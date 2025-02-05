"7 مانجمنت" مشغل لشاطئ "أستير" الشهير في أثينا

وكجزء من هذا التطوير، ستقدم شركة "7 مانجمنت" مفهومها الإيطالي الشهير، "لوسيا"، إلى شاطئ "أستير"، لتجلب سحرها المستوحى من كابري، ونكهات البحر الأبيض المتوسط الأصيلة، وأجوائها النابضة بالحياة إلى هذه الوجهة الشهيرة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المجموعة مفهوماً جديداً تحت مظلة "لوسيا"؛ بار المأكولات البحرية من "لوسيا"، والذي يقدم المأكولات البحرية الطازجة، ومجموعات دي جي المبهجة، والكوكتيلات الفاخرة. وستساهم هذه الإضافات في ترسيخ مكانة شاطئ "أستير" كوجهة رئيسية لعشاق الطعام والباحثين عن الرفاهية.