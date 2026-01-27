80% يعانين في صمت.. أطباء الإمارات يغيرون قواعد التعامل مع سن اليأس

بالنسبة للعديد من النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان سن اليأس (انقطاع الطمث) أمراً يمررنه بصعوبة؛ حيث يتجاهلن الهبات الساخنة، ويستلقين مستيقظات طوال الليل، ويقنعن أنفسهن بأن تقلباتهن المزاجية ليست سوى جزء من حياة مزدحمة ومليئة بالضغوط.

لكن الأطباء في جميع أنحاء الدولة يدعون الآن إلى تغيير هذا النهج؛ فبدلاً من وصفة طبية واحدة تناسب الجميع، يجب تقديم "قائمة" من خيارات العلاج للنساء على "طريقة الكافتيريا" (تعدد الخيارات)، ودعمهن لاختيار ما يناسبهن بشكل أفضل.

يأتي هذا التوجه في وقت تسلط فيه أبحاث جديدة من "مايو كلينك" الضوء على مدى التأثير العميق لسن اليأس على الحياة اليومية، وكيف تعيش النساء غالباً دون مساعدة طبية. الدراسة التي نُشرت في دورية (Mayo Clinic Proceedings)، شملت استطلاع رأي لنحو 5000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من ثلاث من بين كل أربع نساء عانين من أعراض سن اليأس، وأبلغت الكثيرات عن تأثير كبير على العمل والعلاقات والرفاهية العامة. وفي الإمارات، يقول الأطباء إن هذه النتائج تعكس ما يشاهدونه يومياً في العيادات.

ابقَ على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.