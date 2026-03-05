وزارة الصحة: الرعاية الطبية والطارئة "خط أحمر" والعمل جارٍ بأعلى معايير الكفاءة

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة يواصل العمل بكفاءة، مؤكدة أن المستشفيات وخدمات الطوارئ في جميع أنحاء البلاد تظل تعمل بكامل طاقتها.
وقال أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن البنية التحتية الصحية القوية في البلاد تضمن خدمات غير منقطعة للمقيمين والزوار.
قال الصايغ: “تواصل المستشفيات وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد تقديم الرعاية دون انقطاع، مدعومة بأنظمة استعداد راسخة وسلاسل إمداد طبية آمنة.”
وأضاف: “نحن نعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء الفيدراليين والمحليين لضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية وحماية رفاهية المجتمع.”
وأكد أن حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع تظل أولوية وطنية رئيسية.
