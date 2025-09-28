150% نمو أعداد الكوادر التمريضية الإماراتية بدبي
استقبلت هيئة الصحة بدبي 25 ممرضة وممرضًا إماراتيًا جديدًا في اليوم الافتتاحي لمعرض رؤيا للوظائف 2025. وتأتي التعيينات الجديدة استكمالًا لثلاث سنوات من النمو المطرد في مجال التمريض في هيئة الصحة بدبي، مما يعكس التزامها بتعزيز القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية.
أُعلن عن ذلك خلال حفل أقيم في جناح هيئة الصحة بدبي بالمعرض، بحضور سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لهيئة الصحة بدبي ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.
وخلال الحفل، تم تقديم دبوس "المريض أولاً" للمجموعة الجديدة من الممرضات الإماراتيات، وهو رمز للقيمة الأساسية لمؤسسة دبي للصحة، وتعهدوا بوضع المرضى في قلب ممارساتهم.
قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لهيئة الصحة بدبي ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "نفخر بانضمام دفعة جديدة من الممرضين الإماراتيين إلى هيئة الصحة بدبي بعد أن أكملوا بنجاح برامج تدريبية معتمدة. ويؤكد تعيينهم التزامنا بإعداد الكفاءات الوطنية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، لبناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام."
حققت هيئة صحة دبي تقدمًا ملحوظًا في توطين التمريض خلال السنوات الثلاث الماضية. فقد ارتفع عدد الممرضين والممرضات الإماراتيين بنسبة 150%، من 48 في عام 2023 إلى 120 اليوم. وأضاف أن إجمالي القوى العاملة التمريضية من جميع الجنسيات يتجاوز الآن 4400، مما يدعم معايير رعاية آمنة ورحيمة، تماشيًا مع التزام هيئة صحة دبي "المريض أولاً".
وأضاف: "إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتسمية كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية باسم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، شكلت حافزًا قويًا لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذه المهنة، وعززت الاهتمام بها، وعززت جهود هيئة الصحة بدبي في استقطاب الكفاءات الوطنية وإعدادها".
تقدم كلية هند بنت مكتوم للتمريض والقبالة التابعة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية، بما في ذلك درجات الماجستير، ودبلومات الدراسات العليا، وشهادات متخصصة في التمريض المكثف، وتمريض الأطفال، وتمريض القلب، وتمريض الطوارئ. كما سيتم طرح برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض قريبًا.
قال خليفة باقر، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الصحة بدبي: "يُمثل تعيين 25 ممرضًا وممرضة إماراتيين في اليوم الأول من مشاركتنا في معرض رؤية للوظائف 2025 خطوةً مهمةً في تمكين الكفاءات الوطنية في قطاع الرعاية الصحية. نؤمن بأن الكفاءات الإماراتية هي حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام في مجال الرعاية الصحية، ويظل التمريض ركيزةً أساسيةً لرعاية المرضى في هيئة الصحة بدبي".
وأكد أن مشاركة دبي الصحية في المعرض تسلط الضوء على المسارات المهنية وتوفر فرص العمل المباشرة ضمن منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة، ما يعكس التزامها المستدام بجذب واستبقاء المواهب الإماراتية في مختلف تخصصات الرعاية الصحية.