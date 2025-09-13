4 أسباب تجعل العمل مع العملات المشفرة صعبًا للغاية

كنت أتحدث مع صديقة تستثمر في بيتكوين مؤخرًا، واعترفت بأنها تحتفظ بعملاتها في منصات التداول. اعترفتُ بأنني في صدد نقل بيتكوين الخاص بي من منصات التداول - أولًا إلى محفظة "ساخنة"، ثم إلى تخزين بارد - إلا أن العملية بطيئة جدًا.
حتى مع إرسال مبلغ تجريبي صغير أولًا للتأكد من أن كل شيء على ما يرام، وهي القاعدة الأولى في نقل الأموال الرقمية، لا أطيق شحنها دفعة واحدة. خوفي من حدوث مشكلة واختفاء بيتكوين الخاص بي للأبد دفعني إلى إرسالها على دفعات صغيرة جدًا. على الأقل، جعلني صدقها أشعر براحة أكبر، وراحة أكبر.
أفهم المقاومة. ففي النهاية، لقد وثقنا بالنظام المصرفي طويلًا. يتطلب الأمر كسر الكثير من التكييف لندرك أن بورصات العملات المشفرة ليست الشيء نفسه، ولنتحمل المسؤولية الكاملة.
في كل جانب تقريبًا، يتحدى عالم العملات المشفرة والبلوك تشين كل ما عرفناه. إليكم بعض الأسباب التي تجعل العمل مع العملات المشفرة صعبًا للغاية، وبصيص أمل يُسهّل الأمور قليلًا:
إذا كنت قد خضت غمار عالم العملات المشفرة، فغالبًا ما شعرتَ وكأنك تُطلب منك تعلم لغة جديدة تمامًا، بعد أن وصلتَ إلى بلدٍ غريب لا يمكنك تحديد موقعه على الخريطة. تكفي الاختصارات وحدها لملء قاموس: HODL، NGMI، WAGMI، DAO، L2 - والقائمة تطول. أشعر بالخجل من الاعتراف بأنني استغرقتُ وقتًا طويلًا جدًا لأفهم ما هو MoonBag.
للعملات المشفرة مفرداتها الخاصة، وقد تبدو مبهمة عمدًا. "الغاز" ليس وقودًا لسيارتك. "سحب السجاد" ليس جزءًا من ديكور المنزل. "زراعة المحاصيل" لا تتضمن التربة، و"التثبيت" لا علاقة له بحديقتك. كل خطوة تتطلب منك فك رموز المصطلحات، مما يعني أن معظم الناس لا يتجاوزون الجملة الأولى من دليل التعليمات.
ما يُسهّل الأمر: تحليله، واستخدام المنطق السليم، وجوجل، وChatGPT. أفضل المُعلّمين في هذا المجال - وهم قلة - لا يفترضون أنك مُبرمجٌّ تعيش على ديسكورد. يُذكّروننا بأن تعلّم لغة جديدة يتطلّب وقتًا وصبرًا واستعدادًا للسخرية من نفسك.
في عالم التمويل التقليدي، إذا أرسلتَ أموالاً إلى حساب خاطئ أو نسيتَ كلمة مرور حسابك المصرفي الإلكتروني، فعادةً ما تجد رابط "نسيت كلمة المرور؟" أو رقم خدمة عملاء للاتصال به. أما في عالم العملات المشفرة، فإذا فقدتَ عبارة "الأساس" أو أرسلتَ الرموز إلى عنوان خاطئ، فستُفقد أموالك. لا يوجد خط مساعدة، ولا استرداد، ولا فرع محلي يمكنك زيارته كملاذ أخير.
إن هذه الروح التي تؤمن بعدم وجود شبكة أمان قد تكون مثيرة للبعض ــ وهي بمثابة نوع من الحدود المالية ــ ولكنها مرعبة بالنسبة لمعظمنا.
ما يُسهّل الأمر: محافظ الحفظ والتطبيقات المُناسبة للمبتدئين. صحيح أنها تُفقد بعضًا من السيادة الذاتية المُطلقة التي يُحبّها مُتحمّسو العملات المُشفّرة، لكنني أعتقد أن استخدامها يُؤهّلك للاستمرار فيها لفترة كافية للتعلّم.
كل أسبوع، تظهر سلسلة كتل جديدة، أو مشروع، أو فضيحة جديدة. دورة أخبار العملات المشفرة في أوجها - لا أصدق سرعة تطور الأمور، سواءً على الصعيد التنظيمي أو من حيث التبني. ما كان رائجًا قبل ستة أشهر يبدو الآن وكأنه من الماضي. هذا التقلب المستمر يجعل من الصعب معرفة ما يستحق الاهتمام وما هو مصيره الانهيار تحت وطأة ضجيجه.
ما يُسهّل الأمر : تقبّل عدم قدرتك على مواكبة كل شيء. أذكى الأشخاص الذين أتابعهم تعلموا التدقيق بصرامة: إيجاد مجال في عالم العملات المشفرة يثير اهتمامهم حقًا، وتجاهل الباقي حتى يجدوا القدرة على التوسع. لديّ ملف "الخطوات التالية" للمجالات التي أرغب في التعرّف عليها.
عندما أفتقد القارب في شيء ما، لا يوجد خيار آخر سوى تركه.
لكل مشروع واعد، هناك العديد من المشاريع المصممة لفصلك عن أموالك. لدى هذا المجال طريقة تجعلك تشعر وكأنك شخص مميز بمجرد تسجيل الدخول. كل شخص أتابعه ويبدو صادقًا ومطلعًا ومعقولًا لديه عشرات الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعيد نشر فيديوهاته. إذا علّقتُ يومًا على أيٍّ من منشوراته، يمتلئ صندوق بريدي برسائل منتحلة تسأل: "مرحبًا آن، كيف حالكِ مع العملات الرقمية؟" أضف إلى ذلك انهياراتٍ بارزة مثل FTX، والعملات المُنسوبة جوًا والتي ستستنزف محفظتك إذا قبلتها، وكل شيء آخر لا أعرف عنه شيئًا، فلا عجب أن الناس العاديين يرغبون في الابتعاد عن هذا المجال.
ما يُسهّل الأمر: لا شيء حقًا. عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، لا تثق بأحد.