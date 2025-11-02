8 أطعمة عليك تجربتها في القرية العالمية بدبي

جولة في القرية العالمية بدبي هي بمثابة رحلة إلى عالم من النكهات العالمية. في كل موسم، تجتمع نكهات من جميع أنحاء العالم في مكان واحد لجذب عشاق الطعام إلى المقاهي والمطاعم وأكشاك الطعام في هذه الحديقة الشهيرة.
شريحة بيتزا مع قاعدة كرواسون وقهوة باردة مغطاة بالتيراميسو - القرية العالمية هي ملاذ للطعام المختلط والحلويات الرائعة والوجبات الخفيفة التي تم ابتكارها بأسلوب درامي.
إنه المكان الذي تنبض فيه صيحات الطعام بالحياة، بدءًا من الأكشاك وصولًا إلى منشوراتنا على إنستغرام وتيك توك. نستكشف أبرز الصيحات لهذا الموسم، والتي نالت استحسان المؤثرين، لنبني قائمة طعام مميزة لا تفوتكم في زيارتكم القادمة.
لا تلومنا إذا كان هذا يجعلك تبتعد عن خطط الأكل النظيف!
بدأنا بساندويتش "بلييسكافيتشا" في البيت البوسني، مع مشروب "آيران"، وهو مشروب مصنوع من الزبادي لموازنة النكهات. "بلييسكافيتشا" ساندوتش بوسني تقليدي يحتوي على قطعة لحم بقري وبصل وصلصات تقليدية. يمكنك أيضًا إضافة صلصات أخرى حسب رغبتك.
يشكل طبق Pljeskavica مع الأيران وجبة صحية من الطعام البلقاني الريفي - شهية ومشبعة.
السعر: 47 درهمًا
الطي الكلاسيكي في فولد، شارع فييستا
يُعدّ "فولد" أحد أكثر الأكشاك شهرةً في شارعي فييستا وهابينيس ستريت، حيث تلتقي الكرواسون بالبرجر لتُقدّم لنا طبقًا لا يُصدّق، حتى تطلبه وتتناوله. جرّبنا "ذا كلاسيك فولد" - طبقات كرواسون طرية وزبدية محشوّة بالجبن واللحم البقري، وقد حصلنا عليها بعد انتظار طويل نظرًا لكثرة الطوابير أمام الكشك.
السعر: 40 درهمًا
دجاج بافالو كروزا، بوابة الثقافة
تخيّل شريحة بيتزا، لكن بدلًا من قشرة القمح المعتادة، ستجدها مصنوعة من قاعدة كرواسون هشة. لن تضطر أبدًا للاختيار بين البيتزا والكرواسون بعد الآن!
جربنا كروزا دجاج بافلو - طرية، مقرمشة قليلاً، مغطاة بصلصة لذيذة، جبن ودجاج - مزيج من النكهة اللاذعة والحارة والجبنة اللذيذة. والعلبة الوردية المثلثة الجميلة تُضفي لمسة من الحيوية على التجربة بأكملها.
السعر: 39 درهمًا
جيوزا كاربونارا في مطعم إندو-يو، شارع السعادة
هل تبحث عن خيارات نباتية؟ توجه إلى مطعم إندو-يو، حيث يبدو أن طبق الجيوزا كاربونارا قد نال إعجاب الجميع. إنه راميون كوري ممزوج بصلصة كاربونارا مخملية، ويُقدم مع الجيوزا المطهوة على البخار، وهي الزلابية اليابانية، مع حشوة من الخضراوات. تخيل نكهات المعكرونة بلمسة آسيوية - مزيج شهي من المأكولات.
السعر: 40 درهمًا
لازانيا الضلوع في مطعم Ribsagna، شارع فييستا
يقدم مطعم ريبسانيا لمسةً جريئةً من اللازانيا المألوفة، وقد لفت أنظار عشاق الطعام في القرية العالمية. تلتقي الأضلاع الطرية والعصيرة مع اللازانيا الغنية بالجبن، لتجربة غنية بالنكهات. مزيجٌ مُرضٍ من الجبن الذائب واللحم الطري، إنه الطبق الذي يجعلك تستمتع بكل لقمة.
السعر: 42 درهمًا
برجر دجاج مع ديناميت في ديب
للوهلة الأولى، سيبدو هذا البرجر كأي برجر آخر. فلماذا يُعدّ من أكثر مأكولات الشارع رواجًا في القرية العالمية؟ تذوقه وستفهم. أرغفة الخبز الطرية تُقدّم مع صلصة لاذعة وصلصة مقرمشة - مزيجٌ من النكهات والقوام يُدخل البهجة إلى فمك.
يعد Dip'd بسهولة أحد الخيارات الأكثر شعبية في Global Village، حيث يمتلئ TikTok وInstagram بمقاطع Reels من البرغر العصير مع مجموعة متنوعة من الصلصات الفريدة.
السعر: 38 درهمًا
الآن، إلى بعض الحلويات:
كرواسون ماغنوم في كروفي، شارع السعادة
إنه آيس كريم ماغنوم داخل كرواسون! إن مشاهدة النادل وهو يقطع لوحًا كاملًا من الآيس كريم، ويضعه داخل كرواسون دافئ، ويزينه بالكنافة والفستق، تجربة رائعة بحد ذاتها. وعندما تصل إليه أخيرًا، وأنت غير قادر على الاختيار بين قضمه مباشرةً أو ترك الآيس كريم يذوب قليلًا، يكون ذلك أعذب أنواع العذاب. لعشاق ماغنوم والكرواسون، هذه هي الجنة.
السعر: 44 درهمًا
أوفر لود ميسو في بيسكو، جناح تركيا
بعد دخول جناح تركيا، قد ترى أطول طابور انتظار أمام هذا الكشك الصغير الذي يبيع حلويات شهية. جربنا هنا حلوى "أوفرلود ميسو" (كان الاختيار صعبًا، بصراحة). مزيج رائع من القهوة الباردة الكثيفة والتيراميسو، مزين بمسحوق الكاكاو. لن تكتمل رحلتك إلى القرية العالمية دون تذوق هذه الحلوى.
السعر: 40 درهمًا
القرية العالمية غنية بعروضها، ومن المستحيل تجربة جميع الأطباق الرائجة في رحلة واحدة. سنعود بالتأكيد لتجربة المزيد!