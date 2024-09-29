10 آلاف درهم ينفق سياح الإمارات على ليلة للعطلات الرياضية
ينفق السياح في الإمارات العربية المتحدة الكثير من الأموال على "الإجازات الرياضية"، حيث ينفق البعض ما يصل إلى 10 آلاف درهم في الليلة للاستمتاع بالمرافق الرياضية المتميزة في البلاد والتجارب الاستثنائية.
غالبًا ما يستفيد المسافرون القادمون إلى الإمارات العربية المتحدة من المرافق والفعاليات الرياضية المتميزة في الدولة، حيث يستمتعون بمزيج سلس من الترفيه واللياقة البدنية أثناء إقامتهم. تعد الإقامة الرياضية اتجاهًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم حيث يتم الجمع بين السفر والأنشطة الرياضية. مع خيارات تتراوح من 370 درهمًا إماراتيًا إلى 10000 درهم إماراتي في الليلة، تلبي هذه الباقات مختلف الميزانيات.
وفي حديثه لصحيفة خليج تايمز، قال "فيناياك ماهتاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن بي إم إي هوليداي هومز": "نحن نلبي احتياجات لاعبي الجولف الذين يسافرون في مجموعات ويعتزمون ممارسة الجولف. وتختلف أسعار باقات العطلات الرياضية على نطاق واسع، حيث تتراوح من 370 درهمًا إماراتيًا في الليلة إلى 10 آلاف درهم إماراتي في الليلة، مما يوفر خيارات لميزانيات مختلفة. ويحظى موسم الشتاء بشعبية خاصة بالنسبة للعطلات الرياضية بسبب الطقس الملائم لممارسة الجولف في الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف "ريكانت بيتي"، المؤسس المشارك لشركة"إيس ماي تريب" EaseMyTrip: "يعتبر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في حلبة ياس مارينا أحد أفضل الأماكن للترفيه الرياضي في الإمارات العربية المتحدة. فهو يجذب عشاق رياضة السيارات من جميع أنحاء العالم. كما تعد رياضة الجولف من عوامل الجذب الرئيسية، حيث تقام فعاليات مثل بطولة دبي ديزرت كلاسيك للجولف وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تعرض ملاعب الجولف العالمية في الإمارات العربية المتحدة".
وقال بيتي إن مزيج الأحداث الرياضية والفخامة والمناظر الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة يجعلها وجهة رياضية رئيسية.
وأضاف أن "رأس الخيمة أصبحت تحظى بشعبية متزايدة، خاصة خلال الأشهر الأكثر برودة. وتوفر جبال الحجر فيها فرصة رائعة لركوب الدراجات الجبلية والمشي لمسافات طويلة. كما تعزز المناظر الطبيعية المتنوعة في الإمارة، من الحصون القديمة إلى الشواطئ، من جاذبيتها. كما يعد كورنيش جزيرة المرجان مثاليًا للجري وركوب الدراجات، ويستضيف فعاليات مثل سباق ترايثلون رأس الخيمة".
وفقًا لموقع EastmyTrip، فإن التكاليف المقدرة لقضاء إجازة رياضية يمكن أن تختلف بشكل كبير.
تتراوح أسعار الرحلات الجوية الاقتصادية عادة من 1500 إلى 2500 درهم إماراتي ذهاباً وإياباً. أما بالنسبة للإقامة، فتتقاضى الفنادق ذات الثلاث نجوم ما بين 200 إلى 400 درهم إماراتي في الليلة، بينما تبدأ أسعار الفنادق ذات الأربع نجوم من 250 درهماً إماراتياً وقد تصل إلى 450 درهماً إماراتياً في الليلة. أما بالنسبة لتناول الطعام، فتتكلف الوجبات في المطاعم متوسطة المستوى عادة ما بين 100 إلى 250 درهماً إماراتياً في اليوم. أما بالنسبة للأنشطة الترفيهية، فتتراوح أسعار ممارسة رياضة الجولف من 300 إلى 800 درهم إماراتي للجولة، وتتراوح أسعار ركوب الدراجات الجبلية من 150 إلى 250 درهماً إماراتياً في اليوم.
عطلات رياضية
وعلى نحو مماثل، تبنى سكان الإمارات العربية المتحدة بشكل متزايد العطلات الرياضية، وغالبًا ما يكونون على استعداد لإنفاق ما يصل إلى 20 في المائة أكثر على هذه التجارب الفريدة. على سبيل المثال، شارك أبو محمد، المقيم في الإمارات العربية المتحدة منذ العقد الماضي، وجهة نظره حول هذا الاتجاه، قائلاً إنه لا يمانع أبدًا في إنفاق 10-20 في المائة إضافية على رياضته المفضلة أثناء العطلات.
كان يخطط في البداية لزيارة قطر في عام 2021، لكنه أرجأ رحلته لتتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، بهدف الجمع بين إجازته وشغفه بالرياضة. وقال: "بينما كانت الإقامة باهظة الثمن قليلاً، كنت مصممًا على إنفاق ما يصل إلى 20 في المائة أكثر لتجربة كأس العالم مباشرة لأول مرة".
وعلى نحو مماثل، أكد "عدنان شودري"، وهو مسافر متكرر وعاشق للياقة البدنية، على أهمية الأنشطة الرياضية عند اختيار وجهات السفر. وأوضح لصحيفة خليج تايمز: "عندما أختار وجهتي التالية، أبحث عن أماكن بها مرافق رياضية مثل الصالات الرياضية أو مسارات ركوب الدراجات أو الرياضات المائية. ولضمان قدرتي على الاستمتاع بهذه الأنشطة، أخصص 15% إضافية من ميزانيتي. إن الحفاظ على لياقتي البدنية أثناء العطلات أمر ضروري، وتوفر العطلات الرياضية الحل الأمثل".
وفي ضوء هذا الاهتمام المتزايد، شاركنا "ماثيو فليميكس"، مدير الترفيه في دناتا ترافيل، برؤيته حول الاتجاه المتزايد للسفر الرياضي. وأشار إلى "أننا قدمنا قسمًا رياضيًا في السنوات الأخيرة لتلبية الطلب المتزايد على السفر الرياضي من الإمارات العربية المتحدة. وتقدم دناتا ترافيل الآن باقات تجمع بين تذاكر الأحداث الرياضية والرحلات الجوية والإقامة والإضافات مثل باقات الضيافة وجولات الاستاد، من بين مزايا أخرى".
كما تحدث عن عروضنا، مسلطاً الضوء على الأحداث الشعبية القادمة: "لقد أطلقنا باقات سفر رياضية للجماهير، بما في ذلك بطولة 6 Kings Slam في الرياض، وجائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 2024، ومباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 2025.
"تتضمن كل باقة إقامة في فندق لمدة ثلاث ليالٍ، ووجبات إفطار يومية، وتذاكر الفعاليات، ابتداءً من 1390 درهمًا إماراتيًا لسباق 6 كينجز سلام، و2150 درهمًا إماراتيًا لسباق جائزة قطر الكبرى، و1999 درهمًا إماراتيًا لسباق ديربي مانشستر، و1550 درهمًا إماراتيًا لسباق جائزة البحرين الكبرى. تشمل جميع الباقات الضرائب ورسوم الخدمة المعمول بها، مما يجعل من السهل على عشاق الرياضة الاستمتاع بفعالياتهم المفضلة."
كما لاحظ فليميكس أن باقات الفورمولا 1 وكرة القدم والكريكيت تحظى بشعبية خاصة بين حجوزات الباقات الرياضية. "وتشمل الأمثلة الأخيرة العروض الخاصة ببطولة الكريكيت الدولية وكأس العالم T20 في الهند ومنطقة البحر الكاريبي، فضلاً عن باقات مختلفة لبطولة الجائزة الكبرى والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على مدار العام."
وأخيراً، أشار إلى الطلب المتزايد على الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "مع كون الرياضة الآن جزءًا من موسم الرياض واستضافة البلاد للملاكمة وغيرها من الأحداث البارزة، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للرياضة، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين".
أفضل الوجهات الرياضية
سلطت رشيدة زاهد، نائب الرئيس للعمليات في شركة مسافر.كوم، الضوء على الوجهات الرياضية الأكثر شعبية بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار العام.
وأضافت "في الشتاء، تشمل الوجهات المفضلة جورجيا وباكو والجبل الأسود وسويسرا. وفي الربيع وأوائل الصيف، تكون وجهات مثل إندونيسيا وسريلانكا ونيبال مطلوبة، بينما يفضل المسافرون في الصيف زنجبار وفرنسا واليونان. ويشهد الخريف اهتمامًا بفرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية".
وأضافت أن "المناطق الناشئة التي تكتسب شعبية هي كوستاريكا ونيبال ولاتفيا وسلوفينيا، حيث تعد ألبانيا الخيار الأول للمشي لمسافات طويلة. كما تعد جورجيا وسلوفينيا والنمسا من المناطق المرغوبة للتزلج".
وأشار زاهد إلى أن الرياضات الشعبية بين سكان الإمارات تشمل التزلج على الجليد والتزلج على الجليد والطيران الشراعي وركوب الأمواج والغوص والغطس ورحلات المشي لمسافات طويلة.
تعد جزر المالديف أيضًا واحدة من الوجهات المفضلة لسكان الإمارات العربية المتحدة الباحثين عن عطلة رياضية، حيث توفر مزيجًا من المغامرة والاسترخاء والجمال الاستوائي.
صرح توم فان تويجل، المدير العام في كانديما المالديف، قائلاً: "تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة بين ضيوفنا من الشرق الأوسط، الذين يختارون أيضًا ممارسة اليوجا والبيلاتس من أجل العافية. هناك اهتمام متزايد بالرياضات المغامرة مثل الطيران الشراعي والغوص.
وأضاف فان تويل: "في كانديما المالديف، يمكن للعائلات الاستمتاع بأنشطة مثل كرة القدم والكرة الطائرة والسباحة والتنس معًا. أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من المغامرة، تتوفر الغوص والتزلج الهوائي والرياضات المائية الآلية مقابل تكلفة إضافية. تبدأ الأسعار في المنتجع من 275 دولارًا (حوالي 1000 درهم إماراتي) للإقامة مع وجبتي طعام لشخصين بالغين".
أكد "بولات نورموخانوف"، نائب رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو، أن العاصمة الروسية تعد وجهة رياضية متنوعة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال نورموخانوف: "تشمل الرياضات الشعبية لسكان الإمارات العربية المتحدة الانجراف وركوب الخيل والدراجات الرباعية. وتكتسب هذه الأنشطة زخمًا، حيث تحظى الدراجات الرباعية وركوب الخيل بشعبية خاصة. وتبدأ أسعار باقات العطلات الرياضية المتخصصة من 100 دولار (367 درهمًا إماراتيًا) للشخص الواحد".
وقال نورموخانوف إن الاتجاهات الموسمية تؤثر على تفضيلات العطلات الرياضية بشكل كبير.
وأضاف نورموخانوف: "في الصيف، يزداد الاهتمام بالجري وركوب الدراجات والتدريب في الهواء الطلق. كما تستضيف موسكو أيضًا فعاليات ومهرجانات رياضية جماهيرية، مثل يوم موسكو الرياضي، الذي يضم رياضات وأنشطة متنوعة. وعندما تنخفض درجات الحرارة، تتحول موسكو إلى مدينة مليئة بالأنشطة، حيث تفتح مسارات التزلج وحلبات التزلج على الجليد وصالات الكيرلنج في الحدائق. وغالبًا ما تكون الأنشطة في هذه المواقع مجانية، مع توفر تدريب احترافي".