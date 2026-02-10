ولي العهد السعودي يصطحب الأمير ويليام في جولة بموقع تراثي

بدأ الأمير ويليام أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بجولة خاصة في موقع التراث العالمي لليونسكو في الدرعية، بقيادة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
نشر وريث العرش البريطاني سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو لزيارته للموقع التراثي على حسابه الرسمي على إنستغرام.
يظهر أحد مقاطع الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يسير في الموقع ويشاركان في محادثة عميقة، وقد جاء في التعليق: "تقف الدرعية كمثال على العمارة النجدية التي ازدهرت في القرن الثامن عشر، وتجمع بين التصميم الأنيق والهياكل المبنية لتدوم."
التقيا سابقًا في مارس 2018 في لندن عندما استضاف ويليام ووالده، الأمير تشارلز آنذاك، ولي العهد السعودي على عشاء في كلارنس هاوس.
تهدف زيارة الأمير ويليام التي تستغرق ثلاثة أيام إلى تعزيز العلاقات بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية والإشارة إلى العالم بأن الأمة العربية شريك حيوي.
جاءت الرحلة بناءً على طلب الحكومة البريطانية، وفقًا لقصر كنسينغتون، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
قال مكتب الأمير ويليام، قصر كنسينغتون، في بيان إن ويليام سيشارك في فعاليات تركز على الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الثقافية والبرامج البيئية للمملكة العربية السعودية.
هذه قصة قيد التطوير...