10 آلاف درهم ينفق سياح الإمارات على ليلة للعطلات الرياضية

تتراوح أسعار الرحلات الجوية الاقتصادية عادة من 1500 إلى 2500 درهم إماراتي ذهاباً وإياباً. أما بالنسبة للإقامة، فتتقاضى الفنادق ذات الثلاث نجوم ما بين 200 إلى 400 درهم إماراتي في الليلة، بينما تبدأ أسعار الفنادق ذات الأربع نجوم من 250 درهماً إماراتياً وقد تصل إلى 450 درهماً إماراتياً في الليلة. أما بالنسبة لتناول الطعام، فتتكلف الوجبات في المطاعم متوسطة المستوى عادة ما بين 100 إلى 250 درهماً إماراتياً في اليوم. أما بالنسبة للأنشطة الترفيهية، فتتراوح أسعار ممارسة رياضة الجولف من 300 إلى 800 درهم إماراتي للجولة، وتتراوح أسعار ركوب الدراجات الجبلية من 150 إلى 250 درهماً إماراتياً في اليوم.