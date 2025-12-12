وُلدت بدون جهاز مناعي. العلاج الجيني أنقذ حياتها

في البحث عن خيار أكثر أمانًا، لجأ الباحثون إلى العلاج الجيني، كما قالت الدكتورة سوزان بروكوب، أخصائية أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال. نظرًا لأن SCID ناتج عن جين معيب، يجمع العلماء الخلايا الجذعية للأطفال ويقدمون نسخة صحية في المختبر، باستخدام شكل غير ضار ومعطل من فيروس HIV كناقل. (بينما لا يمكن للفيروس أن يتكاثر، إلا أنه لا يزال ممتازًا في دمج حمولته الجينية في الحمض النووي للخلايا.) ثم تُعاد الخلايا الجذعية المصححة إلى الأطفال، حيث يمكنها النمو وإنتاج خلايا مناعية صحية.