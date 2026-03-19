"وطن يمنحنا الأمان".. مقيمون ومواطنون يتبادلون رسائل الحب والوفاء في عيد "الاستثناء"

هذا العام، اضطر الزوجان ومجموعة من المتطوعين البارزين الذين ساهموا في إنجاحه، إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء الفعالية. لكن روح التجمع لا تزال قوية بين أفراد المجتمع.

إنها تثني كثيرًا على الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاضطراب في الحياة اليومية. فقد قدمت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العطلة الربيعية، بينما مُنحت المدارس مرونة لإجراء الامتحانات والفعاليات المفتوحة عبر الإنترنت.

بالنسبة للآباء والمعلمين مثل مريم، وفرت هذه الإجراءات طمأنينة. “الإمارات دائمًا سباقة جدًا،” تلاحظ. “يتخذون القرارات بسرعة ويضمنون حماية الناس دون إثارة الذعر.”

على الرغم من أن التجمع الاحتفالي قد لا يقام هذا العام، إلا أنها لا تزال تأمل أن تستمر روح العيد بطرق أكثر هدوءًا وحميمية. “العيد يعني التكاتف،” تقول. “حتى لو احتفلنا في دوائر أصغر هذا العام، فإن الشعور بالانتماء للمجتمع لا يزال سائدًا جدًا.”

‘عندما قال ثاحب السمو رئيس الدولة إن جميع المقيمين إماراتيون، فقد أكد ما شعر به الكثير منا’

المغتربة الهندية سمية شمس الدين تعتبر الشارقة وطنها لما يقرب من خمسة عقود.

في كل عيد، يمتلئ منزلها بدفء وضحكات الأحباء، بمن فيهم زوجها وأطفالها وأحفادها وأفراد العائلة الممتدة الذين يتجمعون حول مائدة سخية من البرياني والأطباق التقليدية الأخرى. وعادة ما يتواصل بقية اليوم بزيارة الأقارب وتبادل التحيات الحارة وتوزيع العيدية على الأطفال المبتهجين.

تقول: “إنه تقليد نعتز به بشدة،” وتضيف: “على مر السنين، تمكنا من إعادة خلق نفس الروح الودية هنا التي كنا نختبرها في الوطن.” في الواقع، خلال فترة إقامتها التي بلغت 49 عامًا في الإمارات، نادرًا ما قضت العيد في أي مكان آخر.