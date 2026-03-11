20 ألف درهم غرامة إهمال التطعيمات الإلزامية في القانون الإماراتي الجديد

قد يواجه الآباء أو الأوصياء الذين يفشلون في ضمان حصول أطفالهم على التطعيمات الإلزامية بموجب برنامج التحصين الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة غرامات تصل إلى 20 ألف درهم، وفقًا لمشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي مؤخرًا.

وافق المجلس على التعديلات المقترحة على قانون الأمراض المعدية في البلاد خلال جلسة عقدت في أبوظبي مساء الثلاثاء، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إطار عمل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الأمراض المعدية وحماية الصحة العامة.

بموجب الأحكام الجديدة، قد يواجه الآباء أو الأوصياء الذين يرفضون أو يهملون تطعيم طفل وفقًا لبرنامج التحصين الوطني غرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم. ليس من الواضح على الفور كيفية تطبيق العقوبات أو الظروف التي ستبدأ فيها السلطات اتخاذ إجراءات ضد الآباء أو الأوصياء.

بموجب برنامج التحصين الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتلقى الأطفال سلسلة من التطعيمات الإلزامية من الولادة حتى الصف الحادي عشر للحماية من مجموعة من الأمراض المعدية. يتضمن الجدول الزمني العديد من اللقاحات الروتينية والمجمعة التي تُعطى في مراحل مختلفة من الطفولة كجزء من نظام الرعاية الصحية الوقائية في البلاد.

يؤكد القانون أيضًا أن اللقاحات المقدمة من خلال البرنامج الوطني للمواليد الجدد والفئات المستهدفة الأخرى ستستمر في تقديمها مجانًا.

ستتمتع السلطات أيضًا بصلاحية فرض التطعيمات في ظروف معينة لمنع انتشار الأمراض المعدية. يجب الإعلان عن أي قرار يتطلب التطعيم علنًا عبر وسائل الإعلام وقنوات الاتصال.

قد يُعفى الأفراد الذين تمنعهم حالتهم الطبية من تلقي اللقاح من هذه المتطلبات.

تعد التعديلات جزءًا من تحديث الإطار القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يحكم الأمراض المعدية، ويهدف إلى تعزيز مراقبة الأمراض، وتحسين آليات الاستجابة، وضمان بقاء البلاد مستعدة للتهديدات الصحية المستقبلية.

خلال الجلسة، قال أحمد بن علي الصايغ إن تحديث التشريعات ضروري بالنظر إلى التطورات السريعة في المشهد الصحي العالمي والدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19.

وأشار إلى أن الأطر التشريعية القوية تساعد على ضمان قدرة البلاد على الاستجابة بسرعة وفعالية لمخاطر الصحة العامة مع حماية رفاهية المجتمع.

يشكل القانون جزءًا من الجهود المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الأمن الصحي الوطني وتدعيم أنظمة الرعاية الصحية الوقائية في جميع أنحاء البلاد.