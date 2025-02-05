"7 مانجمنت" مشغل لشاطئ "أستير" الشهير في أثينا
بعد النجاح الذي حققه منتجع "باجاتيل أثينز"، أعلنت شركة "7 مانجمنت" (7 Management) عن تعيينها كمشغل رسمي لشاطئ "أستير"، الوجهة الشاطئية الأكثر شهرة وفخامة في اليونان.
وباعتبارها المشغل الجديد لهذا المعلم الشهير، تستعد شركة "7 مانجمنت" لتحويل تجربة شاطئ "أستير" من خلال الجمع بين الضيافة الاستثنائية والعروض الراقية في مجال الطهي وأسلوب الحياة.
ويعزز هذا الإنجاز من الحضور المتنامي لشركة "7 مانجمنت" في اليونان. تشتهر المجموعة باهتمامها بالتفاصيل وخدماتها المتميزة ومفاهيمها الشهيرة، وستبتكر تجربة مميزة على الشاطئ مصممة لجذب السكان المحليين والزوار الدوليين.
وكجزء من هذا التطوير، ستقدم شركة "7 مانجمنت" مفهومها الإيطالي الشهير، "لوسيا"، إلى شاطئ "أستير"، لتجلب سحرها المستوحى من كابري، ونكهات البحر الأبيض المتوسط الأصيلة، وأجوائها النابضة بالحياة إلى هذه الوجهة الشهيرة عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المجموعة مفهوماً جديداً تحت مظلة "لوسيا"؛ بار المأكولات البحرية من "لوسيا"، والذي يقدم المأكولات البحرية الطازجة، ومجموعات دي جي المبهجة، والكوكتيلات الفاخرة. وستساهم هذه الإضافات في ترسيخ مكانة شاطئ "أستير" كوجهة رئيسية لعشاق الطعام والباحثين عن الرفاهية.
وعلّق "ربيع فخر الدين"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "7 مانجمنت"، قائلاً: "يعكس هذا التوسع رؤية "7 مانجمنت" في خلق تجارب فريدة لا تُنسى مع تعزيز حضورنا في الأسواق المميزة. إن إدارة شاطئ "أستير" وتقديم "لوسيا" ومفهوم بارنا الجديد يبرز تفانينا في خلق تجارب ضيافة استثنائية في مواقع مميزة".