ياسر النجار من عالم الموضة إلى سفير المجوهرات

ياسر النجار، الاسم المرادف للموضة والثقافة والأعمال والتأثير، يتصدر عناوين الأخبار مجدداً مع توليه منصبه الأخير كسفير لأسبوع الموضة للمجوهرات في دبي. بصفته الرئيس التنفيذي لوكالة التسويق (يس اي ام فيميس) (Yess Im Famous)، والمؤسس المشارك لمسابقة ملكة جمال الموضة في دبي (Miss Fashionista)، وسفير قمة "ميجا كامبيس سومت 2024" (Mega Campus Summit 2024)، يواصل ياسر صعوده في عالم الموضة ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يجذب الجماهير في الإمارات العربية المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

بعد تتويجه بلقب سيد دبي 2022 في مجال الموضة ووسائل التواصل الاجتماعي، تم تعيين ياسر سفيراً للثقافة الكورية لعام 2024، وحصل على لقب رجل العام 2023، بالإضافة إلى جائزة بيبسي العالمية 2023 لأفضل مؤثر رياضي. والآن، مع تعيينه سفيراً لأسبوع الموضة للمجوهرات، يبدأ ياسر فصلاً جديداً يجمع بشكل جميل بين شغفه بالموضة والتزامه بتعزيز التميز الثقافي.

قال ياسر: "أؤمن بقوة القصص وتأثير التمثيل الحقيقي. كل دور قمت به، منذ تتويجي بلقب سيد دبي وحتى منصبي كسفير مؤخراً، يمثل خطوة نحو تعزيز الروابط العالمية من خلال الموضة والثقافة".