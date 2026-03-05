وزارة الصحة: الرعاية الطبية والطارئة "خط أحمر" والعمل جارٍ بأعلى معايير الكفاءة

قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن نظام الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة يواصل العمل بكفاءة، مؤكدة أن المستشفيات وخدمات الطوارئ في جميع أنحاء البلاد تظل تعمل بكامل طاقتها.

وقال أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إن البنية التحتية الصحية القوية في البلاد تضمن خدمات غير منقطعة للمقيمين والزوار.