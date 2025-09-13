4 أسباب تجعل العمل مع العملات المشفرة صعبًا للغاية

لكل مشروع واعد، هناك العديد من المشاريع المصممة لفصلك عن أموالك. لدى هذا المجال طريقة تجعلك تشعر وكأنك شخص مميز بمجرد تسجيل الدخول. كل شخص أتابعه ويبدو صادقًا ومطلعًا ومعقولًا لديه عشرات الحسابات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعيد نشر فيديوهاته. إذا علّقتُ يومًا على أيٍّ من منشوراته، يمتلئ صندوق بريدي برسائل منتحلة تسأل: "مرحبًا آن، كيف حالكِ مع العملات الرقمية؟" أضف إلى ذلك انهياراتٍ بارزة مثل FTX، والعملات المُنسوبة جوًا والتي ستستنزف محفظتك إذا قبلتها، وكل شيء آخر لا أعرف عنه شيئًا، فلا عجب أن الناس العاديين يرغبون في الابتعاد عن هذا المجال.