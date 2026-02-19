وصفات رمضانية أربعة تنعش مائدة إفطار الصائمين

سخّن زيت جوز الهند في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضف بذور الكمون حتى تبدأ في الطقطقة، ثم أضف البصل والثوم والزنجبيل. اطهُ حتى يصبح البصل شفافًا وعطريًا.

أضف مسحوق الكركم والكزبرة ورقائق الفلفل الحار. قلّب لمدة 30 ثانية تقريبًا. هذا "يفتح" الكركم في الزيت، مما يساعد على إطلاق نكهته وفوائده الصحية.

أضف الخضروات الرئيسية (مثل البطاطا الحلوة) وقلّب لتتغطى بالبهارات. اسكب حليب جوز الهند والمرقة. أضف ساق عشبة الليمون. اتركها على نار هادئة، غطِها، واطهُ لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح الخضروات طرية.

بمجرد أن ينضج الكاري، أطفئ النار. أزل ساق عشبة الليمون. خذ مغرفة صغيرة من السائل الدافئ واخفقها مع مسحوق المورينجا في وعاء صغير للتخلص من الكتل، ثم أعد هذا المعجون الأخضر إلى القدر الرئيسي.