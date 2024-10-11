4 خطوات من "كارينا هارفي" لتنسيق مظهرك بعقلية إيجابية

لنتحدث بصدق، إن الحياة مزدحمة، وعلينا التعامل مع العديد من الأشياء في وقت واحد. جميعنا نمر بأيام نشعر فيها أن ارتداء الملابس مهمة شاقة. سواء كان ذلك بسبب الجداول الزمنية المزدحمة، أو لحظات من انعدام الثقة، أو قلة الاهتمام، فمن السهل أن يصبح نمط اختيارنا للملابس غير مبتكر. عندما نواجه تلك الصباحات المزدحمة حيث يوجد اجتماعات مهمة تنتظرنا، ربما نرتدي أول زي تقع عليه أنظارنا ونخرج مسرعين من الباب. ولكن تخيل: إذا اخترت القصة واللون المثاليين اللذين يلائمان حقاً جسدك وشخصيتك والمناسبة في ذلك اليوم، عند دخولك إلى ذلك الاجتماع ستشعر بالثقة والقوة. إذا كنت تتفق مع ذلك، فأنت تفهم أهمية معرفة الخيارات المناسبة لك ومنح نفسك الفرصة لتبدو وتشعر بأفضل ما لديك، بغض النظر عن مدى انشغال الحياة.