وصفات رمضانية أربعة تنعش مائدة إفطار الصائمين

احتفل بروح الموسم مع مجموعة نابضة بالحياة من الوصفات الجاهزة لرمضان التي تجمع بين القوة الشفائية للأطعمة الخارقة والمأكولات البحرية المنعشة والحلويات اللذيذة.
كاري جوز الهند بالمورينجا والكركم الغريب
المكونات:
1 ملعقة صغيرة مسحوق كركم (لذلك التوهج الذهبي)
1 ملعقة كبيرة مسحوق مورينجا (يضاف في النهاية للحفاظ على العناصر الغذائية)
1 ملعقة صغيرة بذور كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
½ ملعقة صغيرة رقائق فلفل حار (اختياري)
1 بصلة، مقطعة مكعبات صغيرة
3 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور
1 ساق عشبة الليمون، مهروسة (أو بشر ليمونة واحدة)
1 علبة (400 مل) حليب جوز الهند كامل الدسم
1 كوب مرقة خضار
2 كوب خضروات (مكعبات بطاطا حلوة، حمص، أو سبانخ تعمل بشكل أفضل)
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
عصير نصف ليمونة
كزبرة طازجة للتزيين
طريقة التحضير:
سخّن زيت جوز الهند في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضف بذور الكمون حتى تبدأ في الطقطقة، ثم أضف البصل والثوم والزنجبيل. اطهُ حتى يصبح البصل شفافًا وعطريًا.
أضف مسحوق الكركم والكزبرة ورقائق الفلفل الحار. قلّب لمدة 30 ثانية تقريبًا. هذا "يفتح" الكركم في الزيت، مما يساعد على إطلاق نكهته وفوائده الصحية.
أضف الخضروات الرئيسية (مثل البطاطا الحلوة) وقلّب لتتغطى بالبهارات. اسكب حليب جوز الهند والمرقة. أضف ساق عشبة الليمون. اتركها على نار هادئة، غطِها، واطهُ لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح الخضروات طرية.
بمجرد أن ينضج الكاري، أطفئ النار. أزل ساق عشبة الليمون. خذ مغرفة صغيرة من السائل الدافئ واخفقها مع مسحوق المورينجا في وعاء صغير للتخلص من الكتل، ثم أعد هذا المعجون الأخضر إلى القدر الرئيسي.
قلّب عصير الليمون. تذوق وأضف الملح أو قليلًا من العسل إذا أردت موازنة نكهة المورينجا الترابية.
سلطة الحبوب الغريبة
تستخدم هذه السلطة المورينجا والكركم لتحويل تتبيلة عادية إلى صلصة طعام خارقة نابضة بالحياة.
1 كوب كينوا مطبوخة أو كسكس (مبرد).
1 خيار (مقطع)، ½ بصل أحمر (مقطع شرائح رفيعة)، وحفنة من بذور الرمان.
1 مانجو (مكعبات) أو توت بري مجفف.
1 علبة حمص (مغسول) أو بانير/توفو مشوي.
في وعاء صغير، اخلط المكونات التالية:
½ كوب زبادي مصفى
½ ملعقة صغيرة مسحوق مورينجا
¼ ملعقة صغيرة مسحوق كركم.
رشة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
رج التتبيلة الممزوجة حتى تذوب المورينجا والكركم تمامًا. ستتحول إلى لون أخضر غامق جميل أو ذهبي حسب التتبيلة التي استخدمتها.
في وعاء كبير، اخلط الحبوب والخضروات والفواكه. اسكب التتبيلة فوقها وقلب برفق. زينها ببذور اليقطين المحمصة أو الجوز لمزيد من القرمشة.
rawpixel.com / Monika
سيفيتشي المانجو والروبيان
المكونات
250 غرام روبيان نيء، مقشر ومنظف
1 مانجو كبيرة ناضجة، مقطعة مكعبات
1 بصلة حمراء صغيرة، مفرومة ناعماً
1 أفوكادو ناضجة، مقطعة مكعبات
1 فلفل أحمر صغير، مفروم ناعماً
عصير 2 ليمونة حامضة
2 ملعقة كبيرة أوراق كزبرة طازجة، مفرومة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
التعليمات
تحضير الروبيان: قطع الروبيان إلى قطع صغيرة وضعها في وعاء. أضف عصير الليمون واتركه لينقع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة
بمجرد أن يصبح الروبيان غير شفاف، اخلط معه المانجو المقطعة والبصل والفلفل والكزبرة.
أضف الملح والفلفل حسب الرغبة. اخلط الأفوكادو بلطف قبل التقديم مباشرة. قدمه بارداً في أكواب صغيرة أو أكواب الخس.
Freepik
كرات التيراميسو
المكونات:
2 ملعقة كبيرة جبنة ماسكاربوني في وعاء مع:
10 إلى 15 قطعة بسكويت ليدي فينجر مطحونة
1 ملعقة كبيرة حليب مكثف
2 ملعقة كبيرة قهوة
اخلطها وشكل كرات صغيرة، ثم دحرجها في مسحوق الكاكاو.
للكريمة الأساسية:
2 ملعقة كبيرة جبنة ماسكاربوني.
1/2 ملعقة كبيرة حليب مكثف.
3 ملاعق كبيرة كريمة طازجة.
اخلطها جيداً، افردها على طبق وضع كرات التيراميسو فوقها مع الشوكولاتة المبشورة، ثم قدمها.
Freepik