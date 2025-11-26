100 سباق تراياثلون في 100 يوم لأجل أطفال السرطان بدبي

لقد أكملت للتو سباقك الـ 100 على التوالي في رياضة التراياثلون. الجمهور يهتف. وسائل الإعلام في كل مكان. الكاميرات موجهة نحو وجهك، الناس يصرخون باسمك، يهنئونك، يريدون جزءاً من لحظتك.
إنها لحظتك وأنت النجم المتألق، ولكن بدلاً من الاستمتاع بالمجد أو الانغماس في الأضواء، يتم نقلك فجأة على عجل نحو الخيمة الطبية، ثم إلى المستشفى.
الأمر ليس خطيراً أو مهدداً للحياة، لكنه يبدو مكثفاً في تلك اللحظة: الناس يحومون حولك، الجميع لديه رأيه، والأطباء يتحققون من علاماتك الحيوية بلهفة.
وفي خضم هذا الاضطراب، يقول عقلك شيئاً لا يتوقعه معظم الناس: "لم أكن أشعر بالذعر. أنا أعرف كيف أستمع إلى جسدي وما يحتاجه. علمت على الفور أن الأمر ليس خطيراً. كنت أقول للأطباء إنني لست بحاجة للذهاب إلى سيارة الإسعاف. كل ما كنت أحتاجه هو مساحة ووقت مع نفسي."
هذا هو سر عقلية الرياضي: إنها غير قابلة للاهتزاز. حتى في خضم الأزمة أو القلق، تحدد الطريقة التي ترى بها اللحظة كيف ترتقي بها.
ولهذا السبب تحديداً، تمكّن غني سليمان، الذي أكمل مؤخراً سباقه الـ 100 على التوالي في التراياثلون، من الوصول إلى خط النهاية هذا. إنه لا يشعر بالذعر بشأن اللحظة. ولا يستحوذ عليه هاجس النتيجة. إذن، على ماذا يركز؟ يجيب الرياضي المقيم في دبي: "أنا أفكر في المساحة في المنتصف." ويضيف: "مهما سيحدث في تلك المساحة، فهذا هو ما أركز عليه." إنها المساحة التي تتجلى فيها معظم التجربة الإنسانية بالفعل، ومع ذلك، فإن معظمنا يصر على محاولة السيطرة على النتيجة. وإذا كانت المهمة أمامك تبدو ساحقة - كإكمال 100 سباق تراياثلون متتالي - فإن الشك والشعور بالشلل بسبب الخوف من الفشل قد يمنع معظمنا قبل أن نبدأ.
لكن غني استمر. بعد تحطيمه للرقم القياسي العالمي في موسوعة "غينيس" عند إتمامه 80 سباق تراياثلون الشهر الماضي، واصل جهده اليومي ليصل إلى المائة الكاملة: 2 كيلومتر سباحة، 80 كيلومتراً بالدراجة، و 18 كيلومتراً جرياً، كل يوم لمدة 100 يوم، بإجمالي 10,000 كيلومتر. ويقول إن التوقيت جعل الأمر أكثر خصوصية، حيث تزامن مع كل من "تحدي دبي للياقة" (DFC) وبطولة "دبي تي 100" العالمية للتراياثلون.
وعلى الرغم من أن سجلات الأرقام القياسية بدأت للتو في اللحاق بهذه اللحظة المنتصرة، إلا أن رحلته إلى خط النهاية بدأت قبل عقود.
قبل وقت طويل من سباقات التراياثلون وخطوته نحو الأضواء، كان طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات يدبر أمور حياته بمفرده في توغو بغرب أفريقيا. يقول: "كانت طفولتي قاسية،" مستذكراً ذكرى يبدو أنه تصالح معها منذ زمن طويل. "الناس يرونها معاناة. لكنني أعتبرها نعمة. لقد جعلتني أقوى، وجعلتني ما أنا عليه اليوم."
غادر غني المنزل في سن يتم فيها تعليم معظم الأطفال أن يمسكوا بيد شخص بالغ أثناء عبور الشارع. لم يكن هناك مخطط، ولا شبكة أمان، ولا إرشاد من الكبار، ولا أحد يرعاه. يضيف: "في أفريقيا، لكي تتقدم، يجب أن يكون لديك شخص كبير في عائلتك. لم يكن لدي ذلك. وحتى الأشخاص الذين كانوا حولي، لم يرغبوا في المساعدة. لكل شخص مشاكله الخاصة. في سن مبكرة جداً، تعلمت كيف أفعل الأشياء بمفردي."
جعلته هذه العقلية ينتقل إلى لاغوس بمفرده، ليس لديه سوى غريزة الاستمرار. على مر السنين، أصبحت أمانته هي عملته. عمل بجد، وكسب الثقة، وانتهى به المطاف بقيادة ابنة الرئيس النيجيري السابق. يضيف أن كل وظيفة حصل عليها كانت عن طريق توصية من شخص ما. "عملت مع أشخاص وثقوا بي بكل حياتهم. كانت أمانتي واستعدادي للعمل الجاد هما ما أنقذني."
مثل العديد ممن يصلون إلى دبي على أمل إعادة كتابة مستقبلهم، صعد غني إلى الطائرة المتجهة إلى الإمارات معتقداً أنه يدخل فصلاً قد تبدأ فيه الحياة أخيراً في رد الجميل. باستثناء أن ما كان ينتظره لا يشبه الوعود التي بيعت له.
يقول: "لقد كذب الوكيل علي. قالوا لي، عندما تأتي إلى هنا ستحصل على هذه الوظيفة، وستكون السائق أيضاً. لكن هذا لم يكن هو الحال." بدلاً من القيادة، تم نقله مباشرة إلى موقع بناء. "هذا لم يناسبني. اضطررت للقتال مع الوكيل ورئيس الشركة لأنهم أخذوا مني المال. دفعت ثمن تأشيرتي، ودفعت ثمن رحلتي، لكنهم خدعوني. انتهى بنا الأمر في المحكمة."
وبينما كانت القضية تمر عبر النظام، وجد غني نفسه يقضي معظم وقته في المسجد للعثور على بعض الهدوء والوضوح. "هناك كونت علاقات. تعرفت على جنرال متقاعد في الجيش يمتلك شركته الخاصة." عرض عليه الجنرال وظيفة حارس أمن في محكمة رأس الخيمة. كانت بعيدة عن الحلم الذي جاء يطارده، لكنها كانت عملاً نزيهاً، متجذراً في الكرامة - وهو شيء لطالما قدّره أكثر من الراحة.
في يوم عادي، بينما كان واقفاً خارج المحكمة خلال استراحة، التقط مجلة ملقاة حوله. كانت تتحدث عن نصف ماراثون رأس الخيمة. "صورة العدائين، وطاقة الجمهور، والجو بأكمله أسرني. أتذكر أنني ذُهلت. في تلك اللحظة عرفت أنني أريد أن أفعل هذا."
أدت هذه الشرارة إلى أن يبدأ غني في التدريب والجري وبدء رحلته الرياضية. يضيف: "لقد وجدت أخيراً المتعة فيما كنت أفعله." "انضممت إلى عدائي أديداس. كنت أسافر من رأس الخيمة إلى دبي فقط لحضور هذه الجلسة التي تستغرق ساعة واحدة والعودة مرة أخرى. في بعض الأحيان، كنت أقضي الليل على الشاطئ لحضور الجلسة التالية في اليوم التالي والعودة مرة أخرى."
في النهاية، وصل إلى نقطة لم تعد فيها وظيفة المحكمة تتماشى مع الشغف الذي بداخله. استقال من وظيفته، وانتقل إلى دبي، وبدأت حياته بأكملها تدور حول الحركة. "بدأت في القيام بتحديات اللياقة البدنية. ركضت من دبي إلى أبوظبي، ومن دبي إلى رأس الخيمة، ومن دبي إلى الفجيرة، ومن دبي إلى جميع الإمارات. لقد فعلت ذلك،" يقول غني. "اكتشفت أنها موهبة من الله. لذلك، أردت استخدام تلك الموهبة لرد الجميل للمجتمع."
في ذلك الوقت، حوّل غني أيضاً هدفه من مجرد الجري إلى تدريب أطفال أصحاب الهمم من خلال مبادرة "أبطال الأمل" (Heroes of Hope). يقول: "لقد لمستني تلك التجربة بعمق. أردت أن يكون كل تحدٍ ذا مغزى، وليس فقط لإبعاد ألمي، ولكن لجعل ذلك الألم يزول عن شخص آخر... لرسم ابتسامة على وجه شخص ما."
كان مشروعه الأول الكبير للتحمل هو إكمال 30 سباق نصف آيرون مان في 30 يوماً خلال تحدي دبي للياقة. في العام التالي، تجاوز الحدود وقام بإكمال 30 سباق آيرون مان كاملاً في 30 يوماً.
طوال هذه الرحلة، كان الناس مليئين بالشكوك تجاهه. يضيف: "قالوا لي، أنت لست سبّاحاً، وليس لديك ما تفعله في محاولة القيام بشيء بهذا الحجم. قالوا، ما الذي يجعلك تعتقد أنك تستطيع القيام بذلك؟ لكنني لم أجادل أو أدافع عن نفسي. قلت: حسناً، لا أحتاج أن أكون عظيماً للبدء، ولكن إذا بدأت، فسأصبح الأعظم. لم أكن أعرف كيف أسبح، لكنني قفزت في الماء. تمكنت من إيجاد طريقة. لإيجاد إيقاع يسمح لي بالسباحة."
ثم جاءت الفكرة: إكمال 100 سباق تراياثلون خلال محطة دبي لجولة بطولة العالم للتراياثلون T100 العالمية في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر. يضيف: "عندما تخطر فكرة ببالي مرتين، ثلاث مرات، فهذا يعني أن الله يطلب مني أن أفعلها." "كانت قبعة السباحة في خزانتي. في كل مرة كنت أفتح فيها الخزانة، كنت أرى القبعة وتأتي الفكرة مرة أخرى."
ومع ذلك، يقول غني، إن كل يوم من تحدي المائة يوم كان معركة ذهنية صعبة. "كل يوم. حتى في اليوم الأول، وحتى في اليوم الأخير. عندما كنت أخيم في سيارتي، كنت أسأل نفسي باستمرار: هل أنت متأكد أنك تريد القيام بذلك؟" لكن الإجابة كانت دائماً نعم مدوية. كان "السبب" الذي يدفعه هو الذي جعله يستمر – متجاوزاً الإصابات، والإرهاق، والعبء الإضافي المتمثل في أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.
يضيف: "لم يكن الأمر سهلاً مالياً أو جسدياً أو عاطفياً. لكنني استمررت لأنني كنت أعرف لماذا أفعل ذلك. جمع التبرعات للأطفال المصابين بالسرطان يعني لي الكثير."
في اليوم المائة، عبر خط النهاية النهائي مع آلاف المتفرجين. كان الأمر مبهجاً ليس بسبب الكاميرات، ولكن بسبب ما قاله له الناس. يقول غني: "كان الناس يصرخون. حتى أن بعض المشاركين وصفوني بالقدوة. قال الكثير منهم: أنت السبب في أننا نفعل هذا. كان الناس يشكرونني. شعرت وكأنني لمست حياة الكثيرين."
اسأل الناس عما يتطلبه الأمر لإكمال 100 سباق تراياثلون، وسيتحدثون عن التدريب، والمثابرة، والقدرة على التحمل، والتعافي. لكن رحلة غني تكشف عن شيء أعمق بكثير. إنها تتطلب الصمت والإيمان. تتطلب القدرة على التركيز على الرحلة، وليس الهدف النهائي. تتطلب الشجاعة للاستمرار في الحركة حتى عندما يخبرك كل جزء من جسدك بالتوقف.
إنها تتطلب بالضبط ما عاشه غني منذ أن كان في السابعة: رفض الاستسلام. وربما، هذا هو ما يتطلبه الأمر حقاً.