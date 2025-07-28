190 مطعماً في دبي تقدم أطباقاً بـ 10 دراهم

يقدم أكثر من 190 مطعمًا في أنحاء دبي أطباقًا مميزة بأسعار تبدأ من 10 دراهم طوال شهر أغسطس، ضمن حملة مفاجآت صيف دبي. وتستمر هذه المبادرة من 1 إلى 31 أغسطس، حيث ستتوفر قوائم طعام بأسعار معقولة في أكثر من 700 مطعم مشارك في مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام في جميع أنحاء المدينة.