8 أطعمة عليك تجربتها في القرية العالمية بدبي

إنه آيس كريم ماغنوم داخل كرواسون! إن مشاهدة النادل وهو يقطع لوحًا كاملًا من الآيس كريم، ويضعه داخل كرواسون دافئ، ويزينه بالكنافة والفستق، تجربة رائعة بحد ذاتها. وعندما تصل إليه أخيرًا، وأنت غير قادر على الاختيار بين قضمه مباشرةً أو ترك الآيس كريم يذوب قليلًا، يكون ذلك أعذب أنواع العذاب. لعشاق ماغنوم والكرواسون، هذه هي الجنة.