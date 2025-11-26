100 سباق تراياثلون في 100 يوم لأجل أطفال السرطان بدبي

لقد أكملت للتو سباقك الـ 100 على التوالي في رياضة التراياثلون. الجمهور يهتف. وسائل الإعلام في كل مكان. الكاميرات موجهة نحو وجهك، الناس يصرخون باسمك، يهنئونك، يريدون جزءاً من لحظتك.

إنها لحظتك وأنت النجم المتألق، ولكن بدلاً من الاستمتاع بالمجد أو الانغماس في الأضواء، يتم نقلك فجأة على عجل نحو الخيمة الطبية، ثم إلى المستشفى.

الأمر ليس خطيراً أو مهدداً للحياة، لكنه يبدو مكثفاً في تلك اللحظة: الناس يحومون حولك، الجميع لديه رأيه، والأطباء يتحققون من علاماتك الحيوية بلهفة.

وفي خضم هذا الاضطراب، يقول عقلك شيئاً لا يتوقعه معظم الناس: "لم أكن أشعر بالذعر. أنا أعرف كيف أستمع إلى جسدي وما يحتاجه. علمت على الفور أن الأمر ليس خطيراً. كنت أقول للأطباء إنني لست بحاجة للذهاب إلى سيارة الإسعاف. كل ما كنت أحتاجه هو مساحة ووقت مع نفسي."

هذا هو سر عقلية الرياضي: إنها غير قابلة للاهتزاز. حتى في خضم الأزمة أو القلق، تحدد الطريقة التي ترى بها اللحظة كيف ترتقي بها.

ولهذا السبب تحديداً، تمكّن غني سليمان، الذي أكمل مؤخراً سباقه الـ 100 على التوالي في التراياثلون، من الوصول إلى خط النهاية هذا. إنه لا يشعر بالذعر بشأن اللحظة. ولا يستحوذ عليه هاجس النتيجة. إذن، على ماذا يركز؟ يجيب الرياضي المقيم في دبي: "أنا أفكر في المساحة في المنتصف." ويضيف: "مهما سيحدث في تلك المساحة، فهذا هو ما أركز عليه." إنها المساحة التي تتجلى فيها معظم التجربة الإنسانية بالفعل، ومع ذلك، فإن معظمنا يصر على محاولة السيطرة على النتيجة. وإذا كانت المهمة أمامك تبدو ساحقة - كإكمال 100 سباق تراياثلون متتالي - فإن الشك والشعور بالشلل بسبب الخوف من الفشل قد يمنع معظمنا قبل أن نبدأ.

لكن غني استمر. بعد تحطيمه للرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" عند إتمامه 80 سباق تراياثلون الشهر الماضي، واصل جهده اليومي ليصل إلى المائة الكاملة: 2 كيلومتر سباحة، 80 كيلومتراً بالدراجة، و 18 كيلومتراً جرياً، كل يوم لمدة 100 يوم، بإجمالي 10,000 كيلومتر. ويقول إن التوقيت جعل الأمر أكثر خصوصية، حيث تزامن مع كل من "تحدي دبي للياقة" (DFC) وبطولة "دبي تي 100" العالمية للتراياثلون.

وعلى الرغم من أن سجلات الأرقام القياسية بدأت للتو في اللحاق بهذه اللحظة المنتصرة، إلا أن رحلته إلى خط النهاية بدأت قبل عقود.