9 عروض لاتفوت لقضاء عطلة صيفية في الإمارات

هل تشعر بالحاجة إلى بعض الوقت مع عائلتك؟ مساحة تُريحك من ضغوط الحياة الرقمية التي تُحيط بنا يوميًا، وتعود بك إلى الأوقات الجميلة عندما لم يكن اللجوء إلى الأجهزة الرقمية مُزعجًا؟ مع خيارات متنوعة، من العطلات المحلية مع أيام سبا فاخرة إلى غرف مُطلة على البحر تناسب ميزانيتك، إليك بعض الوجهات الترفيهية المُمتعة التي تستحق التفكير فيها. انتهى الصيف إذن.
تُقدّم دبي بعضًا من أمتع الأنشطة هذا الصيف - ماذا لو أتيحت لك فرصة المشاركة في بعض هذه الأنشطة مجانًا؟ عند إقامتك في أحد فنادق العنوان، لن تعيش حياةً مترفة فحسب (مع خصم 10% على الإقامة)، بل ستحصل أيضًا على تذكرتين لكل حجز تُتيح لك دخول أحد أشهر معالم المدينة، مثل دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وكيدزانيا، ومرصد سكاي فيو. الفنادق هي العنوان وسط المدينة، والعنوان دبي مول، وقصر وسط المدينة، والعنوان كريك هاربور، وقصر كريك هاربور.
يسري العرض حتى 30 سبتمبر، ويمكن حجزه عبر الموقع الإلكتروني لفنادق ومنتجعات العنوان.
إذا كنت ترغب حقًا في الحصول على عرض جيد، فلماذا لا تتجنب الوسيط؟ عند الحجز مباشرةً مع فنادق ومنتجعات فايف - فايف لوكس، فايف نخلة جميرا، أو فايف قرية جميرا - ستحصل على تسجيل وصول مبكر (10 صباحًا) أو تسجيل مغادرة متأخر (4 مساءً) وخصم 20% على علاجات سبا ري فايف. إنها حقًا ملاذٌ للاسترخاء.
العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
استمتع بإطلالات خلابة على البحر الأزرق الغامق، والمناخ الرملي، وعين دبي - كل ذلك بسعر مميز هذا الموسم. يشمل هذا العرض ترقية مجانية للغرفة، وإفطارًا يوميًا، وإقامة مجانية مع طعام لطفلين دون سن ١٢ عامًا، وخصمًا بنسبة ٢٠٪ على الفاتورة عند تناول الطعام في الخارج. هل ترغب بالوصول إلى سكي دبي؟ تتوفر خدمة نقل مجانية إلى مول الإمارات هنا أيضًا.
ابتداءً من ٤٥٠ درهمًا إماراتيًا. العرض ساري حتى ٣١ أغسطس.
هل تصف نفسك كمخطط؟ إذا كنت كذلك، فستعجبك هذه الفكرة بالتأكيد - إذا حجزت إقامتك في هذا الفندق قبل أكثر من ٢٠ يومًا من موعد وصولك، فستحصل على خصم ٢٠٪ على أفضل الأسعار المتاحة. اصطحب أطفالك معك إلى الفندق ذي الموقع المركزي، أما من هم دون السادسة فيقيمون مجانًا. تنبيه: هذا العرض غير قابل للاسترداد، لذا تأكد من تواريخ إقامتك.
العرض صالح للإقامات حتى 31 ديسمبر.
ما أجمل من الاستيقاظ على إطلالة بحرية ساحرة؟ هذه هي فرصتك للاستمتاع بمنظر الصباح الساحر. يقدم فندق كوين إليزابيث 2، الفندق العائم الوحيد في دبي، عرضًا صيفيًا يتيح لك ترقية إقامتك إلى غرفة مطلة على البحر، ويشمل بوفيه إفطار وخصمًا بنسبة 20% على شاي ما بعد الظهيرة، بالإضافة إلى خدمة نقل مجانية إلى دبي مول أو المترو.
استمتعوا بمغامرة صيفية لا تُنسى، حيث يمكنكم الاستمتاع بحمام شمس على شاطئ بطول 200 متر أو السباحة في أحد مسابحنا الأربعة. هل تبحثون عن نشاط يستمتع به جميع أفراد العائلة؟ إليكم ما تبحثون عنه - يقدم نادي ريكسي للأطفال قائمةً من الأنشطة التي تتراوح بين دروس اليوغا والطبخ، وألعاب البحث عن الكنز، والفنون، والترفيه ذي الطابع الخاص. هل يُزعجكم المراهقون؟ انشروهم في غرفة الترفيه، حيث ألعاب الأركيد، وبلايستيشن 5، وورش عمل منسقي الأغاني، وغيرها الكثير. أما الكبار، فيمكنهم تحسين لياقتهم البدنية مع حصص تشمل كروس فيت، وتي آر إكس، وأكوا بوكسينغ، وكانغو باور، والتجديف عند غروب الشمس في النادي الرياضي الحصري.
حتى 31 أغسطس. صالح للحجوزات لمدة ليلتين أو أكثر.
هل تعلم ذلك الشعور بالانزعاج الذي ينتابك عندما تقضي إجازة ممتعة ولا تكون مستعدًا للمغادرة بعد، ولكن حان وقت المغادرة؟ لقد حلّ فندق روف هذه المشكلة (على الأقل حاليًا) بخطة الـ 36 ساعة (خاصة لمن يحجزون عبر rovehotels.com). عند إقامتك في أحد فنادقه، تدفع ثمن يوم واحد، لكنك تبقى لمدة 36 ساعة! ماذا يعني هذا من حيث الوقت الفعلي؟ سجّل وصولك الساعة 9 صباحًا يوم الوصول، وسجّل مغادرتك الساعة 9 مساءً من اليوم التالي.
حتى 30 سبتمبر.
هل ترغب بعطلة عائلية ممتعة ولكن ميزانيتك محدودة؟ إليك العرض الذي تحتاجه الآن. في فندق H، ستحصل على خصم 20% على أفضل أسعار الغرف المتاحة، وإفطار مجاني مع كل إقامة، وتسجيل وصول مبكر ومغادرة متأخرة (رهنًا بالتوافر)، وقسيمة بقيمة 50 درهمًا في H Bar، وقسيمة بقيمة 100 درهم في Santai Spa by Mandara. طفلان دون سن 12 عامًا يقيمان ويتناولان الطعام مجانًا. وإذا كنت ترغب بالتوجه إلى دبي أوتلت مول أو جزيرة ياس، تتوفر خدمة نقل مجانية أيضًا.
أيها السكّان، لقد أصبح الصيف أكثر إشراقًا (ولكن، بطريقة إيجابية). يمكنكم الآن الحصول على خصم 35% على إقامتكم في هذا المنتجع، مع فطور مجاني، وإقامة مجانية للأطفال دون سن 12 عامًا، و(ربما) إمكانية تسجيل الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة، حسب التوافر.
العرض صالح حتى 30 سبتمبر