"25 جامب ستريت" بدبي: وجهة جديدة للطعام والاحتفالات
في خطوة بارزة تعيد تشكيل مشهد الحياة الليلية والمطاعم في دبي، يُعتبر شارع "25 جامب ستريت" "25 Jump Street"، الذي يقع في قلب منطقة الأعمال المركزية، أول شارع مرخص في المدينة ويقدّم مجموعة متنوعة ومثيرة من وجهات تناول الطعام والترفيه. يقع هذا المكان الجديد النابض بالحياة خلف فندق "25 أورز" الشهير، ومن المقرر أن يصبح نقطة جذب رئيسية للسكان والزوار على حد سواء، مما يعزز مكانة دبي كمركز حيوي للضيافة والترفيه.
تم التخطيط للشارع الجديد من قبل شركة "مانجمنت 7" وسيتم إدارته بالتعاون مع شركة "إينيسمور"، التي تعد واحدة من أسرع شركات الضيافة نمواً في مجال نمط الحياة والترفيه. تدعم "إينيسمور" الاتجاه الإبداعي وتنظيم المفاهيم المختلفة من خلال منصتها المتخصصة في الأغذية والمشروبات "بي إس سي هوسبيتاليتي" (PSC Hospitality).
ويضم 12 مفهوماً مختاراً بشكل فريد، وسيجمع بين مزيج من تجارب الطهي ومزج المشروبات، بدءاً من الوجهات غير الرسمية إلى الفاخرة، لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات، مما يوفر شيئاً يستمتع به الجميع. مع تخطيط مصمم بعناية، سيكون كل مكان سهل الوصول إليه، مما يدعو الضيوف لاستكشافه بسلاسة. وبالإضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة من "مانجمنت 7" و "إينيسمور" التي ستملأ الشارع، سيتم تضمين عدد من العلامات التجارية المحلية والدولية الشهيرة.
يعد "ون سنترال"، الذي يقع في قلب منطقة الأعمال المركزية الشهيرة في دبي، مشروعاً تجارياً متميزاً وهو حائز على جوائز من الدرجة الأولى. يضم المشروع مجموعة من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة ونابضة بالحياة من المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة البدنية الراقية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار والمقيمين على حد سواء.
قال رابح فخر الدين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "مانجمنت 7": "نحن متحمسون لتقديم هذا المفهوم المبتكر إلى دبي، خاصة في وجهة بارزة مثل ون سنترال. إن "25 جامب ستريت" هنا لخلق تجربة فريدة ورفع مستوى المشهد الاجتماعي في المدينة. هذا الشارع النابض بالحياة يجسد روح دبي كمركز ثقافي حيث يتناغم الطعام والشراب والموسيقى والاحتفال معاً".
وأضاف: "يجسد المشروع رؤيتنا المتمثلة في تقديم تجارب تتجاوز الضيافة إلى الحياة، حيث يوفر للسكان والسياح أجواءً غامرة في الحي، مع مفهوم يناسب كل شخص ومناسبة ومزاج. وسوف يكون الإقبال مذهلاً".
وسيقدم مزيج المستأجرين المتنوع في الشارع للضيوف رحلة عبر النكهات والتجارب العالمية، وإعادة تعريف العروض الطهوية والحياة الليلية في دبي. وإلى جانب مفاهيمه المتميزة، سيشارك "25 جامب ستريت" السكان والزوار على حد سواء في الأنشطة الموسمية، التي ستجمع الضيوف للاستمتاع بالعروض الحية والأحداث الثقافية وأجواء الشارع النابضة بالحياة على مدار العام.
يمثل هذا المشروع المطور من قبل شركة "مانجمنت 7"، المعروفة بإنشاء تجارب ضيافة مؤثرة في جميع أنحاء العالم، تطوراً في دبي، حيث يضع معياراً جديداً للترفيه عالي الجودة وتجارب الطهي في المنطقة.