"وطن يمنحنا الأمان".. مقيمون ومواطنون يتبادلون رسائل الحب والوفاء في عيد "الاستثناء"

مع اقتراب هلال العيد واستعداد العائلات لاستقباله، يحمل المزاج في دبي هذا العام نبرة أكثر تأملاً. حتى وسط حالة عدم اليقين، يقول العديد من السكان إن روح العيد، المتجذرة في الإيمان والأسرة والامتنان، لا تزال أقوى من أي وقت مضى.
‘العيد يعني التكاتف’
لأكثر من ثلاثة عقود، كان العيد في الإمارات يعني شيئًا واحدًا للمربية مريم نزار وعائلتها: تجمعًا بهيجًا يجمع مئات الأعضاء من الجالية الوافدة في احتفال بالإيمان والطعام والصداقة.
بصفتها مديرة مدرسة هابيتات ومقيمة في الإمارات منذ 34 عامًا، اشتهرت مريم وزوجها رجل الأعمال نزار أحمد منذ فترة طويلة باستضافة تجمع عيد مجتمعي كبير لجمع العائلات من مجتمع ثيكيبورام (المقيم في كوزيكود، الهند) الذين يعيشون في جميع أنحاء الإمارات.
هذا العام، اضطر الزوجان ومجموعة من المتطوعين البارزين الذين ساهموا في إنجاحه، إلى اتخاذ قرار صعب بإلغاء الفعالية. لكن روح التجمع لا تزال قوية بين أفراد المجتمع.
إنها تثني كثيرًا على الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة لتقليل الاضطراب في الحياة اليومية. فقد قدمت وزارة التربية والتعليم في الإمارات العطلة الربيعية، بينما مُنحت المدارس مرونة لإجراء الامتحانات والفعاليات المفتوحة عبر الإنترنت.
بالنسبة للآباء والمعلمين مثل مريم، وفرت هذه الإجراءات طمأنينة. “الإمارات دائمًا سباقة جدًا،” تلاحظ. “يتخذون القرارات بسرعة ويضمنون حماية الناس دون إثارة الذعر.”
على الرغم من أن التجمع الاحتفالي قد لا يقام هذا العام، إلا أنها لا تزال تأمل أن تستمر روح العيد بطرق أكثر هدوءًا وحميمية. “العيد يعني التكاتف،” تقول. “حتى لو احتفلنا في دوائر أصغر هذا العام، فإن الشعور بالانتماء للمجتمع لا يزال سائدًا جدًا.”
‘عندما قال ثاحب السمو رئيس الدولة إن جميع المقيمين إماراتيون، فقد أكد ما شعر به الكثير منا’
المغتربة الهندية سمية شمس الدين تعتبر الشارقة وطنها لما يقرب من خمسة عقود.
في كل عيد، يمتلئ منزلها بدفء وضحكات الأحباء، بمن فيهم زوجها وأطفالها وأحفادها وأفراد العائلة الممتدة الذين يتجمعون حول مائدة سخية من البرياني والأطباق التقليدية الأخرى. وعادة ما يتواصل بقية اليوم بزيارة الأقارب وتبادل التحيات الحارة وتوزيع العيدية على الأطفال المبتهجين.
تقول: “إنه تقليد نعتز به بشدة،” وتضيف: “على مر السنين، تمكنا من إعادة خلق نفس الروح الودية هنا التي كنا نختبرها في الوطن.” في الواقع، خلال فترة إقامتها التي بلغت 49 عامًا في الإمارات، نادرًا ما قضت العيد في أي مكان آخر.
بعد أن شهدت عقودًا من التغيير والتحديات في البلاد — من حرب الخليج إلى الجائحة ولحظات صعبة أخرى — لا تزال متفائلة. “لطالما عاملت الإمارات الوافدين بكرامة وعناية. خلال الأوقات الصعبة، منحتنا التوجيهات الواضحة والأنظمة الفعالة التي قدمتها الحكومة شعورًا كبيرًا بالثقة والأمان.”
‘بفضل قواتنا المسلحة، نعيش في سلام’
بالنسبة للإماراتية سلوى الحمادي، مديرة دراسات البحوث المالية الاستراتيجية ومؤسسة Strategic iLeadership، لطالما كان العيد احتفالًا شخصيًا عميقًا، منسوجًا بتقاليد عائلية وذكريات عزيزة.
تقول سلوى الحمادي: “بعد صلاة العيد، أول مكان أزوره هو قبر والدي،” وتضيف: “إنها طريقتي في إبقاء ذكراه حية.”
ذكرياتها عن صباحات العيد لا تنفصل عن والدها.
تتذكر: “كنت أنا وابنتي شيماء ننتظر بفارغ الصبر لتحيته بحب، ونعرض عليه ملابس العيد الجديدة.” وتضيف: “كنا نتبادل حلويات العيد، ونرحب بالضيوف الذين يأتون لتحيته.”
وفي وقت لاحق من اليوم، كان يزور الأقارب واحدًا تلو الآخر، ويحيي كل فرد من أفراد العائلة شخصيًا، وهو إرث تواصل سلوى تكريمه.
“كان والدي يقول إن الإنسان يُعرّف بأخلاقه (قيمه وشخصيته). يعكس العيد تلك القيم التي شكلت الطريقة التي أرى بها القيادة اليوم. يركز عملي على القيادة المتمحورة حول الإنسان، وهي الاعتقاد بأن القيادة تبدأ بالإنسانية والتعاطف والمسؤولية تجاه الناس.”
على الرغم من تطلعها إلى عطلة قصيرة وتغيير في الأجواء خلال العيد، إلا أنها تتطلع الآن للاحتفال في الإمارات. تشرح: “أحيانًا يكون تغيير الخطط هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله.” وتضيف: “حبنا لبلدنا لا يُعبر عنه فقط في لحظات الاحتفال، بل أيضًا في كيفية وقوفنا معًا وتصرفنا بمسؤولية خلال الأوقات الصعبة.”
كما تتذكر الكلمات المطمئنة لرئيس دولة الإمارات التي لاقت صدى لدى العديد من المقيمين في جميع أنحاء البلاد.
“عندما قال صاحب السمو رئيس الدولة ‘لا تقلقوا’ في خطابه، حمل ذلك إحساسًا عميقًا بالاطمئنان للأمة بأكملها. إن الشعور بالأمن والاستقرار الذي نعيشه كل يوم هو أمر تتطلع إليه العديد من الدول.”
كما تعرب عن تقديرها لمؤسسات الدفاع والأمن في الدولة، التي غالبًا ما يتم عملها بهدوء خلف الكواليس. “بفضل تفانيهم، تستطيع العائلات في جميع أنحاء الأمة أن تعيش حياتها بسلام.”
‘لا يوجد مكان أفضل لي’
بالنسبة لفريا جعفر، مؤسسة Freya’s House of Beauty ومجتمع أبوظبي للأسئلة والأجوبة الشهير على فيسبوك الذي يضم ما يقرب من 98,000 عضو، كان العيد دائمًا وقتًا متجذرًا في الدفء والأسرة والتقاليد.
تقول الأم لأربعة أطفال والمقيمة منذ فترة طويلة في الإمارات العربية المتحدة، إن يوم العيد الاحتفالي عادة ما يتكشف بإيقاع مألوف ومريح. “نرتدي ملابسنا ونزور العائلة أو نتجمع في منزل أحدهم لتناول الغداء،” تقول. “دائمًا ما يكون هناك الكثير من الطعام، واللحاق بالركب، وبحلول النهاية، نكون عادة في حالة من غيبوبة الطعام. بقية العيد مخصصة للاستمتاع بفاصل عن الحياة اليومية.”
هذا العام، تتبع نهجًا أكثر مرونة للاحتفالات. “سنلتقي على الأرجح ببعض الأصدقاء، إذا أمكن،” تقول. “لقد واصلت العمل من خلال إدارة الأطفال، وإدارة عمل تجاري، والحفاظ على الروتين. كان الإيمان مهمًا جدًا وقد ركزت فقط على البقاء هادئة ومواصلة الحياة اليومية.”
مثل العديد من المقيمين، تعتقد أن قيادة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز الوحدة والهدوء خلال الأوقات الصعبة.
“حتى بالنظر إلى الظروف الحالية، بصراحة لا يوجد مكان آخر أفضل لي،” تقول. “تم التعامل مع الوضع بقيادة وهدوء ملحوظين. كان خطاب الرئيس مؤثرًا للغاية ووحد الناس حقًا. لقد ذكرنا بأننا كمقيمين، جميعنا في نفس الفريق.”
في جميع أنحاء المنازل في دبي، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تكتشف العائلات من جديد أن العيد لا يُعرّف بالخطط الكبرى، بل باللحظات المشتركة، والامتنان، والقوة الدائمة للمجتمع.
وبهذا المعنى، قد يثبت احتفال هذا العام أنه أحد أكثر الاحتفالات معنى حتى الآن.