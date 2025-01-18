6 نصائح للأمهات العائدات إلى العمل بعد انقطاع طويل
السؤال: ما هي نصائحك للنساء العائدات إلى القوى العاملة بعد سنوات عدة من البقاء في المنزل لرعاية الأسرة؟
الإجابة: العودة إلى عالم العمل بعد سنوات من تكريس حياتك لعائلتك أمر مثير ومثير للتحدي في الوقت نفسه. إذا كنت تشعرين بمزيج من الإثارة وعدم اليقين، فأنت لست وحدك. إليك ست نصائح لمساعدتك على اجتياز هذا الفصل الجديد بثقة.
1. الثقة بالقدرات الشخصية
تذكري أنك مررت بهذه التجربة من قبل، ويمكنك تكرارها مرة أخرى. إن المهارات التي اكتسبتها في المنزل ــ تعدد المهام، وحل المشكلات، وإدارة الوقت ــ ذات قيمة لا تصدق في مكان العمل. ثقي بقدراتك والمنظور الفريد الذي تتمتعين به.
فكري في كل الأوقات التي قمت فيها بتنسيق جداول الأسرة، أو إدارة الشؤون المالية للأسرة، أو تنظيم الفعاليات المجتمعية. لقد عملت هذه التجارب على شحذ مهاراتك القيادية والتنظيمية أكثر مما قد تتصور. قومي بإنشاء قائمة بمهاراتك وإنجازاتك القابلة للنقل لتذكير نفسك بقدراتك. سيكون هذا مفيدًا أيضًا أثناء المقابلات.
2. تبني عقلية النمو وتطوير المهارات
ربما تطور المشهد المهني أثناء فترة غيابك. اعتبري التعلم رحلة مستمرة. استكشف الدورات التدريبية أو ورش العمل أو الشهادات عبر الإنترنت لتحديث مهاراتك وتعزيز ثقتك بنفسك.
سواء كان الأمر يتعلق بإتقان برنامج جديد أو مواكبة أحدث اتجاهات الصناعة أو تعلم لغة جديدة، فإن تحسين المهارات يمكن أن يفتح لك الأبواب ويجعلك متميزًا. حدد المجالات ذات الصلة بالدور المطلوب واستثمر الوقت في التعلم. تقدم منصات مثل Coursera أو LinkedIn Learning أو المعاهد المحلية خيارات مرنة.
3. إعادة بناء شبكتك والبحث عن مرشدين
لا يقتصر التواصل على إيجاد فرص عمل فحسب، بل يتعلق أيضًا بالتواصل مع الأشخاص الذين يمكنهم تقديم الدعم والمشورة والتشجيع. تواصلي مجددًا مع الزملاء السابقين، وانضمي إلى المجموعات المهنية، ولا تترددي في التواصل مع المرشدين المحتملين.
يمكن للمرشدين تقديم رؤى قيمة حول التغييرات في الصناعة، ومساعدتك في التغلب على التحديات، وتعزيز ثقتك بنفسك. احضري فعاليات الصناعة أو الندوات عبر الإنترنت أو اللقاءات الافتراضية. استخدمي منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn للتواصل مع المحترفين في مجالك.
4. ركزي على نقاط قوتك
إن الشعور بأنك محتال أو تشكك في مهاراتك ومواهبك وإنجازاتك أمر شائع، وخاصة عند العودة إلى سوق العمل. تعرفي على هذه المشاعر ولكن لا تدعيها تعيقك. استخدميها كحافز للاستعداد بشكل كامل والظهور بثقة.
تذكري أن كل شخص لديه لحظات من الشك الذاتي. إن خبراتك ومهاراتك قيمة وتجلب وجهات نظر جديدة. مارسي التأكيدات الإيجابية وركزي على نقاط قوتك. إن مشاركة مشاعرك مع الأصدقاء أو المرشدين الموثوق بهم يمكن أن يوفرون لك الطمأنينة أيضًا.
5. البحث عن التوازن
تعاني العديد من الأمهات العائدات من الولادة من الشعور بالذنب ـ حيث يشعرن بأنهن لا يقدمن ما يكفي في المنزل أو في العمل. ومن المهم أن تتقبلي حقيقة مفادها أنه لا يمكنك أن تكوني في كل مكان في نفس الوقت، وهذا أمر طبيعي.
ستكون هناك أيام تكونين فيها حاضرة تماما في العمل وتفوت مناسبة عائلية، وأيام تكون فيها احتياجات الأسرة لها الأولوية على التزامات العمل. إن قبول هذا المد والجزر هو مفتاح إيجاد التوازن. افهم أن "الحصول على كل شيء" لا يعني القيام بكل شيء على أكمل وجه. الأمر يتعلق بإعطاء الأولوية لما هو مهم في اللحظة والتواجد حيث تختار أن تكون.
6. كوني صبورة ولطيفة مع نفسك
إن العودة إلى سوق العمل تشكل تغييرًا كبيرًا يستغرق وقتًا. وسوف يكون هناك منحنى تعليمي، وهذا أمر طبيعي. احتفلي بالانتصارات الصغيرة ولا تكون قاسية على نفسك عندما لا تسير الأمور على ما يرام.
إن التعاطف مع الذات أمر بالغ الأهمية. تعاملي مع نفسك بنفس اللطف والتفهم الذي تتعامل به مع الآخرين. قم بإنشاء روتين للعناية بالذات، سواء كان ذلك هواية تحبينها، أو ممارسة الرياضة بانتظام، أو مجرد تخصيص وقت للاسترخاء. إن رفاهيتك ضرورية لنجاحك.
إن العودة إلى العمل بعد فترة انقطاع بسبب الأسرة هي رحلة إعادة اكتشاف ونمو. ومن خلال تبني الثقة، والاستثمار في تطويرك، وبناء علاقات داعمة، والتعامل بلطف مع نفسك، فإنك بذلك تمهدين الطريق للعودة إلى حياتك المهنية بنجاح.
تذكري أنك لا تبدأين من الصفر، بل من الخبرة. لقد واجهت تحديات من قبل، ولديك القوة والمرونة لتكرارها مرة أخرى.
تحلى بالصبر، وكون لطيفة، وآمني بنفسك. أنتي قادرة على تحقيق ذلك.
روجين غمساري هو ممارس متمرس في مجال الموارد البشرية وزميل في معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وهي هيئة مهنية للموارد البشرية وتنمية الأفراد. تم اختياره من بين "أكثر ممارسي الموارد البشرية تأثيرًا لعام 2023"، حيث يتميز بالتعاون مع قيادات C-Suite لصياغة وتنفيذ خطط قوية للموارد البشرية، مما يمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية.