"وعود كاذبة".. أطباء تجميل في الإمارات يحذرون من عمليات قد تودي بحياتكم

يجمع جراحو التجميل في الإمارات على أنه لا يجب تقديم وعود كاذبة للمرضى، وأن الإجراءات التجميلية يجب ألا تُجرى عندما تفوق المخاطر الفوائد المرجوة. ويشدد الخبراء على ضرورة أن يقوم الأطباء بإجراء دراسات دقيقة والحصول على التاريخ الطبي الكامل للمرضى. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يرحب فيه الخبراء بالأحكام الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات التي توضح مسؤولية جراحي التجميل.

قال الدكتور فيكيش فيج، جراح التجميل في "عيادات كايا"، إنه يتبع دائمًا قاعدة صارمة في ممارسته: "إذا اعتقدت أن المخاطر تفوق الفوائد، فلن أجري الإجراء، بغض النظر عما يريده المريض". وأضاف: "في الجراحة الاختيارية، تقع علينا مسؤولية أكبر بأن نكون شفافين تمامًا بشأن المخاطر، وفترة التعافي، والنتائج الواقعية - دون تزيين للحقائق".

في الأسبوع الماضي، أوضحت المحكمة الإماراتية أنه نظرًا لأن الجراحات التجميلية ليست إجراء طبيًا طارئًا، فإن الطبيب يكون مسؤولًا عن أي إهمال في السلوك الطبي. جاء ذلك بعد قضية تتعلق بوفاة امرأة بسبب فشل الطبيب في تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية أثناء إجراء عملية لإعادة تشكيل الجسم.

جراحات غير ضرورية وتقنيات عالية المخاطر

قال الدكتور ماوريتسيو فيل، جراح التجميل في "كورنرستون كلينك"، إنه يؤيد الحكم الجديد بالكامل. "الجراحة التجميلية اختيارية، ويجب أن تكون الجراحات بسيطة - باختيار التقنيات الأقل خطرًا وتعقيدًا". وأضاف: "أحيانًا يجب تقسيم العمليات الجراحية إلى إجراءين. يتطلب الأمر جراحين ذوي خبرة للتخطيط للعملية بشكل صحيح، وآمن، وأخلاقي. سلامة المرضى يجب أن تكون دائمًا الأولوية القصوى".

أفاد العديد من الخبراء أنهم واجهوا جراحات فاشلة وغير ضرورية خلال ممارستهم. قال الدكتور ماوريتسيو إنه شهد "حالات عنيفة جدًا وفي بعض الأحيان كانت التقنيات المستخدمة عالية المخاطر"، وأن الجراحات في كثير من الحالات كانت غير ضرورية على الإطلاق. "هذا يشمل حالات شد الوجه لمرضى كانوا أصغر سنًا بكثير ولم يكونوا بحاجة إلى هذا الإجراء".