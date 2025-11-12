62% من النساء في الإمارات يخضعن لفحص سرطان الثدي للمرة الأولى

في الوقت الذي تحوّل فيه الحملات الطبية في جميع أنحاء الإمارات الوعي إلى عمل، يعمل الأطباء على تبديد الخرافات والمخاوف المحيطة بفحوصات الكشف المبكر عن السرطان – وخاصة الماموغرام والخزعات (Biopsies) – لتشجيع المزيد من النساء على اتخاذ تلك الخطوة الأولى الحاسمة نحو الاكتشاف المبكر.

في عام 2024، خضعت أكثر من 2,200 امرأة لفحص سرطان الثدي في الإمارات، مع نسبة مشجعة بلغت 62% كنّ يفعلن ذلك للمرة الأولى.

يعزو متخصصو الرعاية الصحية هذا الارتفاع إلى الحملات التوعوية واسعة النطاق، والتوسع من خلال الوحدات المتنقلة، وعمليات التعاون المشترك بين القطاعات، والجهود المبذولة لجعل الفحوصات أكثر سهولة وبأسعار معقولة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع الخليج تايمز على قنوات واتساب.

وقالت الدكتورة نيتا زاجي، أخصائية الجراحة العامة وجراحة الثدي في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال: "لقد نما الوعي بصحة الثدي بشكل كبير. ففي كل شهر أكتوبر، تتضافر جهود المؤسسات الوطنية والخاصة للرعاية الصحية لحملات واسعة النطاق. وتنتشر هذه الحملات بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأماكن العمل، ومراكز التسوق، وحتى محطات الوقود. وهي لا تكتفي بنشر الوعي فحسب، بل تحوّله إلى عمل من خلال جعل الفحص متاحاً ومريحاً وبأسعار معقولة."