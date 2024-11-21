"7 مانجمنت" تتوسع في أوروبا بافتتاح "باجاتيل أثينا"
أعلنت "7 مانجمنت"، المجموعة الرائدة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة، عن توسّعها في أوروبا عبر افتتاح أول علامة تجارية عالمية لها، وهي "باجاتيل أثينا". ويُمثّل هذا الافتتاح انطلاقة لرحلة المجموعة الطموحة في السوق الأوروبية.
يقع مطعم "باجاتيل أثينا" في قلب الريفييرا الأثينية، وتحديداً في "أستير مارينا فولياجميني" (Astir Marina Vouliagmeni)، ويَعِد بتقديم تجربة استثنائية وفاخرة تجمع بين تذوّق أشهى المأكولات والاحتفالات المُفعمة بالحيوية، متمسكاً بشعار العلامة التجارية "Joie de Vivre" أو "بهجة الحياة". ويُشكّل هذا الافتتاح خطوة هامة في استراتيجية "7 مانجمنت" للنمو العالمي، إذ يقدّم مفاهيم الضيافة المرنة لجمهور جديد.
وفي هذه المناسبة، صرّح رابح فخر الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "7 مانجمنت": "إنها لحظة فخر لنا ونحن نرسّخ حضور علامتنا التجارية في أوروبا. يجسد "باجاتيل أثينا" كل ما نؤمن به، ألا وهو ابتكار تجارب تتخطّى حدود الضيافة التقليدية. نحن متحمسون لتقديم رؤيتنا الفريدة لهذه المدينة النابضة بالحياة، ونتطلع إلى التواصل مع مجتمعات جديدة في جميع أنحاء القارة".
وباعتباره من أول المشاريع العديدة المخطط لها في أوروبا، يمهّد "باجاتيل أثينا" الطريق أمام التوسّع المستمر لشركة "7 مانجمنت"، مانحاً إيّاها فرصة تقديم خدمات الضيافة الحائزة على جوائز لجمهور عالمي.