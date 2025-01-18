6 نصائح للأمهات العائدات إلى العمل بعد انقطاع طويل

تعاني العديد من الأمهات العائدات من الولادة من الشعور بالذنب ـ حيث يشعرن بأنهن لا يقدمن ما يكفي في المنزل أو في العمل. ومن المهم أن تتقبلي حقيقة مفادها أنه لا يمكنك أن تكوني في كل مكان في نفس الوقت، وهذا أمر طبيعي.