190 مطعماً في دبي تقدم أطباقاً بـ 10 دراهم

يقدم أكثر من 190 مطعمًا في أنحاء دبي أطباقًا مميزة بأسعار تبدأ من 10 دراهم طوال شهر أغسطس، ضمن حملة مفاجآت صيف دبي. وتستمر هذه المبادرة من 1 إلى 31 أغسطس، حيث ستتوفر قوائم طعام بأسعار معقولة في أكثر من 700 مطعم مشارك في مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام في جميع أنحاء المدينة.
وقالت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تقود الحملة، في بيان لها يوم الاثنين: "لا حاجة للحجز أو الحصول على قسائم - ما عليك سوى زيارة أي منفذ مشارك وطلب الطبق بقيمة 10 دراهم".
يضمّ هذا المطعم تشكيلةً متنوعةً من المطاعم العصرية، وصالات الطعام، والمقاهي، وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة. تشمل الخيارات الآسيوية باو القرنبيط بانغ بانغ في ذا نودلز هاوس، ورامين الدجاج في يام نودلز بار، ونودلز تشاو مين في سان وان نودلز.
تشمل عروض البرجر والسندويشات ساندوتش New York Flat-Top Hot Dog في Shake Shack، وMini Maverick في Big Smoke Burger، وساندويتش Brisket من Bla Bla Beach Café، وساندويتش Cheddar & Pret Pickle مع أمريكانو في Pret A Manger.
وتشمل خيارات طعام الشارع ساموسا شات من سامبوسا فاكتوري، وكاتسو تشيكن سلايدر في ريفيلري، ولفائف دجاج كاثي في مومباي إكسبريس، وشاورما الدجاج في فيكا، التي تصف نفسها بأنها أول شاحنة طعام عراقية في دبي.
للحلويات، يُقدّم جيلاتو ديفينو كوب كلاسيكو، بينما يُقدّم يوغرتلاند ومقهى شارع سيول زبادي مثلج، ومانجو أو ماتشا بينغسو، على التوالي. يُقدّم هاجن داز مغرفة آيس كريم مع قهوة مقابل 10 دراهم.