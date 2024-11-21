"7 مانجمنت" تتوسع في أوروبا بافتتاح "باجاتيل أثينا"

وفي هذه المناسبة، صرّح رابح فخر الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "7 مانجمنت": "إنها لحظة فخر لنا ونحن نرسّخ حضور علامتنا التجارية في أوروبا. يجسد "باجاتيل أثينا" كل ما نؤمن به، ألا وهو ابتكار تجارب تتخطّى حدود الضيافة التقليدية. نحن متحمسون لتقديم رؤيتنا الفريدة لهذه المدينة النابضة بالحياة، ونتطلع إلى التواصل مع مجتمعات جديدة في جميع أنحاء القارة".