"وعود كاذبة".. أطباء تجميل في الإمارات يحذرون من عمليات قد تودي بحياتكم

يجمع جراحو التجميل في الإمارات على أنه لا يجب تقديم وعود كاذبة للمرضى، وأن الإجراءات التجميلية يجب ألا تُجرى عندما تفوق المخاطر الفوائد المرجوة. ويشدد الخبراء على ضرورة أن يقوم الأطباء بإجراء دراسات دقيقة والحصول على التاريخ الطبي الكامل للمرضى. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يرحب فيه الخبراء بالأحكام الجديدة للمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات التي توضح مسؤولية جراحي التجميل.
قال الدكتور فيكيش فيج، جراح التجميل في "عيادات كايا"، إنه يتبع دائمًا قاعدة صارمة في ممارسته: "إذا اعتقدت أن المخاطر تفوق الفوائد، فلن أجري الإجراء، بغض النظر عما يريده المريض". وأضاف: "في الجراحة الاختيارية، تقع علينا مسؤولية أكبر بأن نكون شفافين تمامًا بشأن المخاطر، وفترة التعافي، والنتائج الواقعية - دون تزيين للحقائق".
في الأسبوع الماضي، أوضحت المحكمة الإماراتية أنه نظرًا لأن الجراحات التجميلية ليست إجراء طبيًا طارئًا، فإن الطبيب يكون مسؤولًا عن أي إهمال في السلوك الطبي. جاء ذلك بعد قضية تتعلق بوفاة امرأة بسبب فشل الطبيب في تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية أثناء إجراء عملية لإعادة تشكيل الجسم.
قال الدكتور ماوريتسيو فيل، جراح التجميل في "كورنرستون كلينك"، إنه يؤيد الحكم الجديد بالكامل. "الجراحة التجميلية اختيارية، ويجب أن تكون الجراحات بسيطة - باختيار التقنيات الأقل خطرًا وتعقيدًا". وأضاف: "أحيانًا يجب تقسيم العمليات الجراحية إلى إجراءين. يتطلب الأمر جراحين ذوي خبرة للتخطيط للعملية بشكل صحيح، وآمن، وأخلاقي. سلامة المرضى يجب أن تكون دائمًا الأولوية القصوى".
أفاد العديد من الخبراء أنهم واجهوا جراحات فاشلة وغير ضرورية خلال ممارستهم. قال الدكتور ماوريتسيو إنه شهد "حالات عنيفة جدًا وفي بعض الأحيان كانت التقنيات المستخدمة عالية المخاطر"، وأن الجراحات في كثير من الحالات كانت غير ضرورية على الإطلاق. "هذا يشمل حالات شد الوجه لمرضى كانوا أصغر سنًا بكثير ولم يكونوا بحاجة إلى هذا الإجراء".
أكدت الدكتورة راني أم الخير، أخصائية جراحة التجميل في مستشفى دبي لندن في جميرا، على أهمية عدم تسرع المرضى في إجراء الجراحة. "في عيادتي، أحدد موعدين للاستشارة قبل الجراحة وأشارك نماذج الموافقة مسبقًا بوقت كافٍ لمنح المرضى الوقت للمراجعة وطرح الأسئلة". وأضافت: "قد يستفيد بعض المرضى من التقييم النفسي أو الاستشارة قبل الجراحة".
وقالت إنها تؤيد إجراءات "تغيير مظهر الأمهات" (mommy makeover) - وهي عمليات تجميل تخضع لها النساء بعد الولادة - لكنها أصرت على ضرورة مرور ستة أشهر على الأقل بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية أو استقرار الوزن.
أوضح الدكتور فيكيش أن العديد من الجراحات الفاشلة التي واجهها كانت لمرضى بحثوا عن "حل رخيص". "ما ألاحظه غالبًا هو الالتهابات، والعديد منهم مرضى سافروا إلى الخارج بحثًا عن بدائل أرخص وانتهى بهم المطاف بإجراء عمليات في منشآت لا تفي بالمعايير الصحية المناسبة".
وأضاف أنه رأى "عدم تماثل واختلالات" عندما تم إجراء الجراحة الأصلية من قبل "شخص غير مؤهل بشكل صحيح لهذا الإجراء المحدد"، وأن هناك مشكلات في الندوب أيضًا. "الأمر المحبط هو أن معظم هذه المضاعفات كان يمكن تجنبها بسهولة مع الجراح المناسب والظروف الملائمة". وقال: "إنه أمر مفجع لأن المرضى يتعاملون مع الآثار الجسدية والعاطفية لشيء لم يكن يجب أن يحدث".
كانت أهم نصيحة له هي "لا تتنازل أبدًا عن الجودة" لمجرد توفير المال. وقال: "أنا أتفهم أن التكلفة عامل مهم، لكننا نتحدث عن جسدك".
أكد الدكتور شاندرا بوس فيلاني ثاموني، استشاري جراحة التجميل في مستشفى القاسمي بالشارقة، على أهمية عدم قيام الأطباء بالعمليات على المرضى الذين لديهم توقعات غير واقعية. وقال: "التزام المريض أمر بالغ الأهمية. يجب على المريض أن يفهم بوضوح ما سيخضع له، ويجب أن يكون على استعداد لاتباع النصيحة التي يقدمها الطبيب".
وقال الدكتور ماوريتسيو إن على المرضى أيضًا الإفصاح عن تاريخهم الطبي الكامل للجراحين. "هذا هو المفتاح لتقييم صحتهم"، مضيفًا: "الجراحون الجيدون يمكنهم طرح أسئلة مفصلة حتى يتمكن أكثر المرضى ترددًا من إخبار الجراح بالتفاصيل الصحيحة".
وأضاف الدكتور فيكيش أن على المرضى القيام بـ "واجبهم" بشأن الجراح، والتحقق من مؤهلاتهم ومعرفة مقدار خبرتهم. وقالت الدكتورة راني إن العميل المحتمل يجب أن يطلب من طبيبه رؤية "صور قبل وبعد لحالات مماثلة" لفهم المهارة الفنية للجراح ونهجه الجمالي.