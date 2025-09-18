"ووب": جهاز صغير يغير حياة المراهقين والآباء ويحسن صحتهم

عندما أسس ويل أحمد شركة "ووب" قبل أكثر من عقد من الزمان، كانت الفكرة بسيطة للغاية: ابتكار جهاز قابل للارتداء لا يكتفي بحساب الخطوات، بل يفهم جسم الإنسان فهمًا عميقًا. واليوم، تُعدّ "ووب" ظاهرة عالمية تُقدّر قيمتها بحوالي 3.6 مليار دولار (13 مليار درهم إماراتي)، ويقود هذا الرجل الأمريكي من أصل مصري ما أصبح حركةً تُعنى بأسلوب الحياة أكثر منه بتتبع اللياقة البدنية.

هاجس أحمد الحالي هو مدى الصحة - ليس فقط مدة الحياة، بل مدى جودة الحياة. لذا، يحسب تطبيق Whoop الآن "عمر Whoop"، الذي يعكس عمرك الفسيولوجي مقابل عمرك الزمني. ما سرّ خفض هذا الرقم؟ VO2 max - أقصى كمية أكسجين يمكن لجسمك استيعابها.

"أريد أن يكون عمري أصغر،" يعترف أحمد. "لذلك، كنت أتدرب في المنطقتين الرابعة والخامسة، وهما تمرينان مكثفان للغاية. لكن السر يكمن في معرفة متى لا أضغط. هنا تكمن فائدة الووب: إذا كانت نسبة تعافيي منخفضة، فسأتراجع. أما إذا كانت عالية، مثل نسبة 90% التي كنت عليها قبل جلسة باري بوتكامب هذا الأسبوع، فسأبذل جهدًا كبيرًا."

من المراهقين إلى العائلات

إنها فلسفة تُطبّق من أكثر الرياضيين لياقةً في العالم إلى المحترفين المُرهقين، والآباء، وحتى المراهقين. يقول أحمد: "يواجه المراهقون اليوم تحدياتٍ في الصحة النفسية. تُساعدهم "ووب" على إدراك الرابط المباشر: كلما ناموا وتحركوا أكثر، شعروا بتحسن".

أحمد، وهو أبٌ أيضًا، سُئل مرارًا وتكرارًا عمّا إذا كان تطبيق "ووب" سيشمل الرضّع. ابتسم لهذه الفكرة وقال: "لقد فكرتُ في الأمر. النوم مهمٌّ جدًّا للمواليد الجدد. لا أعتقد أن لدينا خططًا فورية، لكنّ الأمر خطر ببالي".