)، والعصائر (24%).
ينصح دي ساركار بالبدء دائمًا بشرب الماء قبل القهوة، فهو يُرطب الجسم ويُعزز اليقظة بنسبة تصل إلى ٢٥٪. "القهوة تُعدّ الأفضل بعد ٣٠-٦٠ دقيقة من الاستيقاظ، عندما ينخفض مستوى الكورتيزول ويعمل الكافيين بشكل أفضل - دون الشعور بالخمول في منتصف الصباح. الشاي غني بمضادات الأكسدة، التي تُعزز الصحة العامة. الفاكهة الكاملة تُغني عن العصير بفضل أليافها، بينما العصائر هي الأفضل، فهي بسيطة ومنخفضة السكر."
أشار 85% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الفائدة الرئيسية من وجبة الإفطار هي تعزيز الطاقة التي توفرها لبدء يومهم. وصرح سيمون لي، المدير العام لفندق بريمير إن الشرق الأوسط، قائلاً: "إن النوم الجيد ووجبة إفطار غنية أمران متلازمان. تمنحنا هذه النتائج فهمًا أفضل لكيفية بدء ضيوفنا ليومهم".
أفاد المشاركون أيضًا أن الفنادق هي وجهة الإفطار الأكثر شعبية لديهم (33%)، تليها المنازل (32%)، ثم المقاهي/المطاعم (17%). وتُعدّ بوفيهات الإفطار من الخيارات المفضلة في الإمارات، حيث يتناول ما لا يقل عن 98% من المشاركين وجبة الإفطار عند إقامتهم في الفنادق. يرتدي معظم المشاركين ملابس غير رسمية لتناول الإفطار (81%)، بينما يرتدي 8% ملابس النوم/الملابس الداخلية، و3% فقط ملابس رسمية.
أشار دي ساركار إلى أن "وجبات إفطار الفنادق أشبه بطقس - حتى بعد السهر لوقت متأخر، يضبط الكثيرون المنبه لمجرد الاستعداد. بعد وجبة دسمة، أسعد بتخطي الغداء! إنها راحة ورفاهية وراحة في آن واحد. حتى أن البعض يحضر بملابس النوم أو أردية الحمام، مما يثبت أن وجبات إفطار الفنادق مكان آمن ومريح حيث ينصب التركيز على الاستمتاع بأول وجبة في اليوم."