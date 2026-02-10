ولي العهد السعودي يصطحب الأمير ويليام في جولة بموقع تراثي

يظهر أحد مقاطع الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يسير في الموقع ويشاركان في محادثة عميقة، وقد جاء في التعليق: "تقف الدرعية كمثال على العمارة النجدية التي ازدهرت في القرن الثامن عشر، وتجمع بين التصميم الأنيق والهياكل المبنية لتدوم."