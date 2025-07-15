"10 ملايين دولار لحقيبة "بيركن" الأصلية

في مزاد مثير استمر عشر دقائق في دار "سوذبيز" بباريس في 10 يوليو، صنعت شركة "فاليوينس" التاريخ بشرائها أول حقيبة "بيركن" أصلية استُخدمت يوميًا من قِبَل الفنانة البريطانية-الفرنسية الراحلة جين بيركن، مقابل مبلغ قياسي بلغ 10 ملايين دولار (36 مليون درهم)، لتصبح بذلك أغلى حقيبة يد تم بيعها على الإطلاق. وتحدث شينسوكي ساكيموتو، الرئيس التنفيذي لشركة Valuence Holdings Inc، عن الفوز الكبير وما يمثله له وللشركة اليابانية المدرجة في البورصة والمتخصصة في تداول السلع الفاخرة المستعملة، من إكسسوارات وساعات ومجوهرات وتحف نادرة.

قال ساكيموتو: "الفوز بالمزايدة على أول بيركن كان علامة فارقة شخصية ولحظة حاسمة لـ«فاليوينس». لم يكن الأمر مجرد شراء قياسي؛ بل هو تكريم لإرث إحدى أكثر القطع شهرة في عالم الموضة. بالنسبة لي، كان الأهم أن تؤول هذه التحفة إلى شركة تقدّر قصتها حقًا، وتسعى لمشاركتها مع العالم. نحن فخورون، ومتواضعون، ومتحمسون لما هو قادم".

تنبع أهمية هذه الحقيبة من تاريخها أيضاً: فقد صُممت خلال لحظة عابرة عندما التقى جان-لويس دوما، التنفيذي في "هيرميز"، بالفنانة جين بيركن على متن طائرة، حيث تباحثا حول عدم وجود حقيبة جلدية تناسب احتياجاتها، ليقوم دوما خلال الرحلة برسم التصميم الذي أصبح لاحقًا أيقونة شهيرة. وعند طرحها عام 1984، كان سعرها نحو 2,000 دولار فقط، فيما ارتفع سعر أصغر حقيبة بيركن من نوع "توغو" لدى بوتيكات هيرميز في الولايات المتحدة إلى 12,700 دولار بحلول مايو 2025.

حقائب مثل بيركن غالبًا ما تُعتبر أرثًا عائليًا واستثمارًا طويل الأمد، وهي الرؤية التي تتبناها "فاليوينس". يوضح شينسوكي: “في فاليوينس، نؤمن بأن الفخامة يجب أن تتجاوز حدود الزمن. مهمتنا أن نعطي القطع الأيقونية حياة ثانية، فنوظف الإرث والاستدامة والأصالة في صميم عملنا".

تأسست الشركة في طوكيو عام 2011 ونمت بسرعة لتصبح مشروعًا بملايين الدولارات يعتز بدوره في تعزيز مجتمع دائري مستدام.