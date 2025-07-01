9 عروض لاتفوت لقضاء عطلة صيفية في الإمارات

استمتعوا بمغامرة صيفية لا تُنسى، حيث يمكنكم الاستمتاع بحمام شمس على شاطئ بطول 200 متر أو السباحة في أحد مسابحنا الأربعة. هل تبحثون عن نشاط يستمتع به جميع أفراد العائلة؟ إليكم ما تبحثون عنه - يقدم نادي ريكسي للأطفال قائمةً من الأنشطة التي تتراوح بين دروس اليوغا والطبخ، وألعاب البحث عن الكنز، والفنون، والترفيه ذي الطابع الخاص. هل يُزعجكم المراهقون؟ انشروهم في غرفة الترفيه، حيث ألعاب الأركيد، وبلايستيشن 5، وورش عمل منسقي الأغاني، وغيرها الكثير. أما الكبار، فيمكنهم تحسين لياقتهم البدنية مع حصص تشمل كروس فيت، وتي آر إكس، وأكوا بوكسينغ، وكانغو باور، والتجديف عند غروب الشمس في النادي الرياضي الحصري.