وُلدت بدون جهاز مناعي. العلاج الجيني أنقذ حياتها

كان الزكام العادي كافياً لقتل "كورا أوكلي".
وُلدت في مورستاون، نيو جيرسي، بدون جهاز مناعي تقريباً، وتم تشخيص كورا بمرض نقص المناعة الشديد المركب، وهو حالة وراثية نادرة تترك الجسم بدون خلايا الدم البيضاء الأساسية.
يعرف بشكل أفضل باسم “مرض الولد الفقاعة”، الذي اشتهر بفيلم 1976، “الولد في الفقاعة البلاستيكية.” على الرغم من أن لا أحد يعيش داخل فقاعة بلاستيكية بعد الآن، فإن معظم الأطفال المصابين بمرض SCID لن يتجاوزوا عيد ميلادهم الأول بدون علاج.
“يبدو وكأن لديك طفلة سليمة تماماً وسعيدة وتحقق معالمها”، قالت تشيلسي فيرير، والدة كورا. “لكن لا — هي مريضة. لا تستطيع فعل أي شيء. لا تستطيع الخروج.”
العلاج القياسي لمرض SCID هو زراعة نخاع العظم، لكنه يعمل بشكل أفضل مع متبرع شقيق متوافق تماماً. كانت كورا أول طفل لفيرير، “معجزتها” بعد ثلاث سنوات من المحاولة والعديد من حالات الإجهاض، لذا لم يكن لديها أخ أو أخت.
لكن في عام 2017، كان هناك علاج جديد في التجارب السريرية — علاج جيني يمكن أن يصلح خلايا كورا الجذعية بدلاً من استبدالها بخلايا متبرع. كل عام في الولايات المتحدة، يولد ما يصل إلى 100 طفل بمرض SCID، ويمكن أن يسببه أكثر من 20 عيباً جينياً. لكن كورا كانت تعاني من ADA-SCID، وهو أحد الأنواع القليلة التي يتم استهدافها بالعلاج الجيني لاستعادة الجهاز المناعي للمرضى.
“كنت سأبيع أعضائي للدخول في تلك التجربة”، قالت فيرير. حصلت كورا على آخر مكان.
لعقود، كان بقاء الأطفال المصابين بمرض SCID يعتمد على مدى سرعة الأطباء في تشخيصهم وما إذا كان بإمكانهم الحصول على زراعة نخاع العظم — وهي عملية منقذة للحياة ولكنها غالباً ما تكون لها آثار جانبية قاسية.
لكن في دراسة نُشرت الشهر الماضي، تابع الباحثون 62 رضيعًا مصابًا بمرض ADA-SCID الذين تلقوا العلاج الجيني ووجدوا أنه بعد ما يقرب من ثماني سنوات، كان كل واحد منهم لا يزال على قيد الحياة. في حوالي 95% من هؤلاء الأطفال، بما في ذلك كورا، استعاد هذا العلاج أنظمتهم المناعية بالكامل.
اليوم، يتم اختبار العلاجات الجينية لأربعة من الأنواع الفرعية العشرين لـ SCID، وإذا استمرت النجاحات المبكرة، يمكن أن تعالج مجتمعة ثلثي جميع الأطفال المصابين بالمرض.
قال فرانك ستال، باحث الخلايا الجذعية في المركز الطبي بجامعة ليدن في هولندا، الذي لم يشارك في هذه الدراسة: “كان هذا خيالًا قبل 20 عامًا. الآن أصبح حقيقة.”
من عمليات الزرع إلى العلاج الجيني
لطالما قدمت عمليات زرع نخاع العظم للأطفال المصابين بـ SCID طوق نجاة، حيث تبقيهم على قيد الحياة ولكن مع خطر حدوث آثار جانبية خطيرة، وأحيانًا مهددة للحياة.
يتم فحص جميع المواليد الجدد في الولايات المتحدة للكشف عن SCID. وفي غضون بضعة أشهر من التشخيص، يتلقى الأطفال المصابون بالمرض جرعة كبيرة من العلاج الكيميائي ثم عملية زرع. هذا العلاج يدمر نخاعهم المريض ويفتح المجال لخلايا المتبرع الجذعية لتتجذر، كما قال الدكتور مورتون كوان، أخصائي المناعة للأطفال في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو.
على مدى الأشهر الستة إلى الاثني عشر التالية، يبدأ نخاع العظم الجديد في إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يعيد بناء النظام المناعي بشكل أساسي. ومع ذلك، يمكن أن تكون عملية التعافي هشة: قد لا تتعرف الخلايا الجديدة على محيطها وترفض الجسم الذي توجد فيه، كما قال ستال — وهو ما يعرف بمرض الطعم ضد المضيف. يتلقى العديد من الأطفال أدوية مثبطة للمناعة لمنع هذا التمرد، لكن هذا يجعلهم عرضة للعدوى القاتلة.
قال الدكتور دونالد كوهين، أخصائي المناعة للأطفال في UCLA Health الذي قاد الدراسة الجديدة: “إنه تناقض: نحن نقمع مناعتهم عندما نريد أن ينمو نظامهم المناعي.”
يمكن أن تتكشف آثار جانبية أخرى بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي العلاج الكيميائي، على سبيل المثال، إلى توقف النمو، ومشاكل في الإنجاب، وتلف طويل الأمد في الأعضاء.
في البحث عن خيار أكثر أمانًا، لجأ الباحثون إلى العلاج الجيني، كما قالت الدكتورة سوزان بروكوب، أخصائية أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال. نظرًا لأن SCID ناتج عن جين معيب، يجمع العلماء الخلايا الجذعية للأطفال ويقدمون نسخة صحية في المختبر، باستخدام شكل غير ضار ومعطل من فيروس HIV كناقل. (بينما لا يمكن للفيروس أن يتكاثر، إلا أنه لا يزال ممتازًا في دمج حمولته الجينية في الحمض النووي للخلايا.) ثم تُعاد الخلايا الجذعية المصححة إلى الأطفال، حيث يمكنها النمو وإنتاج خلايا مناعية صحية.
مع هذا العلاج، يحتاج الأطفال فقط إلى جرعة منخفضة من العلاج الكيميائي، قال كوهن، ولأن الأطباء يعيدون إدخال خلاياهم المصلحة، هناك خطر ضئيل أو معدوم للرفض أو الحاجة إلى كبت المناعة. في الدراسة الجديدة، تعافى الأطفال بسرعة أكبر مع آثار جانبية طويلة الأمد أقل مقارنة بما يراه الأطباء عادة مع عمليات زرع نخاع العظام، أضاف.
هايلي بارلو، التي تعيش في نورث سولت ليك، يوتا، شهدت هذا التحول في العلاج يتكشف في عائلتها. كلا ابنتيها ولدتا بمرض نقص المناعة الشديد: الأولى، جايلي، حصلت على زرع نخاع العظام في عام 2010، والثانية، هازل، تلقت العلاج الجيني في عام 2023.
قضت جايلي 11 شهرًا في المستشفى، تتلقى العلاج ثم تقاوم مرض الطعم ضد المضيف بينما كان والداها ينامان على مرتبة هوائية بجانبها. لكن هازل اجتازت العلاج الجيني دون أي انتكاسة تقريبًا، قالت بارلو، وعادت إلى المنزل من المستشفى بعد أكثر من شهر بقليل.
“لم يكن بإمكانك حتى أن تخبر أن هازل كانت مريضة أو تلقت هذا العلاج المهم حقًا”، أضافت، بينما كانت جايلي تقاتل للبقاء على قيد الحياة. “الفرق بين العلاجين كان مذهلاً حقًا”، قالت بارلو.
العيش مع مرض نقص المناعة الشديد
حتى مع العلاج الجديد، يظل مرض نقص المناعة الشديد مرضًا وحيدًا: يجب على العائلات إبقاء أطفالهم بعيدًا عن الجراثيم بينما يتم إعادة بناء جهازهم المناعي.
“آباء مرضى نقص المناعة الشديد دائمًا ما يكونون قلقين لأنهم يعلمون أن عدوى واحدة يمكن أن تأخذ طفلهم منهم”، قال كوهن.
بالنسبة لنيكول هاجارد، من فينتورا، كاليفورنيا، فإن هذا القلق يكاد يكون موروثًا. على مر الأجيال، قتل مرض نقص المناعة الشديد معظم الأولاد في عائلتها بحلول الوقت الذي كانوا فيه في عمر ثلاثة أشهر.
العلاج الجيني أعطى ابنها، ديزار، فرصة لطفولة طبيعية، لكن خوف هاجارد لا يزال قائماً. كان على الزوار تغيير ملابسهم عند الباب، وكان الحديقة محظورة، و“كل قرار كان يشعر بالتوتر”، قالت هاجارد.
مع تعافي جهاز ديزار المناعي ونمو ثقة والدته، توسع عالمهم ببطء. لكن حتى الآن، يمكن أن تجعل الحمى هاجارد عصبية. “الناس العاديون سيقولون فقط، ‘طفلي مريض.’ نحن دائمًا نتوقع أن يكون شيئًا أكبر”، قالت.
بشكل عام، الأطباء متفائلون بشأن العلاج الجيني لكنهم يحذرون من أنه لا يزال جديدًا. عمليات زرع نخاع العظم لديها عقود من الأدلة؛ العلاج الجيني لديه فقط سنوات، قال الدكتور ريتشارد أوريلي، الرئيس السابق لقسم طب الأطفال في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان. لا يمكن لأحد أن يقول ما إذا كانت الأنظمة المناعية التي تم إصلاحها ستصمد مدى الحياة، وتبقى الأسئلة حول المخاطر المحتملة على المدى الطويل.
من غير الواضح أيضًا عدد الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المشترك الشديد الذين سيحصلون على العلاج الجيني، حيث يمكن أن تكلف هذه المعالجة ملايين الدولارات لكل مريض، ولا توجد شركة أدوية جاهزة لتقديمها إلى السوق، قال بروكوب. في الوقت الحالي، يوجد هذا العلاج فقط ضمن التجارب السريرية، مدعومًا بشبكة من المنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية مثل معهد كاليفورنيا للطب التجديدي. لكن هذه التجارب لن تستمر إلى الأبد.
“من النادر جدًا أن يكون لدينا اضطرابات يمكننا علاجها تمامًا، حيث لا يعاني الرضيع من أي أعراض”، أضاف بروكوب، لكن هذا لا يعني الكثير إذا لم تتمكن العائلات من الحصول عليه.
في الوقت الحالي، حياة كورا عادية بشكل رائع، قالت فيرير. لقد أصبحت طفلة شجاعة تبلغ من العمر 8 سنوات تريد التطوع مع القطط الصغيرة التي لا تملك منازل وتطلب من والدتها التوقف كلما رأت كلبًا، فقط لتعرف اسمه.
“لا أريد أبدًا أن أفكر في ما كان يعنيه”، قالت فيرير، “إذا لم تكن لدى كورا هذه الفرصة.”