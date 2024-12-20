"25 جامب ستريت" بدبي: وجهة جديدة للطعام والاحتفالات

ويضم 12 مفهوماً مختاراً بشكل فريد، وسيجمع بين مزيج من تجارب الطهي ومزج المشروبات، بدءاً من الوجهات غير الرسمية إلى الفاخرة، لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات، مما يوفر شيئاً يستمتع به الجميع. مع تخطيط مصمم بعناية، سيكون كل مكان سهل الوصول إليه، مما يدعو الضيوف لاستكشافه بسلاسة. وبالإضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة من "مانجمنت 7" و "إينيسمور" التي ستملأ الشارع، سيتم تضمين عدد من العلامات التجارية المحلية والدولية الشهيرة.