"يوغا الضحك المجانية" بدبي ترفع الوعي بالصحة النفسية

ما هو أفضل من الذهاب إلى درس تعلم أنه سينتهي بشعور جيد؟ يتعاون مركز "برانا هاوس" Prana House للصحة واليوغا الواقع في "موتور سيتي" مع خبيرة يوغا الضحك"برانالي دهامانكار" ، لإقامة جلسة مليئة بالضحك من يوغا الضحك يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن تهدف الجلسة إلى رفع الوعي حول الصحة النفسية قبل اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر.

وستقام الدورة المجانية في الساعة 4 مساءً. المقاعد محدودة ومتاحة على أساس أسبقية الحضور، لذا فإن التسجيل ضروري. هل تريد حجز مقعدك؟ توجه إلى https://wa.me/971585782537

علاوة على ذلك، يقام هذا الشهر تحدي اللياقة البدنية السنوي في دبي. ويقام هذا التحدي من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر هذا العام، ويجلب المرح المعتاد إلى الميدان. وسوف تقام دروس مجانية في مختلف أنحاء المدينة، وسوف يكون هناك الكثير من التحفيز لتشجيعك على الحركة.