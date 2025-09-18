"ووب": جهاز صغير يغير حياة المراهقين والآباء ويحسن صحتهم

عندما أسس ويل أحمد شركة "ووب" قبل أكثر من عقد من الزمان، كانت الفكرة بسيطة للغاية: ابتكار جهاز قابل للارتداء لا يكتفي بحساب الخطوات، بل يفهم جسم الإنسان فهمًا عميقًا. واليوم، تُعدّ "ووب" ظاهرة عالمية تُقدّر قيمتها بحوالي 3.6 مليار دولار (13 مليار درهم إماراتي)، ويقود هذا الرجل الأمريكي من أصل مصري ما أصبح حركةً تُعنى بأسلوب الحياة أكثر منه بتتبع اللياقة البدنية.
هاجس أحمد الحالي هو مدى الصحة - ليس فقط مدة الحياة، بل مدى جودة الحياة. لذا، يحسب تطبيق Whoop الآن "عمر Whoop"، الذي يعكس عمرك الفسيولوجي مقابل عمرك الزمني. ما سرّ خفض هذا الرقم؟ VO2 max - أقصى كمية أكسجين يمكن لجسمك استيعابها.
"أريد أن يكون عمري أصغر،" يعترف أحمد. "لذلك، كنت أتدرب في المنطقتين الرابعة والخامسة، وهما تمرينان مكثفان للغاية. لكن السر يكمن في معرفة متى لا أضغط. هنا تكمن فائدة الووب: إذا كانت نسبة تعافيي منخفضة، فسأتراجع. أما إذا كانت عالية، مثل نسبة 90% التي كنت عليها قبل جلسة باري بوتكامب هذا الأسبوع، فسأبذل جهدًا كبيرًا."
إنها فلسفة تُطبّق من أكثر الرياضيين لياقةً في العالم إلى المحترفين المُرهقين، والآباء، وحتى المراهقين. يقول أحمد: "يواجه المراهقون اليوم تحدياتٍ في الصحة النفسية. تُساعدهم "ووب" على إدراك الرابط المباشر: كلما ناموا وتحركوا أكثر، شعروا بتحسن".
أحمد، وهو أبٌ أيضًا، سُئل مرارًا وتكرارًا عمّا إذا كان تطبيق "ووب" سيشمل الرضّع. ابتسم لهذه الفكرة وقال: "لقد فكرتُ في الأمر. النوم مهمٌّ جدًّا للمواليد الجدد. لا أعتقد أن لدينا خططًا فورية، لكنّ الأمر خطر ببالي".
في الوقت الحالي، لا يزال عمر "ووب" رسميًا ١٣ عامًا فأكثر، ويعود ذلك جزئيًا إلى قوانين خصوصية البيانات. لكن العائلات بدأت بالفعل في تبنيه. يقارن الآباء والمراهقون نتائج النوم وبيانات التعافي، بل ويتنافسون أحيانًا على أفضل نتيجة صحية. يعتقد أحمد أن هذا يُنشئ حوارًا بين الأجيال. يقول: "إن قياس جسمك يُنشئ حوارًا معه. وهذا يُمكن أن يُثير حوارات بين الآباء والأبناء، أو بين الرؤساء والموظفين".
قبل أن يُسهِم ChatGPT في انتشار الذكاء الاصطناعي، كانت Whoop تستخدم التعلم الآلي لتحسين خوارزمياتها. واليوم، تُجري الشركة تجارب على نماذج لغوية ضخمة تُتيح للمستخدمين طرح أسئلة غير مُهيكلة حول صحتهم.
من خلال شراكة مع Quest Diagnostics في الولايات المتحدة الأمريكية - وقريبًا في الشرق الأوسط - سيتمكن الأعضاء من تحميل نتائجهم السابقة وإجراء فحوصات جديدة، وتزويد نظام Whoop بهذه البيانات مباشرةً. يقول أحمد: "تخيل رؤية نتائج فحوصات الدم الخاصة بك إلى جانب نتائج تعافيك اليومية، ثم يشرح لك الذكاء الاصطناعي كيفية تأثير كل منهما على الآخر. هذا ما نطمح إليه". أحمد ليس غريبًا على الشرق الأوسط، فقد أمضى وقتًا طويلًا فيه خلال العقد الماضي. "أحب الشرق الأوسط، إنه في دمي".
بخلاف ساعة آبل، تتميز ساعة Whoop بتصميمها البسيط والبسيط، حيث يُظهر حزامها الأنيق أداءً مميزًا بدلًا من إرسال الإشعارات بصوت عالٍ. بالنسبة للمشاهير، تبدو جاذبيتها واضحة. أما بالنسبة للمستخدمين العاديين، فتتيح Whoop الوصول إلى نفس الأدوات التي يستخدمها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أو مغني الراب الأمريكي جاي زي. يقول أحمد: "أنا فخور بأن Whoop، كما أعتقد، تتمتع بمكانة ورمزية إيجابية عند ارتدائها". "إنها طموحة، لكنها أيضًا شخصية للغاية".
رونالدو لا يرتدي منتجات ووب فحسب، بل استثمر فيها. بالنسبة لأحمد، تُعدّ هذه الشراكة اعترافًا بروح العلامة التجارية ورمزًا لها: الأصالة. يتذكر أحمد: "ارتدي رونالدو منتجات ووب لمدة عامين قبل أن نتحدث إليه. وقع في غرام المنتج أولًا، وهذا يعني أن علاقتنا كانت طبيعية".
تتصدر رؤى البيانات عناوين الصحف أيضًا. يتذكر أحمد لحظةً مؤثرةً مع نجم كرة القدم الأمريكية باتريك ماهومز: "كان معدل ضربات قلبه أعلى على خط التماس مما كان عليه عندما كان يقود هجومًا حاسمًا في المباراة. في الملعب، كان يشعر بالسيطرة. أما خارجه، فكان متوترًا."
في هذه الأثناء، قد يبدو لاعبو الجولف هادئين على الحفرة الثامنة عشرة، لكن بيانات "ووب" تُشير إلى قصة مختلفة. يضحك أحمد قائلاً: "كان معدل ضربات قلب روري ماكلروي 130 مرة وهو يُجهز ضربة قصيرة بطول ثلاثة أقدام. يبدون هادئين، لكن في داخلهم، أجسادهم تُدرك المخاطر".
على الرغم من أن ووب شركة رائدة في مجال الرياضة، إلا أن أحمد كان يطمح دائمًا إلى توسيع نطاق خدماته. يوضح أحمد: "كانت رؤيتنا هي التوسع من الرياضيين، إلى عشاق اللياقة البدنية، إلى المستهلكين العاديين، إلى القطاع الطبي". تسارع هذا التوسع خلال جائحة كوفيد-19. عندما اكتشف ووب قدرته على التنبؤ بالعدوى من خلال ارتفاع معدلات التنفس، تحول جاذبيته بين عشية وضحاها من تعافي النخبة إلى الصحة العامة.
اكتشف عشرات الآلاف من المستخدمين إصابتهم بكوفيد-19 بفضل الجهاز. بعد فترة وجيزة، طرحت الشركة جهازًا لمراقبة الصحة يُظهر أي خلل في معدل ضربات القلب أو التنفس أو نتائج التعافي، وهي ميزات يستخدمها الآن المستهلكون العاديون كأنظمة إنذار مبكر للمرض والإرهاق.
لم يُضعف هذا التبني الجماعي من هالة الفخامة التي يتمتع بها المنتج. بل تكمن رواج Whoop الثقافي في تقديمه رؤى طبية رفيعة المستوى في حزمة سرية مُصممة خصيصًا لأسلوب الحياة. وكما يقول أحمد: "بدأت أشعر وكأنني أستخدم مدربًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ثم مدربًا، ثم طبيبًا في نهاية المطاف".
تتجاوز الأصالة سفراء "ووب" من المشاهير إلى موظفيها. تقدم الشركة مكافأة نوم: 100 دولار أمريكي (367 درهمًا إماراتيًا) شهريًا للموظفين الذين يحققون 85% من كفاءة النوم. التمارين الصباحية شائعة. تُحفّز التحديات فرق العمل. يقول أحمد: "إنها مجموعة من الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم اهتمامًا بالغًا".
تعزز هذه الثقافة رسالة "ووب" لمساعدة الناس على عيش حياة أفضل وأطول. ويضيف أحمد: "النشاط والتمارين الرياضية تُحسّن المزاج بشكل كبير. لكل من يجد نفسه في مأزق، فإن إيجاد الحركة - سواءً كانت جيو جيتسو أو بادل تنس - يُمثّل فرصةً هائلةً للانطلاق".
بعد مئات الحلقات من بودكاست "ذا ووب"، أجرى أحمد مقابلات مع الجميع، من رونالدو إلى كبار الجراحين. من يطمح أن يكون نجمًا؟ "كان محمد علي ليكون رائعًا. كان لويس هاميلتون ليكون ساحرًا. أما جاي زي، فأود التحدث معه عن الإبداع والصحة."
أحمد فخورٌ بالضيوف الذين يستضيفهم البودكاست، من رياضيين إلى أطباء وباحثين ورؤساء تنفيذيين ورواد أعمال. ما الرابط الذي يجمعهم جميعًا؟ "إنهم يهتمون بالصحة والأداء بشكل أو بآخر. نحن نقدّر الأصالة، لذا فهي منصة أصيلة للحديث عن بيانات الناس وأجسامهم."
قد تواجه الشركة منافسة، لكن أحمد يُصرّ على أن ميزة Whoop تكمن في مجموعة بياناتها. "جمعت Whoop كمًا هائلاً من البيانات الفسيولوجية عن جسم الإنسان، وهذا أمرٌ تدربنا عليه وتعلمنا منه وتطورنا منه نتيجةً لذلك. إذا قارنّا أكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، فسنجد أنها لا تمتلك نفس مجموعة البيانات التي نمتلكها فيما يتعلق بالصحة. وهذه ميزة كبيرة."
أما بالنسبة للتوسع، فتستعد شركة ووب لإطلاق مختبرات متطورة وتعميق تكاملها الطبي. يقول: "التكنولوجيا تتطور بسرعة. لا يمكنك الشعور بالراحة أبدًا. نريد دائمًا أن نشعر وكأننا داود في مواجهة جالوت".