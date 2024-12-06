4 لاعبات غيّرن وجه رياضة "الكريكيت" الهندية

إنها قصة مضحكة الآن، لكن في ذلك الوقت، شعرت وكأنها الطريقة الوحيدة للعب. كنت أحب لعبة الكريكيت، لكن لم تكن هناك فرص كثيرة للفتيات في المكان الذي نشأت فيه. لذلك، قصصت شعري، واستعرت ملابس ساهيل، وانضممت إلى الأولاد. لم يلاحظ أحد ذلك إلا في وقت لاحق. علمتني هذه التجربة أن الشغف لا يحتاج إلى إذن، وإذا كنت تريد شيئاً، فما عليك سوى أن تبدأ به بنفسك .